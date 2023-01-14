«Шахтер» подтвердил переговоры с «Челси» по Мудрику: «Стороны очень близки к трансферу»
«Шахтер» опубликовал сообщение о переговорах с «Челси» по вингеру Михаилу Мудрику.
«Президент «Шахтера» Ринат Ахметов и совладелец «Челси» Бехдад Эгбали обсудили сегодня переход Михаила Мудрика в «Челси».
Стороны очень близки к трансферу футболиста в «Челси», – сказано в заявлении украинского клуба.
Сообщалось, что команды согласовали трансфер за 70+40 млн евро.
«Арсенал» и другие клубы АПЛ недовольны поведением «Челси» на фоне истории с Мудриком (The Independent)
Стерилнга будут тянуть и дальше, его при Боэли купили)
Пишите названия клубов нормально, из-за них вы и обитаете на спортивных сайтах.
И вообще не понятно какие задачи будут решать Челси со всякими Бадиашилями который и в Монако был сильно привозным и не надежным
По Чуквумухэмке вообще не ясен его уровень,он ничего не показал вообще и не факт что он будет играть и потянет высокий уровень,по Фофане очень жеская переплата как и по Мудрику
Кому верить?
2 норм игрока собственные воспитанники Маунт и Джеймс и у Джеймса еще не понятно что там с коленом
Не смотря на такие космические траты состав мало того что слабый,так еще и довольно старый
Менди,ТиагоСилва,Кулибали,Жоржиньо,Канте,Обамеянг,Аспи всем 30+
Кепа,Ковачич,Зиеш,Стерлинг 28+