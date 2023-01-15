«Челси» заплатит 100 млн евро с учетом бонусов за Мудрика, как и хотел «Шахтер». Вингер уже в Лондоне, медосмотр – сегодня
«Челси» подтвердил, что близок к покупке Михаила Мудрика у «Шахтера».
Ночью лондонский клуб выступил с заявлением: «Челси» близок к согласованию трансфера Мудрика. Клуб обсуждает условия перехода с «Шахтером». Если сделка будет согласована клубами, то игрок сборной Украины, который может играть как вингера, так и форварда, обсудит условия личного контракта с «Челси».
Однако, как пишет Фабрицио Романо, переход Мудрика уже полностью согласован – «Челси» и «Шахтер» уже обменялись документами. Общая сумма трансфера с учетом бонусов составит 100 млн евро, как и хотел «Шахтер».
Вчера вечером Мудрик прилетел в Лондон. Сегодня, в воскресенье, он пройдет медосмотр, а затем подпишет контракт сроком до 2030 года.
Отмечается, что сегодня, после прохождения медосмотра, Михаил посетит матч «Челси» и «Кристал Пэлас», который состоится на «Стэмфорд Бридж».
Предварительный контракт с игроком уже подписан. Процедура оформления документов будет завершена в воскресенье.
Сообщалось, что Мудрик будет зарабатывать в Лондоне 7,5 млн евро в год.
В текущем сезоне УПЛ вингер провел 12 матчей, забил 7 голов и сделал 7 ассистов. Также он забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 6 играх Лиги чемпионов. Статистику футболиста можно найти здесь.
Напомнить, сколько он сходу влил влил в трансферы и какие дикие по тем временам суммы он платил за игроков?
Но там же всё по одному месту
столько ограничений мутил бы))
А тут ФФП, насрать, берем сколько можем)
Они планировали заполучить Фелиша и Мудрика - а по факту обоих из под носу увел Челси....