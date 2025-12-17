Гласнер о продлении контракта с «Пэлас»: «Не знаю, сколько клубов я «тренировал» за последние 3 месяца, но я все еще здесь. Сейчас мы обсуждаем матчи и трансферы, а не мое будущее»

Гласнер: я «тренировал» столько клубов за последние месяцы, но все еще в «Пэлас».

Главный тренер «Кристал Пэлас » Оливер Гласнер ответил на вопрос по поводу ситуации с его контрактом.

Специалист рассказал, что первые переговоры о продлении соглашения с клубом, истекающего в конце этого сезона, состоялись еще в марте, но были отложены.

По данным Sky Sports News, ряд ведущих клубов Премьер-лиги и Европы следят за ситуацией Гласнера. Также сообщается, что «Пэлас» активизировал планирование на случай непредвиденных обстоятельств, составив список потенциальных кандидатов на замену тренеру.

«Пока что нет времени. Поверьте, я сейчас не думаю о своем будущем. Это неважно сейчас.

Я знаю, что ходит много слухов. Но я не знаю, сколько клубов я «тренировал» за последние три месяца, хотя я все еще сижу здесь.

Как только мы примем решение, во-первых, об этом узнают игроки, и, во-вторых, [СМИ] тоже об этом услышат.

Сейчас мы обсуждаем только наши матчи и январское трансферное окно. Повлияют ли на него травмы или нет? Будем ли мы корректировать первоначальный план или нет? Сейчас мы обсуждаем именно это, а не мой контракт», – сказал Гласнер на пресс-конференции.