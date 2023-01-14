Мудрик будет зарабатывать 7,5 млн евро в год в «Челси». Контракт – до 2030-го
Стало известно, сколько Михаил Мудрик будет зарабатывать в «Челси».
Зарплата 22-летнего украинского вингера составит 7,5 млн евро в год, сообщает инсайдер Николо Скира. Контракт – до 2030 года.
«Арсенал» предлагал Мудрику 5,5 млн евро, однако у них так и не получилось договориться с «Шахтером», «Челси» перебил их предложение.
Ожидается, что Мудрик перейдет в «Челси» за 100+ млн евро с учетом бонусов.
Правда хз окажутся ли эти игроки новыми Лэмпардом, Даффом или Дрогба непонятно. Пока что выглядит так что Челси решил швырять пачками денег во все что разрекламировано на рынке не считаясь с тратами и надеяться что эта тактика сработает.
Как мы видим по СВО Россия не очень умеет в тактические игры)
Обамеянг возвращается в Арсенал
Обамеянг становится лучшим бомбардиром 2 круга АПЛ
Вот это будет сериал)
Арсеналу надо усиливаться и потратиться на такого молодого таланта, а они не будут стоить дешево. Все на виду. На проверенных звезд все равно денег не хватит.
Ну давайте предлагайте топов за 50-60. Только не старый мусор из МС или других грандов.