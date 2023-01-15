«Челси» призвал фанатов подписаться на Мудрика и оставить ему послание, хотя игрок еще не перешел

Теги Челси Чемпионат Украины по футболу Шахтер премьер-лига Англия болельщики соцсети Михаил Мудрик Футбол

«Челси» публикует фото и видео Михаила Мудрика в соцсетях, хотя игрок еще не перешел в клуб.

Вчера пресс-служба «синих» выложила фото игрока с подписью «Оставьте послание для Михаила Мудрика, чтобы показать ему нашу любовь!»

Вскоре после этого лондонский клуб опубликовал нарезку с лучшими голами вингера в составе «Шахтера» и написал: «Немного волшебства от Михаила Мудрика! Подпишитесь на него!»

На момент публикации первая публикация собрала более 1 млн лайков, вторая – более 446 тысяч.

Также в описании аккаунта «Челси» стоит ссылка на профиль Мудрика в инстаграме.

Отметим, что «Челси» еще не завершил трансфер Мудрика, игрок не был представлен в качестве новичка официально. Как сообщалось, сегодня он пройдет медосмотр.

Сумма трансфера вингера в «Челси» из «Шахтера» составит 100 млн евро с учетом бонусов. Зарплата игрока – 7,5 млн евро в год.

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16 комментариев

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Alex Slobodskikh
Открыл эти посты..
Мягко говоря, восторга в комментариях не наблюдаю. Никто не понимает этой покупки из болельщиков.
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Гусейн Магомедрасулов
Бывший "русский клуб", подписывает во время войны, за безумную сумму украинца и американец просит фанатов на него подписаться и поддержать. Шах и мат антирен- твешники.
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Eden Hazard
Ответ Блуждающий странник
Смешно. Парень смотрел все матчи Арсенала, выкладывал фотки с игр и тут теперь "с детства за Челси") Уверен он сам прекрасно понимает в Арсенале было бы лучше, но 7.5 лямов евро для пацана из Украины небывалый успех. Да и Шахтер красавцы впарить игрока из УПЛ за 100 )
Да продавали его просто. Дёргал за титьки оба клуба. Челси на 5 млн больше выдоил, вот и все.
Достаточно вспомнить как в 2017 вроде, зимой, перед продление контракта выложили фотку Месси с планшетом, где он что то про Челси смотрит, потом новость о 200 миллионах, потом новость от адидас, где они сказали что готовы половину трансфера взять на себя. В итоге Месси продлил контракт, взяв за подписание около 100 млн)
Щас так и делаются дела. Шахтёр продаёт не хуже Бенфик, вот и поверили многие что Мудрик, который говорил что обожает Барселону, резко зафанател от Арсенала. Ты щас его инстаграм посмотри, удивишься)
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-1
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Утя Ваткин
Ответ ress10
Должанский иди подписывайся
Вместе с Венцеславом уже бегут.
+3
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+3
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человек-муравей человек-физрук
Ответ Денис Давыдов
Выглядит все это максимально жалко. Все знают что он хотел в Арсенал и как шахтер его с этим подставил
да все игроки предпочтут другой клуб вместо Челси. но им тоже надо играть кем-то. на деревянном Маунте даже в Шипе будет сложно. поэтому приходится переплачивать в 5 раз
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-2
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Экспертное мнение
Понятно, Челси это подразделение Пентагона в АПЛ. Боулингу футбол не сдался))
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Alda
Хоть один день фанат Челси может спокойно провести? Один день без новостей убивающих психику, разве мы многое просим?)
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Вечно Молодой
Ответ Изат Касымов
Желаю челси и шахтеру скатиться Пацан явно хотел в арсенал
Шахтер в чем виноват?
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-1
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Денис Давыдов
Выглядит все это максимально жалко. Все знают что он хотел в Арсенал и как шахтер его с этим подставил
+9
0
+9
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Sevuska
Ждём реакцию самого возлюбленного 😊
0
-1
-1
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Блуждающий странник
Смешно. Парень смотрел все матчи Арсенала, выкладывал фотки с игр и тут теперь "с детства за Челси")
Уверен он сам прекрасно понимает в Арсенале было бы лучше, но 7.5 лямов евро для пацана из Украины небывалый успех. Да и Шахтер красавцы впарить игрока из УПЛ за 100 )
+4
0
+4
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ress10
Ответ Изат Касымов
Желаю челси и шахтеру скатиться Пацан явно хотел в арсенал
Хотел в Арсенал, но из-за высокой ЗП перешел в Челси?)
+1
-2
-1
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ress10
Должанский иди подписывайся
+14
0
+14
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Изат Касымов
Желаю челси и шахтеру скатиться
Пацан явно хотел в арсенал
+7
-3
+4
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benjamin92
ФК Кринж
0
-4
-4
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QWertY
Кринжатина от пенсов🤦🏻‍♂️
+1
-4
-3
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