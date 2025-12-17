Финал ЧМ-2030 может пройти на «Бернабеу». В пользу «Реала» говорят отношения между Пересом и Инфантино, привлекательность бренда и модернизация стадиона
Финал чемпионата мира по футболу 2030 года может пройти на «Сантьяго Бернабеу».
По данным As, решение провести матч на стадионе «Реала» может быть обусловлено прочными отношениями между президентом клуба Флорентино Пересом и президентом ФИФА Джанни Инфантино. Существует мнение о необходимости проведения в Мадриде второго финала чемпионата мира спустя сорок восемь лет после матча 1982 года.
Утверждается, что ФИФА не будет принимать решение об окончательном формате чемпионата мира, организованного совместно Испанией, Марокко и Португалией, до конца лета.
Окончательный список городов-организаторов будет объявлен в последние месяцы 2026 года. Однако ФИФА признает Испанию краеугольным камнем проекта, учитывая ее первоначальное лидерство, количество арен, которые она предоставит, и ее положение в мировом футболе.
В пользу «Бернабеу» говорит привлекательность бренда, модернизация стадиона и доказанная способность принимать крупные мероприятия.
«Метрополитано» – еще один стадион, способный стать претендентом на финал, однако готовность «Атлетико» остаться в гонке еще предстоит полностью подтвердить.
ФИФА также приветствовала возвращение «Камп Ноу», однако вокруг реконструкции стадиона «Барселоны» по-прежнему царит неопределенность, несмотря на желание общественности принять финал у себя.
Стадион «Бенфики», «Эштадиу да Луш», не рассматривается в качестве серьезного претендента.