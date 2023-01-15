Мудрик проходит медосмотр для «Челси». Звонок Поттера убедил вингера согласиться на трансфер, хотя он хотел в «Арсенал»

Теги Челси Чемпионат Украины по футболу Шахтер премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Грэм Поттер Михаил Мудрик Фабрицио Романо Футбол

Михаил Мудрик в эти минуты проходит медосмотр перед трансфером в «Челси».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, сейчас вингер проходит обследование перед переходом в лондонский клуб. «Челси» планирует завершить оформление бумаг и подписать контракт с игроком в ближайшие часы.

Отмечается, что важную роль в переходе Мудрика в «Челси» сыграл тренер Грэм Поттер. Несколько дней назад он позвонил футболисту, чтобы рассказать о проекте «Челси».

Это стало первым конкретным шагом на пути к тому, чтобы склонить Мудрика к переходу в «Челси», так как «синие» знали, что Михаил предпочел бы продолжить карьеру в «Арсенале».

Контракт Мудрика с «Челси» будет рассчитан до июня 2030 года. За счет столь длительного срока соглашения клубу удастся снизить амортизацию трансфера и выполнить требования финансового фэйр-плей.

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79 комментариев

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Eden Hazard
Ответ rigobersong
Так то лучше:) Надо адекватно общаться, а не чушь нести:)
Челси, кстати, не брал кредит на трансферы. Ну это так, на всякий.
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Mbest77
Ответ Nekitruban
Он ему показал чемоданчик в несколько раз больший чем арсенальский. И сразу большая любовь к арсеналу исчезла))))
Кстати, очень недальновидно… у него очень большой рекламный потенциал. Перешёл бы в Арсенал, через полгода стал бы чемпионом АПЛ, и на рекламных контрактах намного больше заработал бы
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Южанин78
Не понимаю этих колькостей по отношению к Мудрику. Он хотел в Арсенал, а Арсенал ещё до открытия трансферного окна пытался его купить, но не смог. Какие вопросы к игроку, если они не сошлись по деньгам, я имею ввиду Арсенал и Шахтёр. А ждать он не мог, понимаю как в нынешней ситуации важны деньги для Шахтёра.
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Ultimate7
Чем тот же Костич хуже этого хохла?
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Power Lifting
Мудрик и бездарный владелец клуба-деньги на ветер!
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podkop09
Ответ cektor
развод века ))
я так понял после того как Шахтер продал игрока за 100, хотя многие комментаторы, возможно и вы, писали что и 70 невозможно и хихикали тут и украинцы жадные ничего не получат, теперь включили новую мантру что это развод века, ну что же Мудрику придется доказать, что и тут вы посрамлены будете
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Партизанен
Ой дурак, жалеть будет всю жизнь, что не стал чемпионом Англии в составе Арсенала
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BoGaL
Ну надеюсь Мудрик выстрелит как Хвича но по тем играм что видел мне кажется деньги на ветер
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кракадил
Ответ Iuasamotu
У некоторых бомбит от трансфера украинца Мудрика, ибо за него заплатили больше, чем стоит вся российская сборная)
Это у тебя бомбит от России. Поэтому тут трешься
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bengalsckyzh
А если у него не пойдёт? Тогда как?
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Giggs
Ответ Акира_1
Да он просто хочет играть в АПЛ и все. Перебили бы предложение Арсенала Сити или Ливерпуль, он бы также был счастлив и с радостью согласился. Когда уже больщики перестанут слушать эти специально написанные истории про "любовь к клубу с детства/ я мечтал о клубе с детства"? После истории Лукаку эти все их слова так смешно звучат. 🤷‍♂️
Или как Мората )))
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rigobersong
Ответ Eden Hazard
В чс от самого иигоберки попасть. Угроза мощная конечно... Виноват, барин, бес попутал, прости окаянного😂
Так то лучше:) Надо адекватно общаться, а не чушь нести:)
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Eden Hazard
Ответ rigobersong
Ты в курсе, что чилси взял кредит на трансферы:))🤣🤣🤣🤣🤣 Сами глорите за клуб, но даже не знаете что там происходит:)🤡 Новые владельцы «Челси» во главе с Тоддом Боэли договорились о кредите в 800 млн фунтов стерлингов. Консорциум владельцев утверждает, что все полученные средства будут направлены на приобретение новых игроков, реконструкцию стадиона и проекты академии. Еще одну такую чушь от тебя услышу, в ЧС поедешь:))
В чс от самого иигоберки попасть. Угроза мощная конечно... Виноват, барин, бес попутал, прости окаянного😂
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Артем_
Ответ Coodesnik
Я про следущий сезон.) А в этом он же уже заявлен за Шахтёр,вроде как нельзя одному игроку играть за другую команду в одной ЛЧ.
Нет в 2018 году уефа разрешила. Так что играть будет а Арсенал нет. )
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Arty K.
А вот и кандидат на самый идиотский трансфер года подъехал))
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Андрей Денисов
Ответ Хитон
В своей инсте на протяжении всего ТО он выкладывал истории, как он смотрит матчи Арсенала, выкладывал новости, связанные с переходом в Арсенал, явно намекая, что очень сильно хочет этого. Но вдруг желание почему-то резко изменилось, когда на голову упал мешок денег. Вполне допускаю, что более жирное предложение Челси побудило Шахтёр надавить на игрока и требовать с него подпись под контрактом Челси (все ж финансовое положение Шахтера не лучшее сейчас), но это уже все догадки не имеющие отношения к фактам.
Он намекал на то что хочет уйти из Шахтёра. А Арсенал был тогда единственным претендентом, поэтому он всё это и делал.
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jordy
Когда Челси предложил Шахтеру больше денег за Мудрика, чем Арсенал, у футболиста, как бы он ни мечтал играть за канониров, осталось 2 варианта: либо идти в Челси, либо продолжить пылить в Шахтере и не факт, что через год или два тот же Арсенал им заинтересовался бы снова.
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Eden Hazard
Ответ Совесть Черданцева
Что Поттер сказал во время разговора: Экспилярмус!!!
Империо
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Niko [Ars]
Ответ Spartakus1984
Скорее всего уже Арсенал не будет тем каким был при Венгере
Как то неправильно сравнивать владельца и наёмного рабочего-тренера
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Манюшный
Поттер - тренер года. Помогает многим командам набирать очки, в то время как другие тренеры пытаются набрать очки лишь для одной.

Спасает другие клубы от непонятных трансфертов. Просто лучший.
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Совесть Черданцева
Что Поттер сказал во время разговора:
Экспилярмус!!!
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Spartakus1984
Ответ pvh-82
Большой вопрос! Этот Челси уже не Челси Абрамовича, ушла вся команда и пришла новая + тренер физрук! В Арсенале традиций не меньше но там тренер поставил игру и играет молодежь + титул может быть уже в этом сезоне
Все может быть,но вряд ли
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Enotaz24
Я думаю тут ещё и сам Шахтёр надавил на Мудрика. Шахтёру то хорошо денег больше дают. Но я б лучше в Арсенал ушел, хотя бы потому что есть шанс на чемпионство
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Spartakus1984
Ответ Niko [Ars]
С чего вдруг? Абрамович ушёл, вполне вероятно, что Челси уже не будет прежним
Скорее всего уже Арсенал не будет тем каким был при Венгере
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Coodesnik
Ответ Артем_
Арсенал играет в ЛЧ? Челси играет и Мудрик будет играть через месяц. )
Я про следущий сезон.)
А в этом он же уже заявлен за Шахтёр,вроде как нельзя одному игроку играть за другую команду в одной ЛЧ.
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