  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гласнер о продлении контракта с «Пэлас»: «Не знаю, сколько клубов я «тренировал» за последние 3 месяца, но я все еще здесь. Сейчас мы обсуждаем матчи и трансферы, а не мое будущее»
0

Гласнер о продлении контракта с «Пэлас»: «Не знаю, сколько клубов я «тренировал» за последние 3 месяца, но я все еще здесь. Сейчас мы обсуждаем матчи и трансферы, а не мое будущее»

Гласнер: я «тренировал» столько клубов за последние месяцы, но все еще в «Пэлас».

Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер ответил на вопрос по поводу ситуации с его контрактом.

Специалист рассказал, что первые переговоры о продлении соглашения с клубом, истекающего в конце этого сезона, состоялись еще в марте, но были отложены.

По данным Sky Sports News, ряд ведущих клубов Премьер-лиги и Европы следят за ситуацией Гласнера. Также сообщается, что «Пэлас» активизировал планирование на случай непредвиденных обстоятельств, составив список потенциальных кандидатов на замену тренеру.

«Пока что нет времени. Поверьте, я сейчас не думаю о своем будущем. Это неважно сейчас.

Я знаю, что ходит много слухов. Но я не знаю, сколько клубов я «тренировал» за последние три месяца, хотя я все еще сижу здесь.

Как только мы примем решение, во-первых, об этом узнают игроки, и, во-вторых, [СМИ] тоже об этом услышат.

Сейчас мы обсуждаем только наши матчи и январское трансферное окно. Повлияют ли на него травмы или нет? Будем ли мы корректировать первоначальный план или нет? Сейчас мы обсуждаем именно это, а не мой контракт», – сказал Гласнер на пресс-конференции.

Что делать с Хаби Алонсо?39049 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Sky Sports
logoОливер Гласнер
logoКристал Пэлас
logoпремьер-лига Англия
ахахаха
возможные трансферы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мерсон о Гласнере: «Использует ту же схему, что и Аморим. Разница в том, что у «Пэлас» есть те, кто способны играть так, а в «МЮ» их нет, и Рубен не хочет по-другому»
29 ноября, 07:00
Оливер Гласнер: «У «МЮ» самый высокий показатель xG в АПЛ, думаю. Им требовалось больше голов, и они заплатили 200 млн фунтов – команда изменилась, играет лучше»
28 ноября, 17:01
«Кристал Пэлас» в декабре сыграет 4 матча за 9 дней. Гласнер заявил: «Каждый думает о себе, чтобы заработать как можно больше денег. Речь не о благополучии игроков»
6 ноября, 07:30
Главные новости
Спортс’’ запустил голосование за лучшего спортсмена России в 2025-м – выбирайте топ-3
1 минуту назад
Экс-финансист «Барсы» Тускетс о деле Негрейры: «Выплаты не влияли на спортивные результаты. «Реалу» благоволили больше – посмотрите на число пенальти и желтых карточек»
12 минут назад
Межконтинентальный кубок. «ПСЖ» Сафонова играет в финале с «Фламенго». 1:1 – Жоржиньо забил Матвею с пенальти! Онлайн-трансляция
19 минут назадLive
«МЮ» пожаловался на Марокко в ФИФА после неучастия Мазрауи в матче с «Борнмутом» из-за Кубка Африки. Федерация поддерживает сборную, так как просила отпустить игроков за 7 дней
38 минут назад
Финал ЧМ-2030 может пройти на «Бернабеу». В пользу «Реала» говорят отношения между Пересом и Инфантино, привлекательность бренда и модернизация стадиона
54 минуты назад
Кубок Испании. 1/16 финала. «Реал» в гостях у «Талаверы», «Атлетико» против «Атлетико Балеарес»
сегодня, 18:01Live
Данни: «Аршавин – звезда мирового футбола, не только российского. Его игра за «Арсенал» оставила след, это один из известнейших игроков в истории России»
сегодня, 17:57
«Локомотив» объявил о подписании Веры. Контракт – до 2028 года
сегодня, 17:44Видео
Роналду – 51-й в топ-100 игроков года от The Guardian. Гравенберх – 41-й, Энцо – 47-й, Киммих – 50-й, Бруну – 55-й, де Йонг – 60-й, Барелла – 62-й, Кубарси – 68-й, Субименди – 70-й
сегодня, 17:10
«Локо» выставил на трансфер 8 игроков – Мампасси, Кузьмичева, Сарвели, Арутюняна, Агеева, Французова, Волкова и Щетинина («Мутко против»)
сегодня, 16:54
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» наказана закрытием трибун «Альянц Арены» и штрафом в 116 тысяч евро за поведение фанатов на матчах ЛЧ со «Спортингом» и «Арсеналом»
19 минут назад
«Талавера» – «Реал». Мбаппе, Эндрик, Гюлер, Лунин, Мастантуоно играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
24 минуты назад
Ситуацию с документалкой про Винисиуса могут уладить во внесудебном порядке, сообщил гендиректор «Валенсии». В субтитрах написано «обезьяна», хотя фанаты кричали «дурак»
30 минут назад
«Атлетико Балеарес» – «Атлетико». 1:2 – Гризманн забил на 16-й, Распадори – на 20-й. Онлайн-трансляция
40 минут назадLive
«Зенит» стал более черствым, как булка хлеба. Брать очки им уже тяжело, нет шарма. В команде нет явного лидера, как Малком». Ташуев о петербуржцах
45 минут назад
«Манчестер Сити» – «Брентфорд». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
сегодня, 15:05
Вера о переходе в «Локомотив»: «Давно хотел сюда, и это наконец-то сбылось. Я оказался там, где мечтал»
54 минуты назад
Алессандро Дель Пьеро: «У моего «Ювентуса» был невероятный менталитет – надеюсь, команда Спаллетти возьмет с нас пример. Победы всегда были моим приоритетом»
сегодня, 17:56
Бубнов о Талалаеве в «Балтике»: «Я один идиот, блин, и говорю о футболе. Все остальные – о его поведении. Для меня поведение не новость, а футбол отличный»
сегодня, 17:44
Жена Иско о травме хавбека «Бетиса»: «Спортсмены окружены большими деньгами, вниманием, славой – людям кажется, что им не так больно. Но они понимают, что игроки страдают»
сегодня, 17:38