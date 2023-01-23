«Лейкерс» победили «Портленд», проигрывая по ходу встречи 25 очков

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Портленд НБА Баскетбол

«Лейкерс» в воскресенье удалось совершить крупный камбек и выиграть матч.

«Лейкерс» победили «Портленд», проигрывая по ходу встречи 25 очков. Провалив вторую четверть (13:45), калифорнийцы к большому перерыву уступали со счетом 46:71.

В третьей четверти «озерники» превзошли соперника со счетом 40:20, в четвертой – 35:21.

На счету лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса 37 очков, 11 подборов и 4 передачи. Возвращение с «-25» – повторение третьего результата в карьере 38-летнего форварда. В 2013 «Хит» победили в Кливленде, уступая 27 очков, в 2017-м «Кавальерс» превзошли «Пэйсерс», уступая 26 очков.

«Лейкерс» (22-25) обошли «Блэйзерс» (21-25) в турнирной таблице Запада, поднявшись на 12-е место.

«Лейкерс» уступили во второй четверти с разницей в 32 очка. Калифорнийцы стали первой командой НБА с 20 октября 1962 года («Бостон»), которая выиграла матч, несмотря на разницу в 30 и более очков в одной из 12-минуток.

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21 комментарий

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kaissa
Ответ Gulom Azizkhujaev
ЛеБрону осталось набрать 224 чтобы побить рекорд Карима
В 7 матчей уложится или восьмой придется ждать?...
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счастливый Феликс
Не, ну это заявка на победу однозначно
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Влад Баулин
Ответ Андрей Габдрахманов
Если бы не ужасная игра после травмы Дэвиса .. когда пытались найти игру без него и некоторые везение , судьи где помогли сопернику то результат мог бы и лучше быть ) смотрю много игр сейчас .. и скажу что Лал ее затеряться в плей-офф с такой игрой. Стоит придумать как не совершать таких провалов как сегодня, это уже фишка Лал , впадать в ступор. Моментами даже в защите играют топ )
ужасная игра после травмы Дэвиса? у них же начало сезона с Дэвисом 10 поражений на 2 победы
+3
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udod
ай да Портленд
чего то суетились последнее время, обмены какие-то, всё Лилларда ублажить пытались - а в итоге ничего на выходе
интересно, Дэйм будет вонять, и требовать усиления?
+1
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шантарам
Ответ Rublev
После травмы Дэвиса Лейкерс сыграли 20 матчей, и идут 11-9. Неожиданно хороший результат. А ещё нету Ривза и Уокера. Всё-таки новый тренер-ноунейм оказался башковитым, сумел построить игру. В плейофф явно залезут, а там Пахан зарешает.
никогда не слышал, почему ЛАЛ выграли в пузыре? потому что у них была конмада заточена под ДЕФ навыки тренера, а после этого всё что сделал менеджмент, а он ничего не сделал, только просрал всё
+3
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Андрей Габдрахманов
Ответ Николай Соколов
…в Бостон 😁
На Брауна легко ))
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Андрей Габдрахманов
Ответ Rublev
После травмы Дэвиса Лейкерс сыграли 20 матчей, и идут 11-9. Неожиданно хороший результат. А ещё нету Ривза и Уокера. Всё-таки новый тренер-ноунейм оказался башковитым, сумел построить игру. В плейофф явно залезут, а там Пахан зарешает.
Если бы не ужасная игра после травмы Дэвиса .. когда пытались найти игру без него и некоторые везение , судьи где помогли сопернику то результат мог бы и лучше быть ) смотрю много игр сейчас .. и скажу что Лал ее затеряться в плей-офф с такой игрой. Стоит придумать как не совершать таких провалов как сегодня, это уже фишка Лал , впадать в ступор. Моментами даже в защите играют топ )
+11
-1
+10
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Николай Соколов
Ответ Андрей Габдрахманов
Перегнали Портленд в таблице) у 8 команд 24-25 поражений , Даллас 23 поражения , так и хотят зарубится со всеми ) и Ноп летит в низ 21 поражение если так пойдет скоро будет рядом со всеми )В этом сезоне у Лал есть характер .. Дэвис вернётся уже в другую команду надеюсь )
…в Бостон 😁
+4
-3
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Rublev
После травмы Дэвиса Лейкерс сыграли 20 матчей, и идут 11-9. Неожиданно хороший результат. А ещё нету Ривза и Уокера. Всё-таки новый тренер-ноунейм оказался башковитым, сумел построить игру. В плейофф явно залезут, а там Пахан зарешает.
+23
-2
+21
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Cash_flow
С Пэйсерс в 2017 был легендарный камбэк в плей-офф. С Кайри и Лавом на бэнче, Брон тогда со скамейкой прикончил Индиану Джорджа, отправив тех в ребилд тем летом
+17
-1
+16
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Gulom Azizkhujaev
ЛеБрону осталось набрать 224 чтобы побить рекорд Карима
+12
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Be1983kot18leta@gmail.com
Ответ Vagant
Отыгранный дефицит в 25 очков в перерыве сравнялся со вторым по величине дефицитом в перерыве, достигнутым для победы в истории "Лейкерс". Уступает только камбеку в 28 очков в матче против "Далласа" 6.12.02.
с Далласом отыграли 27 очков в четвертой четверти и Кобе набрал 21 очко в четверти.
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Evincive
Вторая игра подряд даёт серьёзную надежду на поворот к лучшему.
+18
-1
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Sergio19882007
Брайант хорош севодня)
+12
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Herodotus
Дед пробьет 40 000 за карьеру
+28
-1
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whoisme
Параллельно смотрел и ЛАЛ и ГСВ. И был уверен что ГСВ сольют после половины а Блейзерс сольют. Не знаю чего, но вот какая-то безвольность и у тех и у тех. Портленд ни за что не борется и не будет ближайшие лет 10, ГСВ вообще все равно весь сезон. Опыт у них конечно есть, но хоть на месяц собраться надо и поиграть, ритм ПО почувствовать хоть ненадолго, просто пофиг всем.
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Андрей Габдрахманов
Перегнали Портленд в таблице) у 8 команд 24-25 поражений , Даллас 23 поражения , так и хотят зарубится со всеми ) и Ноп летит в низ 21 поражение если так пойдет скоро будет рядом со всеми )В этом сезоне у Лал есть характер
.. Дэвис вернётся уже в другую команду надеюсь )
+45
-1
+44
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Vagant
Отыгранный дефицит в 25 очков в перерыве сравнялся со вторым по величине дефицитом в перерыве, достигнутым для победы в истории "Лейкерс". Уступает только камбеку в 28 очков в матче против "Далласа" 6.12.02.
+10
-2
+8
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Air Rodman
Лейкерс настолько велики, что могут дать фору минус 25 и все равно выиграть. И это с тремя стартерами на больничном. Короче, готовьте перстни.
+68
-7
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Телохранитель Джеймса Уорти
Просто дали Дэйму фору, чтобы интереснее играть было.
+3
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Vagant
ЛАЛ провела худшую четверть в истории франшизы. и победила. ЛАЛ первая команда за последние 50 лет, выигравшая матч, проиграв одну из четвертей 30+ очков.
Последний раз это удавалось Селтикс в 1972 году, 20 октября

В этом сезоне это самый большой камбек в лиге.
+38
-3
+35
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