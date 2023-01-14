«Шахтер» подтвердил переговоры с «Челси» по Мудрику: «Стороны очень близки к трансферу»

«Шахтер» опубликовал сообщение о переговорах с «Челси» по вингеру Михаилу Мудрику.

«Президент « » и совладелец «Челси» Бехдад Эгбали обсудили сегодня переход в «Челси».

Стороны очень близки к трансферу футболиста в «Челси», – сказано в заявлении украинского клуба.

Сообщалось, что команды согласовали трансфер за 70+40 млн евро.

«Арсенал» и другие клубы АПЛ недовольны поведением «Челси» на фоне истории с Мудриком (The Independent)