Экс-финансист «Барсы» Тускетс о деле Негрейры: «Выплаты не влияли на спортивные результаты. «Реалу» благоволили больше – посмотрите на число пенальти и желтых карточек»

Экс-финансист «Барселоны» высказался о деле Негрейры.

Бывший глава стратегического экономического комитета «Барселоны» Карлес Тускетс высказался о деле Хосе Марии Энрикеса Негрейры.

Напомним, в 2023 году «Барселоне» и ее руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Суд посчитал преступлением выплату Негрейре 7,7 млн евро от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й.

«Чтобы увидеть крупнейший скандал в истории футбола, нужно вернуться немного назад: тогдашний президент судейского корпуса Хосе Пласа сказал, что, пока он занимает эту должность, «Барса» никогда не выиграет чемпионат.

Выплаты этому господину [Негрейре] – непростительная ошибка, но это никак не повлияло на спортивные результаты. Этого можно было избежать, но если посмотреть на количество пенальти за этот период или количество желтых карточек, то станет ясно, что «Реалу» благоволили больше», – сказал Тускетс. 

Перес о «деле Негрейры»: «Самый серьезный скандал в современном футболе. Как можно просить забыть об этом? Ла Лига и RFEF оставили «Реал» бороться в одиночестве»

Лапорта о словах Переса про «дело Негрейры»: «У «Реала» острый барселонит, он заложен в самом сердце мадридизма. Нас это устраивает»

