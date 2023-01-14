Стало известно, сколько будет зарабатывать в «Челси».

Зарплата 22-летнего украинского вингера составит 7,5 млн евро в год, сообщает инсайдер Николо Скира. Контракт – до 2030 года.

« » предлагал Мудрику 5,5 млн евро, однако у них так и не получилось договориться с « », «Челси» перебил их предложение.

Ожидается, что Мудрик перейдет в « » за 100+ млн евро с учетом бонусов.