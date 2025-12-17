  • Спортс
  • «Зенит» стал более черствым, как булка хлеба. Брать очки им уже тяжело, нет шарма. В команде нет явного лидера, как Малком». Ташуев о петербуржцах


Сергей Ташуев: «Зенит» стал более черствым, как булка хлеба.

Бывший тренер клубов Мир РПЛ высказался о снижении качества игры «Зенита». 

– «Зенит» в последние два года стал играть менее ярко. С чем это связано?

– «Зенит» стал более черствым, как булка хлеба. Не знаю, что происходит внутри команды. Раньше сыгранность была лучше, в команде был Малком. Сейчас явного лидера в «Зените» нет. Малком являлся системообразующим футболистом, Педро сейчас еще молод. Происходит шараханье из-за стартового состава, поэтому нарушаются командные взаимодействия. Да, «Зенит» является лидером, но брать очки им уже тяжело, нет шарма.

Жерсон – неудачный трансфер?

– Сложно так сказать, потому что он долго адаптировался к чемпионату России. У нас более жесткий футбол. Сказалось еще то, что он сыграл много матчей в 2025 году. Жерсон постепенно набирает форму, он квалифицированный футболист. Бразилец еще поможет «Зениту».

– Сильно ли изменится «Зенит» после ужесточения лимита на легионеров?

– После ограничений всегда происходят изменения – где-то в лучшую сторону, где-то – в худшую. У «Зенита» не будет проблем с российскими футболистами. Клуб включится – будут российские игроки в составе. На первый план выйдет тренерское мастерство Семака.

– Запутался ли в футболистах Семак?

– Возможно, да. Может, Сергей Богданович в творческих поисках. Одна из проблем «Зенита» – много футболистов. Вероятность тренерских ошибок из-за этого возрастает, – сказал Ташуев. 

«Зенит» занимает 2-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 39 очков после 18 туров. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
