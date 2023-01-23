«Лейкерс» победили «Портленд», проигрывая по ходу встречи 25 очков
«Лейкерс» в воскресенье удалось совершить крупный камбек и выиграть матч.
«Лейкерс» победили «Портленд», проигрывая по ходу встречи 25 очков. Провалив вторую четверть (13:45), калифорнийцы к большому перерыву уступали со счетом 46:71.
В третьей четверти «озерники» превзошли соперника со счетом 40:20, в четвертой – 35:21.
На счету лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса 37 очков, 11 подборов и 4 передачи. Возвращение с «-25» – повторение третьего результата в карьере 38-летнего форварда. В 2013 «Хит» победили в Кливленде, уступая 27 очков, в 2017-м «Кавальерс» превзошли «Пэйсерс», уступая 26 очков.
«Лейкерс» (22-25) обошли «Блэйзерс» (21-25) в турнирной таблице Запада, поднявшись на 12-е место.
«Лейкерс» уступили во второй четверти с разницей в 32 очка. Калифорнийцы стали первой командой НБА с 20 октября 1962 года («Бостон»), которая выиграла матч, несмотря на разницу в 30 и более очков в одной из 12-минуток.
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чего то суетились последнее время, обмены какие-то, всё Лилларда ублажить пытались - а в итоге ничего на выходе
интересно, Дэйм будет вонять, и требовать усиления?
.. Дэвис вернётся уже в другую команду надеюсь )
Последний раз это удавалось Селтикс в 1972 году, 20 октября
В этом сезоне это самый большой камбек в лиге.