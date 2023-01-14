Мукоко может быть не 18 лет, а 22. «Челси» и «Ньюкасл» могут отказаться от форварда «Боруссии» в случае расследования

Появились сомнения относительно возраста форварда «Боруссии» .

Как утверждает Bild, нападающему может быть 22 года, а не 18.

Об этом пишут со ссылкой на документы, предоставленные журналистам приемным отцом Мукоко, который также рассказал, что настоящее имя игрока – Юссуффа Мохамаду. Публикация этих документов запрещена по закону.

Мукоко родился в Камеруне, а в 2014 году переехал в Германию, где его усыновили. В 14 лет он попал в «Боруссию» U19.

Ранее 21 из 30 игроков, вызванных в сборную Камеруна U17 на отборочные матчи молодежного чемпионата африканских наций, провалили МРТ-тесты, необходимые для подтверждения их возраста. Затем с тестом не справились еще 11 игроков.

В связи с этим возникли сомнения, что Мукоко 18 лет.

Daily Mail направила в (DFB) запрос по этому поводу. Там ответили: «Мы не даем комментарии по поводу каких-либо спекуляций».

В 2017 году DFB уже выступал с заявлением по поводу возраста Мукоко, официальной датой рождения которого значится 20 ноября 2004 года.

«DFB провел несколько раундов переговоров с «Боруссией» на разных уровнях. По запросу DFB была проведена тщательная проверка фактов, и ответственные лица в « » всегда указывали, что не сомневаются в подлинности документов.

Таким образом, сомнений в возрасте игрока нет. В этом вопросе DFB полагается на факты, предоставленные родным клубом игрока», – заявлял DFB в 2017 году.

Daily Mail пишет, что « » и « », которые заинтересованы в приобретении Мукоко, готовы выйти из переговоров в случае, если расследование возраста игрока продолжится.