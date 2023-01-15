«Челси» призвал фанатов подписаться на Мудрика и оставить ему послание, хотя игрок еще не перешел
«Челси» публикует фото и видео Михаила Мудрика в соцсетях, хотя игрок еще не перешел в клуб.
Вчера пресс-служба «синих» выложила фото игрока с подписью «Оставьте послание для Михаила Мудрика, чтобы показать ему нашу любовь!»
Вскоре после этого лондонский клуб опубликовал нарезку с лучшими голами вингера в составе «Шахтера» и написал: «Немного волшебства от Михаила Мудрика! Подпишитесь на него!»
На момент публикации первая публикация собрала более 1 млн лайков, вторая – более 446 тысяч.
Также в описании аккаунта «Челси» стоит ссылка на профиль Мудрика в инстаграме.
Отметим, что «Челси» еще не завершил трансфер Мудрика, игрок не был представлен в качестве новичка официально. Как сообщалось, сегодня он пройдет медосмотр.
Сумма трансфера вингера в «Челси» из «Шахтера» составит 100 млн евро с учетом бонусов. Зарплата игрока – 7,5 млн евро в год.
Мягко говоря, восторга в комментариях не наблюдаю. Никто не понимает этой покупки из болельщиков.
Достаточно вспомнить как в 2017 вроде, зимой, перед продление контракта выложили фотку Месси с планшетом, где он что то про Челси смотрит, потом новость о 200 миллионах, потом новость от адидас, где они сказали что готовы половину трансфера взять на себя. В итоге Месси продлил контракт, взяв за подписание около 100 млн)
Щас так и делаются дела. Шахтёр продаёт не хуже Бенфик, вот и поверили многие что Мудрик, который говорил что обожает Барселону, резко зафанател от Арсенала. Ты щас его инстаграм посмотри, удивишься)
Уверен он сам прекрасно понимает в Арсенале было бы лучше, но 7.5 лямов евро для пацана из Украины небывалый успех. Да и Шахтер красавцы впарить игрока из УПЛ за 100 )
Пацан явно хотел в арсенал