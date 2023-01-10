«Ньюкасл» хочет подписать Мукоко зимой. Англичане предложили «Боруссии» 30 млн евро
«Ньюкасл» хочет подписать нападающего дортмундской «Боруссии».
Английский клуб интересуется Юссуфой Мукоко. По информации журналиста Sport1 Патрика Бергера, «сороки» сделали «Боруссии» устное предложение о трансфере 18-летнего игрока за 30 миллионов евро.
Самому форварду предложили зарплату в размере 9 миллионов евро в год. Однако он хочет остаться в немецком клубе.
«Ньюкасл» работает над тем, чтобы оформить сделку в ближайшее время.
Контракт Мукоко с «Боруссией» рассчитан до конца этого сезона. Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» хочет подписать его бесплатно в летнее трансферное окно.
Полную статистику нападающего можно изучить здесь.
12 комментариев