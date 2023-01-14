Мудрик будет зарабатывать 7,5 млн евро в год в «Челси». Контракт – до 2030-го

Теги Челси Чемпионат Украины по футболу Шахтер премьер-лига Англия Арсенал Михаил Мудрик деньги Футбол

Стало известно, сколько Михаил Мудрик будет зарабатывать в «Челси».

Зарплата 22-летнего украинского вингера составит 7,5 млн евро в год, сообщает инсайдер Николо Скира. Контракт – до 2030 года.

«Арсенал» предлагал Мудрику 5,5 млн евро, однако у них так и не получилось договориться с «Шахтером», «Челси» перебил их предложение.

Ожидается, что Мудрик перейдет в «Челси» за 100+ млн евро с учетом бонусов.

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141 комментарий

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Leon4ik
Конечно это в первую очередь победа Шахтёракарсавцы, грамотно провели переговоры. При этом искренне желаю Мудрику проявить себя, даже в таком Челси!
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Михан Первый
Блин, серьезно Мудрик за 110??? Верните обратно Энцо за 120!!!
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Ocelot
Боэли конечно решил не изобретать велосипед и работать по схеме Абрамовича 2005-2007 годов - просто завалить игроков и лигу деньгами купив нужных игроков.
Правда хз окажутся ли эти игроки новыми Лэмпардом, Даффом или Дрогба непонятно. Пока что выглядит так что Челси решил швырять пачками денег во все что разрекламировано на рынке не считаясь с тратами и надеяться что эта тактика сработает.
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Zed Antel
Ответ Slavnov
Комментарий удален модератором
На Украине в целом лучше развит футбол
Как мы видим по СВО Россия не очень умеет в тактические игры)
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Zed Antel
Ответ AlexZhano__
Это что такое должен был показать игрок, про которого ещё месяц назад я даже не знал, что его покупают за сотку лямов и дают зарплату на уровне мировых звёзд?
Хорошо выступить на групповом этапе Лиги Чепионов
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Андрюха с района
Ахахаха) Снова купили какого-то ноунейма за большие деньги) Лондонское шапито в своем стиле) Америкос вообще без мозгов)
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In Arsene we trust
Артета и Обамеянг мирятся
Обамеянг возвращается в Арсенал
Обамеянг становится лучшим бомбардиром 2 круга АПЛ
Вот это будет сериал)
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Артём Павлеян
Кто еще кружанёт Боэли прежде чем до него дойдет?
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Mr@k
Челси конечно развели , но Мудрику просто удачи
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Sir David Beckham
если Челси некуда девать деньги, пусть переведут мне
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Джейме Ланнистер
Ответ ХЫЫЫ
Ну давай тогда найди игрока его уровня дешевле. Или будем гордиться экономии, упустив титул? Я еще раз говорю простую мысль: Такого уровня проспекты будут стоить 100+ млн все равно, а если будет кто устроит таких как ты больше, то будет цена 120-150. Дураков нету. А Арсенал этим поражением расписался, что будет на уровне 4 команды.
Какой проспект? этот бегунок хоть и быстро бегает. Никакой погоды в гонке за АПЛ не делает. здесь нет Селтика или Лейпцига уровень 15 места АПЛ.
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Джейме Ланнистер
Ответ ХЫЫЫ
Не забудь мой ник, потом посмотрим. Арсеналу надо усиливаться и потратиться на такого молодого таланта, а они не будут стоить дешево. Все на виду. На проверенных звезд все равно денег не хватит. Ну давайте предлагайте топов за 50-60. Только не старый мусор из МС или других грандов.
Эти 2 мусора Сити тащит Арсенал. Летом тоже такие как ты устроили истерику по поводу середняка Рафинья.
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Amico Megobari ®
и Шахтёр можно поздравить с таким наваром, в бразилии скупят целую команду.
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MihuS
Агент Мудрика- мудрее мудрого!!!
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Висита Эльмурзаев
Ответ gPk
Норм для толкового футболиста который уже хоть что-то достиг,а не з-за ноунейма из чемпионата водокачки
топовые футболисты, которые чего то достигли получают от 250к в неделю
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mj23.net
Мне как-то казалось, что Челси нужно летом уже Райса подписать. Может они конечно еще устроят распродажу и наскребут бабки...Но в итоге потратить такую кучу бабла уже непонятно на кого.. Начинаю думать, что Боели околдовал Поттера Империусом и тратит его фамильное золотишко из Гринготтса.
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Amico Megobari ®
поздравляю Арсенал со сбережением 80 млн евро.
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Amico Megobari ®
Мир сошёл с ума. 100+ миллионов за парня который не игрл нигде кроме чемпионата Украины и зарплата 7.5 млн. в руководстве Челси неадекваты!
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ХЫЫЫ
Ответ Джейме Ланнистер
Типичный фан Арсенала. Истерику устраиваешь по любому поводу. Я так рад что не купят этого распиаренного игрока. Так не радовался после того сорвался трансфер бегунка Рафинья
Не забудь мой ник, потом посмотрим.
Арсеналу надо усиливаться и потратиться на такого молодого таланта, а они не будут стоить дешево. Все на виду. На проверенных звезд все равно денег не хватит.
Ну давайте предлагайте топов за 50-60. Только не старый мусор из МС или других грандов.
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pasha10
Ответ ХЫЫЫ
Арсенал идиоты, надо было давать 80-90 когда просили, а так торговались как на базаре и Боэели пришел. Упустили и Феликса и Мудрика, какой позор.
Ты тормоз
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Александр Горлов
Ответ AlexZhano__
Это что такое должен был показать игрок, про которого ещё месяц назад я даже не знал, что его покупают за сотку лямов и дают зарплату на уровне мировых звёзд?
Вот это самомнение) Бедный пацан, групповой этап ЛЧ закончился, а Жано про него даже и не знал..
+5
-1
+4
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pasha10
Я ржу
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Сергей Поляков
Ответ Siveluz
Реал купил двух последних обладателей ЗМ, и победителей двух последних ЛЧ. Как можно сравнивать те трансферы, с трансферами антони, грилиша и мудрика?
Из-за таких цен и произошел обвал трансферного рынка,о чем говорили и владельцы других клубов.Потом уже каждый мало мальски стоящий игрок стоил сотку или немногим меньше.
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ХЫЫЫ
Ответ Джейме Ланнистер
Кто он чтобы стоил 80? Матчи против середняка Лейпцига и дно Селтика и все что он показал? Позор это 10 место и полмиллиарда никуда)
Ну давай тогда найди игрока его уровня дешевле. Или будем гордиться экономии, упустив титул? Я еще раз говорю простую мысль: Такого уровня проспекты будут стоить 100+ млн все равно, а если будет кто устроит таких как ты больше, то будет цена 120-150. Дураков нету. А Арсенал этим поражением расписался, что будет на уровне 4 команды.
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-2
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Siveluz
Ответ Сергей Поляков
Адекватная ли?По его форме на тот момент-возможно.По состоянию трансферного рынка-неа.
Реал купил двух последних обладателей ЗМ, и победителей двух последних ЛЧ. Как можно сравнивать те трансферы, с трансферами антони, грилиша и мудрика?
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0
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