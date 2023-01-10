«Ньюкасл» хочет подписать Мукоко зимой. Англичане предложили «Боруссии» 30 млн евро

Теги Боруссия Дортмунд Ньюкасл премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Юссуфа Мукоко Футбол

«Ньюкасл» хочет подписать нападающего дортмундской «Боруссии». 

Английский клуб интересуется Юссуфой Мукоко. По информации журналиста Sport1 Патрика Бергера, «сороки» сделали «Боруссии» устное предложение о трансфере 18-летнего игрока за 30 миллионов евро.

Самому форварду предложили зарплату в размере 9 миллионов евро в год. Однако он хочет остаться в немецком клубе.

«Ньюкасл» работает над тем, чтобы оформить сделку в ближайшее время.

Контракт Мукоко с «Боруссией» рассчитан до конца этого сезона. Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» хочет подписать его бесплатно в летнее трансферное окно.

Полную статистику нападающего можно изучить здесь.

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12 комментариев

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vottakoi!
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Ответ Yri Yrov
Чё то Ньюкасл пассивен в ТО со своими баблищами
Они под жестким контролем ффп, на них же лютая вонь поднялась от всех менеджеров АПЛ, после смены владельцев, боялись что накупят топов и давай разрывать. Теперь делают всё аккуратно
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Rico1979
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Сначала прочитал Мутко😁
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Born is the King
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Ответ corazón blanco
Хотят его убедить отличным предложением, чтобы не ушёл в Барселону. Думаю и контракт предложат очень аппетитный. Да и команда играющая, Хау на сегодняшний день наверное один из самых сильных английских тренеров.
Ты пишешь через гугл переводчик?
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Бухгалтер2021
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лучше в челси ньюкасл пустышка
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Sevuska
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Патрик Бергер и сам прекрасный футболист был .
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Sevuska
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С деньгами саудитов и ведь не поспоришь 😏
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corazón blanco
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Ответ Born is the King
Если НЮ действительно предложил за этого Макако 30 млн то это done deal
Хотят его убедить отличным предложением, чтобы не ушёл в Барселону. Думаю и контракт предложат очень аппетитный. Да и команда играющая, Хау на сегодняшний день наверное один из самых сильных английских тренеров.
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DolJun
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норм ход. апл должна привлекать как можно больше перспективных и сильных игроков к себе. рад за ньюкасл
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che kaif
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В итоге окажется в баварии за 5 млн
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El Bes
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Эх.помню связку Демба Ба и Сиссе,а под ними великолепный Кабай
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Born is the King
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Если НЮ действительно предложил за этого Макако 30 млн то это done deal
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Yri Yrov
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Чё то Ньюкасл пассивен в ТО со своими баблищами
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