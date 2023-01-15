«Челси» призвал фанатов подписаться на Мудрика и оставить ему послание, хотя игрок еще не перешел

« » публикует фото и видео Михаила Мудрика в соцсетях, хотя игрок еще не перешел в клуб.

Вчера пресс-служба «синих» выложила фото игрока с подписью «Оставьте послание для Михаила Мудрика, чтобы показать ему нашу любовь!»

Вскоре после этого лондонский клуб опубликовал нарезку с лучшими голами вингера в составе « » и написал: «Немного волшебства от ! Подпишитесь на него!»

На момент публикации первая публикация собрала более 1 млн лайков, вторая – более 446 тысяч.

Также в описании аккаунта «Челси» стоит ссылка на профиль Мудрика в инстаграме.

Отметим, что «Челси» еще не завершил трансфер Мудрика, игрок не был представлен в качестве новичка официально. Как сообщалось, сегодня он пройдет медосмотр.

Сумма трансфера вингера в «Челси» из «Шахтера» составит 100 млн евро с учетом бонусов. Зарплата игрока – 7,5 млн евро в год.