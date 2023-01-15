Мудрик проходит медосмотр для «Челси». Звонок Поттера убедил вингера согласиться на трансфер, хотя он хотел в «Арсенал»

в эти минуты проходит медосмотр перед трансфером в «Челси».

Как сообщает журналист , сейчас вингер проходит обследование перед переходом в лондонский клуб. «Челси» планирует завершить оформление бумаг и подписать контракт с игроком в ближайшие часы.

Отмечается, что важную роль в переходе Мудрика в «Челси» сыграл тренер . Несколько дней назад он позвонил футболисту, чтобы рассказать о проекте «Челси».

Это стало первым конкретным шагом на пути к тому, чтобы склонить Мудрика к переходу в «Челси», так как «синие» знали, что Михаил предпочел бы продолжить карьеру в «Арсенале».

Контракт Мудрика с «Челси» будет рассчитан до июня 2030 года. За счет столь длительного срока соглашения клубу удастся снизить амортизацию трансфера и выполнить требования финансового фэйр-плей.

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