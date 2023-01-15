«Челси» заплатит 100 млн евро с учетом бонусов за Мудрика, как и хотел «Шахтер». Вингер уже в Лондоне, медосмотр – сегодня

Теги Челси Чемпионат Украины по футболу Шахтер премьер-лига Англия возможные трансферы Михаил Мудрик деньги Фабрицио Романо Футбол

«Челси» подтвердил, что близок к покупке Михаила Мудрика у «Шахтера».

Ночью лондонский клуб выступил с заявлением: «Челси» близок к согласованию трансфера Мудрика. Клуб обсуждает условия перехода с «Шахтером». Если сделка будет согласована клубами, то игрок сборной Украины, который может играть как вингера, так и форварда, обсудит условия личного контракта с «Челси».

Однако, как пишет Фабрицио Романо, переход Мудрика уже полностью согласован – «Челси» и «Шахтер» уже обменялись документами. Общая сумма трансфера с учетом бонусов составит 100 млн евро, как и хотел «Шахтер».

Вчера вечером Мудрик прилетел в Лондон. Сегодня, в воскресенье, он пройдет медосмотр, а затем подпишет контракт сроком до 2030 года.

Отмечается, что сегодня, после прохождения медосмотра, Михаил посетит матч «Челси» и «Кристал Пэлас», который состоится на «Стэмфорд Бридж».

Предварительный контракт с игроком уже подписан. Процедура оформления документов будет завершена в воскресенье.

Сообщалось, что Мудрик будет зарабатывать в Лондоне 7,5 млн евро в год.

В текущем сезоне УПЛ вингер провел 12 матчей, забил 7 голов и сделал 7 ассистов. Также он забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 6 играх Лиги чемпионов. Статистику футболиста можно найти здесь.

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62 комментария

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Максат Тобыш
Ради Великой Украины будет пахать, хорошее вложение
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ta-tosha
Те кто хвалит Романа и хаит Боули забыли, как он заходил в Челси.
Напомнить, сколько он сходу влил влил в трансферы и какие дикие по тем временам суммы он платил за игроков?
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Артем_
Ответ Burel
синий мешок - главное посмешище года среди клубов
По факту - Челси заплатит всего на 5 миллионов больше, чем давал Арсенал. но сработал более оперативно и конкретно. Арсенал в полете. )
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Niko [Ars]
Ответ Блуждающий странник
Если у Челси все плохо, то нужно думать над организацией игры то есть покупать игрока в центр поля либо брать центрфорварда и не сбитого летчика как Абамеянга, а готового топа. Все трансферы Челси это авось заиграет. Ни одного адекватного приобретения, а потратили пол миллиарда уже. Лучше бы Энцо выкупили сразу
Я согласен с тобой
Но там же всё по одному месту
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Artuom Batishev
Ответ BeastI666I
в условиях войны вырастить таланта... в РФ и лимит и деньги и не стреляют по стадионам и что?!
В Украине по стадионам не стреляют. По донецкому сама же Украина стреляла)
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Денис Васильев
Ответ Great ManUtd
Все говорили, что МЮ много тратит, а Челси уже 2 дорогих игроков зимой купил + аренда Феликса. Откуда деньги?
По сравнению с Челси, МЮ тратит деньги очень даже умно
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Блуждающий странник
Ответ Three Days Grace
если сходу заиграет, будет такой же парад переобувания как и с Хвичей?) или в случае удачного дебюта все хейтеры будут ждать провального матча, чтобы написать "развод века!" ))
Хвича перешел за 10 миллионов если не ошибаюсь, а то и меньше. К тому же Хвича "на уровне" не один сезон играл, все знали, что он превосходный дриблер. Мудрик именно что играет нормально один сезон, а все сезоны до были слабые и в юниорах он ничего не показывал
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Блуждающий странник
Ответ Niko [Ars]
Я думаю, основной аргумент это увести у арсенала игрока. Второе - у Челси все плохо и они пытаются найти спасителя на трансферном рынке.Третье - Мудрик талантливый. Четвёртое - он украинец
Если у Челси все плохо, то нужно думать над организацией игры то есть покупать игрока в центр поля либо брать центрфорварда и не сбитого летчика как Абамеянга, а готового топа. Все трансферы Челси это авось заиграет. Ни одного адекватного приобретения, а потратили пол миллиарда уже. Лучше бы Энцо выкупили сразу
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Артем_
Ответ All These Things I Hate
Любители Арсенала невероятно рады🤣
Ага рады ) Месяц вели игрока и так красиво все .....
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Eden Hazard
Ответ dreamstep
100 млн невероятная переплата за игрока который хоть и сверкнул в ЛЧ но играл в неконкурентной лиге.
Не вариант не вспомнить про Модрича. Челси в свое время договорился с ним, но стал торговаться с Динамо Загреб. Те хотели 18,Челси давал 15. Пришёл тихо Тоттенхэм, дал 20 и все. А тут блин, одни 95, вторые 100. Что за времена пошли...
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MK Gamer
Был бы Тебас у руля лиги АПЛ,
столько ограничений мутил бы))

А тут ФФП, насрать, берем сколько можем)
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Niko [Ars]
Ответ Блуждающий странник
100 миллионов евро за парня из УПЛ ещё и личку насыпали такую, что можно смело завязать с футболом, жизнь удалась. Они не понимают уровень чемпионата? Полтора прохода в ЛЧ в очень комфортной группе с атакующим Лейпцигом и Селтиком с Реалом, а последние и вовсе в группе ЛЧ всегда кому-нибудь да сольют. Почти уверен, что провалится, уж своих денег точно не стоит, а с таким давлением поплывет. Вообще не нахожу ни одного адекватного аргумента для такой стоимости
Я думаю, основной аргумент это увести у арсенала игрока. Второе - у Челси все плохо и они пытаются найти спасителя на трансферном рынке.Третье - Мудрик талантливый. Четвёртое - он украинец
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ta-tosha
Ответ Niko [Ars]
Откуда такая уверенность, что Мудрик что-то покажет в этом сезоне, а не потратит его на адаптацию? И уж тем более, почему вдруг нужно выставлять эту ситуацию как краеугольный камень в борьбе за чемпионство
Лавки там нет - пару травм и играть будут Нельсоны и компания. Вингеров заменить некем вообще
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All These Things I Hate
Ответ Three Days Grace
если сходу заиграет, будет такой же парад переобувания как и с Хвичей?) или в случае удачного дебюта все хейтеры будут ждать провального матча, чтобы написать "развод века!" ))
Вопрос: за Хвичу заплатили 100+ млн?
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Артем_
Ответ Зверёк
Развод века🤡🤡
Так Арсенал согласился 80 млн. заплатить, а это только на 10 ку меньше. Это развод или как? )
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Dmitriy P
Ушел Абрамович и его команда, клуб пошел по одному месту.
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Great ManUtd
Все говорили, что МЮ много тратит, а Челси уже 2 дорогих игроков зимой купил + аренда Феликса. Откуда деньги?
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All These Things I Hate
Ответ Артем_
Любители Арсенала негодуют. Так забавно.
Любители Арсенала невероятно рады🤣
+1
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Блуждающий странник
Ответ waleri
Красавцы! Переплюнули по части развода лохов "Лиль" - привет "Арсеналу" от Пепе ( (£72 млн)!
Когда Арсенал покупал Пепе у него была статистика 22Г + 11 передач в чемпионате Франции. И играл он круто. А тут 3+2 в нынешней ЛЧ и 0+0 в прошлой. Мудрик в сезоне 20/21 выбил 0 по Г+П во всех турнирах, в юниорах не блистал. По итогу Челси платит 100 миллионов за парня с 7+7 в УПЛ и 3+2 в ЛЧ в комфортной атакующей группе
+2
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ta-tosha
Смотрел Arsenal fan TV - там у ребят нервно раздражённое настроение и к ситуации, и особенно к Эду
Они планировали заполучить Фелиша и Мудрика - а по факту обоих из под носу увел Челси....
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Vlados 86
Летом ещё Лукака вернётся - отличная связка будет
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Burel
Ответ Зверёк
Развод века🤡🤡
синий мешок - главное посмешище года среди клубов
+5
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+5
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Артем_
Любители Арсенала негодуют. Так забавно.
0
-1
-1
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Niko [Ars]
Ответ ta-tosha
Смеху как раз будет мало. По факту - Челси заплатит всего на 5 миллионов больше, чем давал Арсенал. но сработал более оперативно и конкретно. В этом и проблема - болельщики сейчас снимут с Эду скальп за отвратительную работу. Вся их армия ждала Мудрика на понедельник, ждала как уже давно никого так не ждала - и такой дикий обсер. А сейчас у Арсенала будет паник бай на флажке. И перспективы на чашку будут отданы на случай отсутствия травм и подарков от Сити.
Откуда такая уверенность, что Мудрик что-то покажет в этом сезоне, а не потратит его на адаптацию? И уж тем более, почему вдруг нужно выставлять эту ситуацию как краеугольный камень в борьбе за чемпионство
+5
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Mikael Rikhard
походу Челси идёт в пердив
+3
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