Мукоко может быть не 18 лет, а 22. «Челси» и «Ньюкасл» могут отказаться от форварда «Боруссии» в случае расследования

Теги Боруссия Дортмунд Челси Ньюкасл премьер-лига Англия бундеслига Германия Сборная Германии по футболу возможные трансферы происшествия Немецкий футбольный союз Юссуфа Мукоко Футбол

Появились сомнения относительно возраста форварда «Боруссии» Юссуфы Мукоко.

Как утверждает Bild, нападающему может быть 22 года, а не 18.

Об этом пишут со ссылкой на документы, предоставленные журналистам приемным отцом Мукоко, который также рассказал, что настоящее имя игрока – Юссуффа Мохамаду. Публикация этих документов запрещена по закону.

Мукоко родился в Камеруне, а в 2014 году переехал в Германию, где его усыновили. В 14 лет он попал в «Боруссию» U19.

Ранее 21 из 30 игроков, вызванных в сборную Камеруна U17 на отборочные матчи молодежного чемпионата африканских наций, провалили МРТ-тесты, необходимые для подтверждения их возраста. Затем с тестом не справились еще 11 игроков.

В связи с этим возникли сомнения, что Мукоко 18 лет.

Daily Mail направила в Немецкий футбольный союз (DFB) запрос по этому поводу. Там ответили: «Мы не даем комментарии по поводу каких-либо спекуляций».

В 2017 году DFB уже выступал с заявлением по поводу возраста Мукоко, официальной датой рождения которого значится 20 ноября 2004 года.

«DFB провел несколько раундов переговоров с «Боруссией» на разных уровнях. По запросу DFB была проведена тщательная проверка фактов, и ответственные лица в «Боруссии» всегда указывали, что не сомневаются в подлинности документов.

Таким образом, сомнений в возрасте игрока нет. В этом вопросе DFB полагается на факты, предоставленные родным клубом игрока», – заявлял DFB в 2017 году.

Daily Mail пишет, что «Ньюкасл» и «Челси», которые заинтересованы в приобретении Мукоко, готовы выйти из переговоров в случае, если расследование возраста игрока продолжится.

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43 комментария

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atomio
По конспектам Вагнера Лава
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rigobersong
Лукаку в молодежке с ровесниками:)

https://ibb.co/ZNt8CfB
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Bernie
Помню Думбия, -его лицо за 40 при 25 по паспорту)))а здесь всего то три года .)))
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ARCAN
Ой-ой-ой! А что случилось? (С)
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Шухрат Кесикбаев
приемные родители за его счет живут, если что
Была информация, что он уже как два года порвал отношения с приёмными родителями, потому что их только его деньги интересуют (они даже долгов наделали больше миллиона, и неизвестно, как будут расплачиваться).
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Jordan95
Я думаю МЮ просто обязан заплатить за него 150 миллионов. Наследник Санчо, как никак, самое время разводить красный мешок.
Как раз Санчо похитили НЛО, у парнишки будет шанс показать себя.
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Роман Марченко
Ответ Artūras Grigas
Как может быть ОПЯТЬ , если , цитата... Никогда такого не было...?
это классика, это знать надо
+2
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Pvl Without
Ответ Nightguest
А Челси и Ньюкаслу какая разница - 18 ему или 22? Они же не в юношескую сборную его берут
Потенциал роста и стоимость актива разнятся в 22 и 18
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шампион
Говорят, у Мукоко нашли сиди-плеер с диском Мумий Тролля и подборку журналов Кул. Возможно, ему больше 22х
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Юрий Костыгин
Ответ Artūras Grigas
Как может быть ОПЯТЬ , если , цитата... Никогда такого не было...?
Arturas, если Вы не из России, то Вам простительно не знать.
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Бродяга-симпатяга
А где легендарный старик из примаверы Лацио?
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Шухрат Кесикбаев
Ответ Lionel Andres Messi 10
Мукоко сознательно не продлевал контракт с Дортмундом до своего якобы совершеннолетия, чтобы приёмным родителям ничего не досталось, и теперь вот, получай ответочку.
приемные родители за его счет живут, если что
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Шухрат Кесикбаев
Далеко не факт, что он переписанный. Всю воду замутил его отец, с которым у него конфликт, да инфе уже полтора месяца, но его только сейчас подхватили на фоне интереса к его персоне со стороны английских клубов.
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Виталий Желтоусов
А зачем они вообще возраст футболистов подделывают? Ведь это не только в Камеруне.
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Бислан Наврузов
Ну это еще давно подозревали)
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nolan_90
А я и так не верил, что этот человек на 2 недели младше Пиняева
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Crestbook
Все восхищались Роже Милла, который забивал на чемпионате мира в 42. А парню было 50...
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Акира_1
Ожидаемо. Хотя в Челси уже был такой камерунец с сомнительным возрастом из Анжи, и надо сказать он был неплохой нападающий. 😄
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гилберт
Возможно ему уже заканчивать пора.
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KozlikX
Ох уж этот африканский бизнес , да понятно было изначально , когда он в молодежке играл, он выглядел как старшеклассник в начальных классах )
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Старый, добрый
Я помню, как в самой первой новости про этого парня на спорце (году в 17-18), что, типа, 12-летний пацаненок рвёт 16-летних, комментарий, что он стопудово переписанный, жестоко заминусовали. А оно вона как!
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Nightguest
А Челси и Ньюкаслу какая разница - 18 ему или 22? Они же не в юношескую сборную его берут
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Сергей Храмов
Помню, года четыре назад, когда он в "свои 13" разрывал и забивал чуть ли не по 10 мячей в матчах, уже тогда появлялись сомнения, но его отец заявил, что сразу после его рождения зарегистрировал его в посольстве Германии в Камеруне. Я ещё тогда предположил, что он же по сути мог предъявить в посольстве любого другого ребенка из соседней хижины и получить документы
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Artūras Grigas
Ответ Vlad Emelin
Никогда такого не было с чёрными игроками, и вот опять…
Как может быть ОПЯТЬ , если , цитата... Никогда такого не было...?
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-6
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Олег910
Есть данные, что он друг детства Роже Милла.
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