21 из 30 игроков сборной Камеруна U17 провалили МРТ-тест на возраст. Их вывели из состава

Теги сборная Камеруна по футболу чемпионат африканских наций Федерация футбола Камеруна сборная Камеруна U-17 Футбол

Большинство игроков молодежной сборной Камеруна не прошли тест на подтверждение возраста. 

Федерация футбола африканской страны объявила, что 21 из 30 игроков, вызванных в сборную U17 на отборочные матчи на молодежный чемпионат африканских наций, провалили МРТ-тесты, необходимые для подтверждения их возраста. 

Эти футболисты были отозваны из состава, их заменят. 

«Эта мера является результатом строгих инструкций, данных президентом FECAFOOT (Федерации футбола Камеруна – прим.), действующим в соответствии с мандатом COMEX, с целью положить конец фальсификации записей актов гражданского состояния, которые в прошлом бросали тень на имидж высшего органа камерунского футбола.

FECAFOOT настоятельно призывает всех причастных, в частности педагогов, обеспечить соблюдение возрастных категорий», – говорится в заявлении федерации.

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Семён Жуйло
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Один такой очень классный камерунец играет в Дортмунде. Интересно, ему такой тест делали?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
OldRedWhite
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Арсений Элин
Как будто это новость что в африканских сборных полно приписных...
Новость в том , что эти сделали !
А другие в своём уме и делать не будут )))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ХавиГави_Паратрупер
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Streetbor
все родились 31 декабря 2006 года, действительно подозрительно.
Просто в ночь родились, оттого и плюс-минус год🙃
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
gukmamop
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Да это же расизм
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Amalfitano
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
С что такого? Сотни раз прокатывало а тут на тебе.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фут.Боль
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
В итоге 21 из 30 могут запросто быть U37.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
s_h_a_m_a_n
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ ARTEM PROKAZOV
Так новость наоборот о том, что он (ну, и федерация) за этим пристально наблюдает. Нет?
🤗🤗
Сорри. Бывает
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Streetbor
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
все родились 31 декабря 2006 года, действительно подозрительно.
+19
0
+19
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ARTEM PROKAZOV
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ s_h_a_m_a_n
Комментарий удален пользователем
Так новость наоборот о том, что он (ну, и федерация) за этим пристально наблюдает. Нет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Арсений Элин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Как будто это новость что в африканских сборных полно приписных...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
alexbart
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ damondiamond
Кольца считали?
Опередил
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
s_h_a_m_a_n
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
n1k006
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Каково удивление!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
damondiamond
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Кольца считали?
+34
0
+34
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий