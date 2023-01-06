Еще 11 игроков Камеруна U17 провалили МРТ-тест на возраст. Ранее это сделали 21 из 30 футболистов
Очередные игроки сборной Камеруна U17 не прошли тест на подтверждение возраста.
Ранее Камерунская федерация футбола (Fecafoot) объявила, что 21 из 30 игроков, вызванных в сборную U17 на отборочные матчи молодежного чемпионата африканских наций, провалили МРТ-тесты, необходимые для подтверждения их возраста. Эти футболисты были отозваны из состава.
Такая проверка – инициатива главы Fecafoot Самюэля Это′О.
По информации BBC Sport Africa, 11 новых футболистов также не прошли МРТ-тест на подтверждение возраста. Теперь главному тренеру команды Жан-Пьеру Фиале будет трудно найти замены недоступным игрокам.
Камерун примет отборочный турнир с участием Конго, Чада, ДР Конго и ЦАР с 12 по 24 января. Две команды пройдут в финальную часть, которая состоится в Алжире в апреле.
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