  «МЮ» пожаловался на Марокко в ФИФА после неучастия Мазрауи в матче с «Борнмутом» из-за Кубка Африки. Федерация поддерживает сборную, так как просила отпустить игроков за 7 дней
«МЮ» пожаловался на Марокко в ФИФА после неучастия Мазрауи в матче с «Борнмутом» из-за Кубка Африки. Федерация поддерживает сборную, так как просила отпустить игроков за 7 дней

«Манчестер Юнайтед» подал жалобу в ФИФА после того, как Марокко отказало Нуссаиру Мазрауи в разрешении сыграть за клуб в матче АПЛ против «Борнмута» (4:4) ради участия в Кубке Африки.

В преддверии Кубка Африки ФИФА рекомендовала, чтобы все игроки, участвующие в турнире, были отпущены своими клубами как минимум за семь дней до первого матча.

Марокко принимает турнир, и сборная сыграет первый матч против Коморских островов 21 декабря, через шесть дней после встречи «Юнайтед» с «Борнмутом». Учитывая относительно короткий промежуток времени между двумя играми, Марокканская футбольная ассоциация решила запретить Мазрауи участвовать в матче на «Олд Траффорд».

По данным ESPN, «Юнайтед» планировал задействовать игрока до того, как Марокко отклонило их первоначальную просьбу. В результате клуб передал этот вопрос в Международную федерацию футбола. Однако ФИФА поддержала позицию Марокко, поскольку она соответствовала их руководству перед началом турнира.

В отчете утверждается, что руководство «Юнайтед» считает, что они были «несправедливо наказаны» после того, как матч их Премьер–лиги был перенесен на понедельник, и это решение находилось вне их контроля.

В итоге 28-летний защитник отправился в сборную в воскресенье вечером.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Metro
