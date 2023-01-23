НБА. «Лейкерс» отыгрались с «-25» и победили «Портленд», 38 очков Ирвинга помогли «Бруклину» справиться с «Голден Стэйт» и другие результаты

Теги результаты Даллас Денвер Голден Стэйт Клипперс Лейкерс Мемфис Майами Бруклин Нью-Йорк Новый Орлеан Финикс Портленд Торонто НБА Оклахома-Сити Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли семь матчей.

В первом матче игрового дня «Даллас» Дончича не справился с «Клипперс» Ленарда и Джорджа, которые на двоих набрали 51 очко. «Майами» справился с «Новым Орлеаном» в напряженной концовке.

«Голден Стэйт» уступил «Бруклину», Кайри Ирвинг набрал 38 очков. «Лейкерс» отыгрались с «-25» и победили «Портленд».

НБА

Регулярный чемпионат

Даллас – Клипперс 98:112 (20:22, 34:27, 25:30, 19:33)
Дата проведения
22 января, 22.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча
Даллас
Дончич (29 + 10 подборов), Хардуэй (22 + 8 подборов), Динуидди (21), Пауэлл (9), Финни-Смит (8) – старт; Грин (6), Бертанс (3), Буллок (0), Ниликина (0).
Клипперс
Ленард (30 + 9 подборов), Джордж (21 + 5 потерь), М-с Моррис (8), Мэнн (7), Зубац (6 + 9 подборов) – старт; Пауэлл (19), Джексон (10), Батюм (8), Ковингтон (3 + 6 передач).

Майами – Новый Орлеан 100:96 (23:32, 18:15, 28:25, 31:24)
Дата проведения
22 января, 23.30, «FTX Arena»
Онлайн матча
Майами
Хирро (26 + 8 подборов + 5 потерь), Батлер (18 + 5 перехватов), Адебайо (18 + 9 подборов), Лаури (17), Калеб Мартин (4) – старт; Оладипо (11), Винсент (5), О. Робинсон (1), Струс (0).
Новый Орлеан
Мерфи (17), Валанчюнас (14 + 16 подборов), Макколлум (13 + 7 потерь), Дэниэлс (11 + 7 подборов + 6 передач), Джонс (11) – старт; Нэнс (12 + 7 подборов), Хэйс (8), Грэм (7 + 5 перехватов), Альварадо (3).

Торонто – Нью-Йорк 125:116 (37:22, 25:31, 24:33, 39:30)
Дата проведения
23 января, 02.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча
Торонто
Ванвлит (28), Трент (24), Сиакам (24 + 7 подборов + 6 передач), Барнс (19 + 7 подборов + 6 передач), Ачиува (12 + 11 подборов) – старт; Буше (14 + 7 подборов), Янг (4), Даутин (0), Уискэмп (0), Эрнангомес (0).
Нью-Йорк
Барретт (30 + 7 подборов), Рэндл (23 + 19 подборов + 8 передач), Брансон (21), Симс (10 + 7 подборов), Граймс (8) – старт; Топпин (14), Фурнье (8), Хартенштайн (2), Макбрайд (0).

Денвер – Оклахома-Сити 99:101 (18:27, 29:25, 27:29, 25:20)
Дата проведения
23 января, 04.00, «Ball Arena»
Онлайн матча
Денвер
Дж. Мюррэй (26 + 9 передач), Гордон (15 + 10 подборов), Б. Браун (14 + 7 подборов), Ннаджи (12 + 10 подборов), Колдуэлл-Поуп (10) – старт; Грин (12), К. Браун (10), Хайлэнд (0), Чанчар (0).
Оклахома-Сити
Гилджес-Александер (34), Гидди (18 + 9 подборов), Мускала (8), Дорт (7), Джейлен Уильямс (4) – старт; К. Уильямс (11), Джо (8), Мэнн (7), Уиггинс (4), Бэйзли (0), Джейлин Уильямс (0).

Финикс – Мемфис 112:110 (32:18, 30:19, 25:35, 25:38)
Дата проведения
23 января, 04.00, «Footprint Center»
Онлайн матча
Финикс
Бриджес (24), Пол (22 + 11 передач + 5 потерь), Крэйг (20), К. Джонсон (8), Бийомбо (4) – старт; Шарич (14 + 8 подборов), Лэндейл (12), Окоги (4), Д. Ли (2), С. Ли (2), Уэйнрайт (0).
Мемфис
Морэнт (27 + 8 передач), Бэйн (24 + 8 подборов + 6 передач), Брукс (10), Адамс (10 + 16 подборов), Джарен Джексон (8) – старт; З. Уильямс (16), Джонс (11), Кларк (4), Кончар (0), Альдама (0).

Голден Стэйт – Бруклин 116:120 (33:28, 39:32, 18:26, 26:34)
Дата проведения
23 января, 04.30, «Chase Center»
Онлайн матча
Голден Стэйт
Карри (26 + 7 передач + 5 потерь), Пул (17), Томпсон (10), Др. Грин (9 + 11 подборов + 7 передач), Уиггинс (4) – старт; Куминга (20), Луни (14 + 10 подборов), Дивинченцо (13 + 8 передач), Джером (3).
Бруклин
Ирвинг (38 + 7 подборов + 9 передач), Клэкстон (24 + 15 подборов), О'Нил (16), Харрис (14), Симмонс (7 + 11 передач) – старт; Сет Карри (12 + 5 потерь), Уоррен (4), Самнер (3), Ватанабе (2).

Портленд – Лейкерс 112:121 (26:33, 45:13, 20:40, 21:35)
Дата проведения
23 января, 05.00, «Moda Center»
Онлайн матча
Портленд
Саймонс (31), Лиллард (24 + 10 передач), Грант (19), Харт (13 + 10 подборов + 7 передач), Нуркич (2) – старт; Литтл (11), Юбэнкс (6 + 11 подборов + 6 блок-шотов), Шарп (4), Пэйтон II (2).
Лейкерс
Джеймс (37 + 11 подборов), Брайант (31 + 14 подборов), Шредер (24 + 8 передач), Браун (10), Беверли (4) – старт; Уэстбрук (6 + 8 подборов), Нанн (5), Гэбриэл (4), Кристи (0), Тоскано-Андерсон (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

«Финикс» был лучшей командой НБА последних двух лет, а сейчас проигрывает всем подряд. Виноваты травмы и нелюбовь

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305 комментариев

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Nightblackwolf
Ответ kom555
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kom555
Ответ Nightblackwolf
Не все, как ты могут себе только 100-200 рублей позволить, некоторые могут нормальные суммы ставить)
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Cash_flow
Ответ Тутовый Целкопряд
Им даже обмен не нужен , он только разрушит игру которая только только начала клеиться , им нужен просто здоровый Дэвис и не бросающий что попало Расс
Абсолютно верно 😎👍🏼
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kom555
Ответ Bahmut
Вымучили 3 победу подряд. Без Букера 3 победы к ряду это уже подвиг.
Кряду, слитно.
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Bronso Fuero
Уважаемые ГСВ и Денвер, ласкаю ваши имена с самого утра, надеюсь у вас там несварение, тошнота и диарея. Всего плохого!
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Ущев Сергей
Если Портленд делает рывок, то становится страшно за окончательный итог!
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vzi
Ответ Cash_flow
Продлить Биллапса можно попробовать. Первые 5 лет тяжело будет, потом привыкнет 👍🏼
Чонси Биллапс - ненавистный Детройт…
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vzi
Ответ Alex Kudermetov
Очередной "перфоманс" от Клэя в клатче. Последние 5 минут просто уничтожил кольцо своими кирпичами... Один раз попал средний и потом просто начал при +10 каждую атаку швырять дичь, 4 или 5 атак подряд от него кирпич прилетал. Ну и конечно же с 0 из 6 трёх он взял на себя решающий бросок, просто смешно...
Продолжайте дальше пулять трехи, манибольщики!
+4
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Can
Ответ msdchko
с -25 отыгрались, ох как хочется здорового Дэвиса до конца регулярки и плей офф.
не вижу смысла, брайант как влитой
+1
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Vapeev
Там вчера батл был в комментах по поводу того, сколько сегодня наберёт Кайри
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Вадим flanec
Ответ Bahmut
Вот только непонятно хорошо ли это что с Полом) Сейчас глянем.
Я думаю неплохо получилось по итогу. Победа как никак. Хотя вторая половина матча, кровь из глаз.
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Дядя Санжар
Уставшие какие-то гсв, Керр дай им еще пару недель отдохнуть...)
+1
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*MVP*
Ответ GarbaXosa
Плей офф???
есть сомнения, что со здоровой Бровью ЛАЛ там не будет?
+8
-4
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Прозектор-50
Ответ Тутовый Целкопряд
Как же ГСВ играл мерзко во 2-й четверти , издевались над Клэкстоном и в конце поплатились за это , он из первых 6-ти штрафных забросил только 1 , и в каждой атаке бруклина они цепляли его просто лишь бы сорвать атаку и клэкстон мазал штрафные , но на удивление их план отлично работал
Против Бруклина так будут все в плей-офф играть. Фолить на Клэкстоне и Симонсе. Это тактика.
+3
0
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lakers
Ответ cyras23
у гсв тенденция в этом сезоне вести в 15+ и проигрывать)
а когда-то было все наоборот
+2
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Рустам Атаев
Представляю болельщиков на этом матче!
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cyras23
у гсв тенденция в этом сезоне вести в 15+ и проигрывать)
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GarbaXosa
Ответ msdchko
с -25 отыгрались, ох как хочется здорового Дэвиса до конца регулярки и плей офф.
Плей офф???
+4
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Cash_flow
Ответ alexLA
Дер*мо случается) отстой канеш, что-то Портленду надо с этим делать.
Продлить Биллапса можно попробовать.
Первые 5 лет тяжело будет, потом привыкнет 👍🏼
+6
0
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Vagant
Ответ Be1983kot18leta@gmail.com
Сегодня он молодец полностью залез под кожу Дэйму.Я про сезон писал что он больше мешал
Как только Хэм его убрал с защиты против винга, так Патрик и расцвел. И треха в 2 раза точнее стала.
А персональщик против мелких ЛАЛ нужен.
+3
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kondratiy
Ответ Мурзин Ринат
Ставочники везде ищут заговор, именно ради ваших 100-200 рублей сегодня всю игру перевернули)
Давай теперь посчитаем, сколько выйдет в итоге, если этих 100трублевых ставок будет с миллион...
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bzqkt6m4jz
Ответ Тутовый Целкопряд
Как же ГСВ играл мерзко во 2-й четверти , издевались над Клэкстоном и в конце поплатились за это , он из первых 6-ти штрафных забросил только 1 , и в каждой атаке бруклина они цепляли его просто лишь бы сорвать атаку и клэкстон мазал штрафные , но на удивление их план отлично работал
Да они вообще мерзкие ребята, в основной своей части😂
+8
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Be1983kot18leta@gmail.com
Ответ Vagant
Если внимательно смотрели, то видно чем. Цифры вроде скромные 2 ассиста при нуле потерь- 2 перехвата - 1 блок!- 2 подбора (1 из которых в нападении!) Но именно они дали нужный рывок ЛАЛ..
Сегодня он молодец полностью залез под кожу Дэйму.Я про сезон писал что он больше мешал
+2
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Vagant
Ответ Be1983kot18leta@gmail.com
Чем ? 4 очка сегодня набрал и 3 с Сакраменто Шикарный игрок
Если внимательно смотрели, то видно чем. Цифры вроде скромные 2 ассиста при нуле потерь- 2 перехвата - 1 блок!- 2 подбора (1 из которых в нападении!) Но именно они дали нужный рывок ЛАЛ..
+4
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Vagant
Ответ Daishi
Нурк 16 минут сыграл, он сломался или просто усадили за катание ваты?
Одно другому не мешает.
Мог и с травмой выйти, отрезки с ним Портленд сливал, а потом уже и посадили, чтобы не усугублять.
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