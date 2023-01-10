«Ньюкасл» хочет подписать Мукоко зимой. Англичане предложили «Боруссии» 30 млн евро

«Ньюкасл» хочет подписать нападающего дортмундской « ».

Английский клуб интересуется . По информации журналиста Sport1 Патрика Бергера, «сороки» сделали «Боруссии» устное предложение о трансфере 18-летнего игрока за 30 миллионов евро.

Самому форварду предложили зарплату в размере 9 миллионов евро в год. Однако он хочет остаться в немецком клубе.

« » работает над тем, чтобы оформить сделку в ближайшее время.

Контракт Мукоко с «Боруссией» рассчитан до конца этого сезона. Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» хочет подписать его бесплатно в летнее трансферное окно.

Полную статистику нападающего можно изучить здесь.