Еще 11 игроков Камеруна U17 провалили МРТ-тест на возраст. Ранее это сделали 21 из 30 футболистов

Теги Самюэль Это′О сборная Камеруна по футболу чемпионат африканских наций Федерация футбола Камеруна Жан-Пьер Фиала сборная Камеруна U-17 Футбол

Очередные игроки сборной Камеруна U17 не прошли тест на подтверждение возраста.

Ранее Камерунская федерация футбола (Fecafoot) объявила, что 21 из 30 игроков, вызванных в сборную U17 на отборочные матчи молодежного чемпионата африканских наций, провалили МРТ-тесты, необходимые для подтверждения их возраста. Эти футболисты были отозваны из состава.

Такая проверка – инициатива главы Fecafoot Самюэля Это′О.

По информации BBC Sport Africa, 11 новых футболистов также не прошли МРТ-тест на подтверждение возраста. Теперь главному тренеру команды Жан-Пьеру Фиале будет трудно найти замены недоступным игрокам.

Камерун примет отборочный турнир с участием Конго, Чада, ДР Конго и ЦАР с 12 по 24 января. Две команды пройдут в финальную часть, которая состоится в Алжире в апреле.

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12 комментариев

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FEZ10
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Надо из 15 летних ( по паспорту ) собрать и все
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Сын маминой подруги
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Никогда такого не было, и вот опять (с)
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Эдвард Джеймс Кенуэй
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Вы не понимаете, у них просто кость широкая. А вообще слишком странно, что стольких отсеяли. Или тесты шляпа или в Камеруне подделывают паспорты все кому не лень, как в РФ взятки.
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Гуго
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Это’О решил всерьез чистку провести в Камерунском футболе
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alexsem69
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Ответ sundance
Дорогие мои старики
Переростки😆
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Кукич
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Думбия обманул ЦСКА и играл до в РПЛ до 50 лет и еще на полгодик в Рому сьездил
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Артем Андреев
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Годичные кольца с цифрами в паспорте не совпали?
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Sevuska
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А Чо - по чёрным не видно , что врут - не видно же как их лица краснеют от стыда 😊
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Дядя ТУРА
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В бой идут одни старики
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Кирилл Голивец
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Будь это женская сборная, они бы гендерный тест провалили бы) уже был случай в Замбии и в легкой атлетике всем извест(-ен/-на) Кастер Семеня
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maximilian_15
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Хоть какая-то тут польза от Это’о
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sundance
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Дорогие мои старики
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