  • Вера о переходе в «Локомотив»: «Давно хотел сюда, и это наконец-то сбылось. Я оказался там, где мечтал»
Вера о переходе в «Локомотив»: «Давно хотел сюда, и это наконец-то сбылось. Я оказался там, где мечтал»

Лукас Вера высказался о переходе в «Локомотив».

Полузащитник Лукас Вера прокомментировал переход в «Локомотив». 

Сегодня московский клуб объявил о подписании 28-летнего аргентинца на правах свободного агента. 

«Я очень рад. Давно хотел сюда, и, к счастью, это наконец-то сбылось. Я оказался там, где мечтал. 

Здорово, что удалось приехать перед началом сборов. Получится пройти полноценную подготовку с командой к началу второй части сезона. 

Я знаю несколько игроков «Локомотива». Играли один год в «Химках» с Бакаевым и Руденко. С Воробьевым неплохо отыграли вместе 2 года в «Оренбурге». Уверен, что такое прошлое поможет адаптироваться в новом коллективе. А пока жду начала тренировок и дня, когда смогу надеть игровую майку. 

Задачи простые. В личном плане – поскорее вернуться на поле. В командном плане – занять достойное место в чемпионате. Понимаю, что прихожу в команду уже в разгар сезона, но верю, что вместе мы сможем сделать качественный скачок», – сказал Вера. 

