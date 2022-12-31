21 из 30 игроков сборной Камеруна U17 провалили МРТ-тест на возраст. Их вывели из состава
Большинство игроков молодежной сборной Камеруна не прошли тест на подтверждение возраста.
Федерация футбола африканской страны объявила, что 21 из 30 игроков, вызванных в сборную U17 на отборочные матчи на молодежный чемпионат африканских наций, провалили МРТ-тесты, необходимые для подтверждения их возраста.
Эти футболисты были отозваны из состава, их заменят.
«Эта мера является результатом строгих инструкций, данных президентом FECAFOOT (Федерации футбола Камеруна – прим.), действующим в соответствии с мандатом COMEX, с целью положить конец фальсификации записей актов гражданского состояния, которые в прошлом бросали тень на имидж высшего органа камерунского футбола.
FECAFOOT настоятельно призывает всех причастных, в частности педагогов, обеспечить соблюдение возрастных категорий», – говорится в заявлении федерации.
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А другие в своём уме и делать не будут )))
Сорри. Бывает