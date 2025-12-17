«Бавария» наказана закрытием трибун «Альянц Арены» и штрафом в 116 тысяч евро за поведение фанатов на матчах ЛЧ со «Спортингом» и «Арсеналом»

УЕФА оштрафовал «Баварию» и закрыл трибуны клубного стадиона в ЛЧ.

УЕФА наказал «Баварию» за поведение болельщиков на матчах Лиги чемпионов против «Спортинга» и «Арсенала ».

Матч: «Бавария» – «Спортинг» (3:1), 09.12.2025

Обвинения против «Баварии»: блокирование общественных проходов, запуск фейерверков.

Решение:

– применить приостановленную дисциплинарную меру, наложенную Контрольно-этическим и дисциплинарным органом 13 марта 2025 года, а именно: частично закрыть стадион «Баварии» (т.е. сектора с 111 по 114) на время следующего (1) матча клубного турнира УЕФА, в котором «Бавария » будет играть в качестве принимающего клуба, за запуск фейерверков;

– оштрафовать «Баварию» на 30 000 евро и частично закрыть стадион «Баварии» (т.е. всю Южную трибуну) на один (1) дополнительный матч клубного турнира УЕФА , в котором «Бавария» будет играть в качестве принимающего клуба, за запуск фейерверков. Частичное закрытие стадиона приостанавливается на испытательный срок в два (2) года, начиная с даты принятия настоящего решения;

– оштрафовать «Баварию» на 16 000 евро за блокирование общественных проходов.

Матч: «Арсенал» – «Бавария» (3:1), 26.11.2025

Обвинения против «Баварии»: бросание предметов, нарушение общественного порядка, передача сообщений, не соответствующих спортивному мероприятию (незаконные баннеры).

Решение:

– оштрафовать «Баварию» на 40 000 евро за нарушение общественного порядка и бросание предметов;

– оштрафовать «Баварию» на 30 000 евро за передачу сообщений, не соответствующих формату спортивного мероприятия.