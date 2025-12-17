Финал ЧМ-2030 может пройти на «Сантьяго Бернабеу».

По данным As, решение провести матч на стадионе «Реала » может быть обусловлено прочными отношениями между президентом клуба Флорентино Пересом и президентом ФИФА Джанни Инфантино. Существует мнение о необходимости проведения в Мадриде второго финала чемпионата мира спустя сорок восемь лет после матча 1982 года.

Утверждается, что ФИФА не будет принимать решение об окончательном формате чемпионата мира, организованного совместно Испанией, Марокко и Португалией, до конца лета.

Окончательный список городов-организаторов будет объявлен в последние месяцы 2026 года. Однако ФИФА признает Испанию краеугольным камнем проекта, учитывая ее первоначальное лидерство, количество арен, которые она предоставит, и ее положение в мировом футболе.

В пользу «Бернабеу» говорит привлекательность бренда, модернизация стадиона и доказанная способность принимать крупные мероприятия.

«Метрополитано» – еще один стадион, способный стать претендентом на финал, однако готовность «Атлетико » остаться в гонке еще предстоит полностью подтвердить.

ФИФА также приветствовала возвращение «Камп Ноу », однако вокруг реконструкции стадиона «Барселоны» по-прежнему царит неопределенность, несмотря на желание общественности принять финал у себя.

Стадион «Бенфики», «Эштадиу да Луш», не рассматривается в качестве серьезного претендента.