Мудрик проходит медосмотр для «Челси». Звонок Поттера убедил вингера согласиться на трансфер, хотя он хотел в «Арсенал»
Михаил Мудрик в эти минуты проходит медосмотр перед трансфером в «Челси».
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, сейчас вингер проходит обследование перед переходом в лондонский клуб. «Челси» планирует завершить оформление бумаг и подписать контракт с игроком в ближайшие часы.
Отмечается, что важную роль в переходе Мудрика в «Челси» сыграл тренер Грэм Поттер. Несколько дней назад он позвонил футболисту, чтобы рассказать о проекте «Челси».
Это стало первым конкретным шагом на пути к тому, чтобы склонить Мудрика к переходу в «Челси», так как «синие» знали, что Михаил предпочел бы продолжить карьеру в «Арсенале».
Контракт Мудрика с «Челси» будет рассчитан до июня 2030 года. За счет столь длительного срока соглашения клубу удастся снизить амортизацию трансфера и выполнить требования финансового фэйр-плей.
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Спасает другие клубы от непонятных трансфертов. Просто лучший.
Экспилярмус!!!
А в этом он же уже заявлен за Шахтёр,вроде как нельзя одному игроку играть за другую команду в одной ЛЧ.