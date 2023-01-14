«Шахтер» подтвердил переговоры с «Челси» по Мудрику: «Стороны очень близки к трансферу»

Теги Челси Чемпионат Украины по футболу Шахтер премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Ринат Ахметов Михаил Мудрик Футбол

«Шахтер» опубликовал сообщение о переговорах с «Челси» по вингеру Михаилу Мудрику.

«Президент «Шахтера» Ринат Ахметов и совладелец «Челси» Бехдад Эгбали обсудили сегодня переход Михаила Мудрика в «Челси».

Стороны очень близки к трансферу футболиста в «Челси», – сказано в заявлении украинского клуба.

Сообщалось, что команды согласовали трансфер за 70+40 млн евро.

«Арсенал» и другие клубы АПЛ недовольны поведением «Челси» на фоне истории с Мудриком (The Independent)

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31 комментарий

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Акира_1
Ответ Игорь Полищук
Зиеша слить ? ... я не так часто смотрю игры Челси , но из тех что видел Зиеш очень даже не плох. А Стерлинга только подписанного тоже на слив ? )
На ЧМ многие игроки Челси действительно показывают совершено иной уровень, а в Челси никто из них гол за сезон забить не может.
Стерилнга будут тянуть и дальше, его при Боэли купили)
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Kojogeldiev Elaman
Ответ Ярик01
110 млн евро? )) Чума
100 млн на замену Мартинелли и Смит-Роу, чтобы в скамейке сидеть, Челси совсем одурел
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TrueGooner
Ответ Siemens_NX
Так забавно смотреть на истерику болел Арсеноля. )
Ну и где вы увидели такое у болел Арсенала? Истерика у болел Челси по поводу бездумных трат Боули.

Пишите названия клубов нормально, из-за них вы и обитаете на спортивных сайтах.
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Алексей Иванов
Ответ Сергей Иванов
Приобретённые в этом году Чуквуемека (19 лет), Датро Фофана (20 лет) , Уэсли Фофана (22 года) и Бадиашиль (21 год) передают тебе большой привет.
И ? Это отменяет тот факт что у них десяток игроков основной обоймы возрастные?
И вообще не понятно какие задачи будут решать Челси со всякими Бадиашилями который и в Монако был сильно привозным и не надежным
По Чуквумухэмке вообще не ясен его уровень,он ничего не показал вообще и не факт что он будет играть и потянет высокий уровень,по Фофане очень жеская переплата как и по Мудрику
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Zemanuha
Ответ Ярик01
110 млн евро? )) Чума
Дембеле 145млн, Гриз 120млн.
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Озил, озю и буду озить
Ответ Direct free kick
Игроки динамят 8-й лондонский как прокажённый, никто не хочет в арсенал кроме игроков ротации Сити
Эдегор привет передает
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ta-tosha
Арсенал тоже пишет, что Эду вылетел сегодня в Польшу для финализации трансфера и должен вернуться с Мудриком одним бортом назад в Лондон.
Кому верить?
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Сергей Иванов
Ответ кроссовер Айверсона
При всем уважении к фанам Челси, ваш лучший игрок сейчас это 38летний Тьяго Сильва, Бадиашиль это еще пока кот в мешке. Канте перманентно в лазарете, Ковачич тоже, Жоржиньо сдал, но руководство зачем-то продолжает набирать атакующих футболистов. Не удивлюсь если еще Нкунку и Тюрама возьмут летом
Нкунку уже взяли. С ним официальная договорённость, Романо три раза писал, что трансфер закрыт.
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Сергей Иванов
Ответ Алексей Иванов
Челси в этом сезоне всадили под 400 лямов на трансферы сейчас еще под сотку за Мудрика отдадут и будет пол ярда за сезон и их состав полнейший недееспособный уг,просто д..мо 2 норм игрока собственные воспитанники Маунт и Джеймс и у Джеймса еще не понятно что там с коленом Не смотря на такие космические траты состав мало того что слабый,так еще и довольно старый Менди,ТиагоСилва,Кулибали,Жоржиньо,Канте,Обамеянг,Аспи всем 30+ Кепа,Ковачич,Зиеш,Стерлинг 28+
Приобретённые в этом году Чуквуемека (19 лет), Датро Фофана (20 лет) , Уэсли Фофана (22 года) и Бадиашиль (21 год) передают тебе большой привет.
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Siemens_NX
Ответ Ярик01
110 млн евро? )) Чума
Куаитньо 140 Грилиш 110
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Siemens_NX
Так забавно смотреть на истерику болел Арсеноля. )
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Konstar
Арсенал, забирай Тюрама из Гладбаха
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alesel
Господи, ну и дичь
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Алексей Иванов
Челси в этом сезоне всадили под 400 лямов на трансферы сейчас еще под сотку за Мудрика отдадут и будет пол ярда за сезон и их состав полнейший недееспособный уг,просто д..мо
2 норм игрока собственные воспитанники Маунт и Джеймс и у Джеймса еще не понятно что там с коленом
Не смотря на такие космические траты состав мало того что слабый,так еще и довольно старый
Менди,ТиагоСилва,Кулибали,Жоржиньо,Канте,Обамеянг,Аспи всем 30+
Кепа,Ковачич,Зиеш,Стерлинг 28+
+3
-2
+1
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кроссовер Айверсона
При всем уважении к фанам Челси, ваш лучший игрок сейчас это 38летний Тьяго Сильва, Бадиашиль это еще пока кот в мешке. Канте перманентно в лазарете, Ковачич тоже, Жоржиньо сдал, но руководство зачем-то продолжает набирать атакующих футболистов. Не удивлюсь если еще Нкунку и Тюрама возьмут летом
0
0
0
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Игорь Полищук
Ответ Акира_1
Чистка состава будет. Боэли хочет слить Пулишича, Зиеша, Обамеянга, от которых нет пользы, набрав новых молодых голодных ребят типа Нкунку и Мудрика. Что в целом неплохо, хотя явно дорого, но для Боэли это как Фифа 23.
Зиеша слить ? ... я не так часто смотрю игры Челси , но из тех что видел Зиеш очень даже не плох. А Стерлинга только подписанного тоже на слив ? )
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Бартоломей Карлович Шниперсон-Нидергаус
Забирайте! Еще надо вам его в фантик закрутить, на выходе посмотрим, но нам такое чудо чудесное не надо, спасибо!
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rigobersong
Челси в сезоне потратит 450 миллионов на трансферы:)🤣🤣🤣Конечно контракт АПЛ в 150 лямов в год все окупит:))🤣🤣🤣
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Bernard Marder
Пока не появится фото с синей футболке радоваться рано.
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Erasyl zhumabekov
Ответ error505
Зачем им Мудрик, когда они купили более качественного Феликса
Его арендовали
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Акира_1
Ответ error505
Зачем им Мудрик, когда они купили более качественного Феликса
Чистка состава будет. Боэли хочет слить Пулишича, Зиеша, Обамеянга, от которых нет пользы, набрав новых молодых голодных ребят типа Нкунку и Мудрика. Что в целом неплохо, хотя явно дорого, но для Боэли это как Фифа 23.
+2
-1
+1
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Shokhagunner
Момент для Смитроу
+5
0
+5
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Александр Кузичкин
Арсенал никогда так не был близок к спасению
+22
-4
+18
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Direct free kick
Игроки динамят 8-й лондонский как прокажённый, никто не хочет в арсенал кроме игроков ротации Сити
+5
-10
-5
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Антон Акимов
Какой зашквар. Во что клуб превратил этот клоун...
+2
0
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