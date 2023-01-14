«Челси» и «Шахтер» за 70+40 млн евро договорились о трансфере Мудрика. Контракт на 7+ лет согласован с игроком

Теги Челси Чемпионат Украины по футболу Шахтер премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Михаил Мудрик Футбол

«Челси» и «Шахтер» согласовали трансфер Михаила Мудрика.

Клубы договорились о сделке за 70 миллионов евро, еще 40 предусмотрено в качестве бонусов, сообщает The Athletic. Кроме того, с 22-летним вингером согласовали контракт на 7+ лет.

Ранее сообщалось, что предложение «Арсенала» по Мудрику составляет около 90-95 миллионов евро с учетом бонусов – это уже их третье официальное предложение.

В текущем сезоне УПЛ Мудрик провел 12 матчей, забил 7 голов и сделал 7 ассистов. Также он забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 6 играх Лиги чемпионов. Статистику футболиста можно найти здесь.

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106 комментариев

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Зизуха
Ответ Чёрный тюльпан
Так хотел в Арсенал, что перешёл в Челси на 7+ лет. Сказочный, конечно, этот Мудрик!
А он разве лично говорил, что хочет в Арсенал?
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Evgen51Sever
Ответ Камбоджа Иванов
Кто знает, где можно спрятаться, чтобы Челси случайно не купил меня за 20 миллионов?
Александр, вы игрок Фиорентины
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Милчик
Это шок просто какой то. 110 млн за футболиста, который себя толком не проявил. А потом Челси будет думать, что с ним делать, когда не покажет отдачи на 110
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Мохнатый55
Ответ Deimos
100 миллионов стоят Де Брюйне или Холланд. Настолько хороший?
Холанд стоит по нынешним ценам миллионов 250.
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Зизуха
Добро пожаловать в чемпионшип
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Плацкарт Вагоныч
Шахта просто гиганты! Сколько лет уже они так раскрывают игроков и продают за бешеные деньги! 👏🏻
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deadjoker
Ответ Николай Корягин
Это какая-то новая фишка американская по 7+ лет контракты давать?
Делают специально чтобы отчётность перед ффп была лучше.
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Мишка Ляшенко
Ответ tyuiop tyuiop
Тебе что надо, чтобы арсенал выиграл чемпионат или сэкономил деньги владельцев и по привычке поборолся за 4 место???
Купит кого-нибудь другого на его позицию. Че ты разнылся?
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Evgeniy 72
Ответ wolkov
Да на фоне трансфера мудрика, трансфер Антони - это топ. Он был нужен тренеру любой ценой, поэтому его и купили. Что оправдывает себя. А мудрик каким боком упал поттеру - загадка
Трансфер Антони - это катализатор переплаты за Мудрика, боссы Шахтера как раз на него и ссылались. И если по Антони уже очевидно, что это провал, то Мудрик ещё имеет шансы окупиться. Шансы конечно небольшие, но приговор пока рано выносить, нужно увидеть как он заиграет.
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Anatoli Pozhidaev
Походу тут есть взаимосвязь между американскими владельцами, американским правительством и покупкой Украинского игрока за 100 + миллионов.
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Старик Стариканов
Опять развели Боули,хотя если заиграет будут как обычно ржать с Арсенала мол зато мы им интересовались
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Виктор Ш.
Тут все проще - Ахметке откатик за труды прилетел…
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Deimos
Ответ Ashan Sorokin
Зря, игрок действительно хороший
100 миллионов стоят Де Брюйне или Холланд. Настолько хороший?
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kacnep
Хер с ним с ценой, куда 7 лет контракта
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Lavinka
Нашли замену Феликсу .
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Акира_1
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Арсенал элегантно прикормил, а Бондюэль клюнул. Вот бы ещё Депая за двадцатку пристроить, пока не опомнились😏
Ну с одной стороны это безумные траты денег от Боэли, но с другой он хотя бы может тратить их без активации рычагов и продажи прав на что-то. 😁
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Токсик
Ответ Siemens_NX
Куатиньо за 140 нормально?
Конечно нет. Но я имею в виду АПЛ и нынешний сезон.
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Anatoli Pozhidaev
Бред. Игрок из Украины за такие деньги. Нет слов просто. Ещё и 9 номер получит и уедет обратно
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Febos_
Ответ Siemens_NX
Грилиш за 100?
Грилиш стоил 120 и без бонусов)) он ещё долго будет самым дорогим провальным трансфером чемпионата
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Николай Корягин
Это какая-то новая фишка американская по 7+ лет контракты давать?
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Febos_
Ответ red hikkikomori
Сберегли Арсеналу деньги
Сберегли арсеналу деньги от подписание Феликса и Мудрика пхахахахаха , какие детские отмазки пошли))
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Томаш Спенсер
Чё за очередного нонейма за 100 лямов прикупил амирикянеч? 🤔😅
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Amalfitano
Если так, могу поздравить Шахтёр и пожелать удачи Мундрику. Но как сторонний болельщик я понимаю, дай бог если он стоит половины этих денег, и дай бог чтобы он хотябы в середняке апл закрепился. Но повторюсь, удачи парню.
+1
0
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Камбоджа Иванов
Кто знает, где можно спрятаться, чтобы Челси случайно не купил меня за 20 миллионов?
+5
0
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Акира_1
Вот это развод. Браво Боэли. 🤡
Арсенал элегантно прикормил, а Бондюэль клюнул. Вот бы ещё Депая за двадцатку пристроить, пока не опомнились😏
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