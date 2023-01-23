НБА. «Лейкерс» отыгрались с «-25» и победили «Портленд», 38 очков Ирвинга помогли «Бруклину» справиться с «Голден Стэйт» и другие результаты
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли семь матчей.
В первом матче игрового дня «Даллас» Дончича не справился с «Клипперс» Ленарда и Джорджа, которые на двоих набрали 51 очко. «Майами» справился с «Новым Орлеаном» в напряженной концовке.
«Голден Стэйт» уступил «Бруклину», Кайри Ирвинг набрал 38 очков. «Лейкерс» отыгрались с «-25» и победили «Портленд».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 22 января, 22.30, «American Airlines Center»
- Даллас
- Дончич (29 + 10 подборов), Хардуэй (22 + 8 подборов), Динуидди (21), Пауэлл (9), Финни-Смит (8) – старт; Грин (6), Бертанс (3), Буллок (0), Ниликина (0).
- Дата проведения
- 22 января, 23.30, «FTX Arena»
- Майами
- Хирро (26 + 8 подборов + 5 потерь), Батлер (18 + 5 перехватов), Адебайо (18 + 9 подборов), Лаури (17), Калеб Мартин (4) – старт; Оладипо (11), Винсент (5), О. Робинсон (1), Струс (0).
- Дата проведения
- 23 января, 02.00, «Scotiabank Arena»
- Торонто
- Ванвлит (28), Трент (24), Сиакам (24 + 7 подборов + 6 передач), Барнс (19 + 7 подборов + 6 передач), Ачиува (12 + 11 подборов) – старт; Буше (14 + 7 подборов), Янг (4), Даутин (0), Уискэмп (0), Эрнангомес (0).
- Дата проведения
- 23 января, 04.00, «Ball Arena»
- Денвер
- Дж. Мюррэй (26 + 9 передач), Гордон (15 + 10 подборов), Б. Браун (14 + 7 подборов), Ннаджи (12 + 10 подборов), Колдуэлл-Поуп (10) – старт; Грин (12), К. Браун (10), Хайлэнд (0), Чанчар (0).
- Оклахома-Сити
- Гилджес-Александер (34), Гидди (18 + 9 подборов), Мускала (8), Дорт (7), Джейлен Уильямс (4) – старт; К. Уильямс (11), Джо (8), Мэнн (7), Уиггинс (4), Бэйзли (0), Джейлин Уильямс (0).
- Дата проведения
- 23 января, 04.00, «Footprint Center»
- Финикс
- Бриджес (24), Пол (22 + 11 передач + 5 потерь), Крэйг (20), К. Джонсон (8), Бийомбо (4) – старт; Шарич (14 + 8 подборов), Лэндейл (12), Окоги (4), Д. Ли (2), С. Ли (2), Уэйнрайт (0).
- Мемфис
- Морэнт (27 + 8 передач), Бэйн (24 + 8 подборов + 6 передач), Брукс (10), Адамс (10 + 16 подборов), Джарен Джексон (8) – старт; З. Уильямс (16), Джонс (11), Кларк (4), Кончар (0), Альдама (0).
- Дата проведения
- 23 января, 04.30, «Chase Center»
- Голден Стэйт
- Карри (26 + 7 передач + 5 потерь), Пул (17), Томпсон (10), Др. Грин (9 + 11 подборов + 7 передач), Уиггинс (4) – старт; Куминга (20), Луни (14 + 10 подборов), Дивинченцо (13 + 8 передач), Джером (3).
- Дата проведения
- 23 января, 05.00, «Moda Center»
- Портленд
- Саймонс (31), Лиллард (24 + 10 передач), Грант (19), Харт (13 + 10 подборов + 7 передач), Нуркич (2) – старт; Литтл (11), Юбэнкс (6 + 11 подборов + 6 блок-шотов), Шарп (4), Пэйтон II (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Первые 5 лет тяжело будет, потом привыкнет 👍🏼
А персональщик против мелких ЛАЛ нужен.
Мог и с травмой выйти, отрезки с ним Портленд сливал, а потом уже и посадили, чтобы не усугублять.