«Атлетико» предложил «Челси» Феликса и Кунью. Лондонцам также интересны Мукоко и Депай

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«Челси» может подписать Жоау Феликса или Матеуса Кунью.

«Атлетико» предложил лондонскому услуги двоих игроков атаки. Лондонцы могут рассмотреть вариант с трансфером из-за травмы Армандо Брои – он выбыл до конца сезона из-за разрыва крестообразной связки колена.

Отмечается, что Феликса «Челси» предлагали еще до травмы албанца – «Атлетико» готов был отпустить игрока за 86 миллионов фунтов. Мадридцы также готовы отдать португальца в дорогостоящую аренду с правом дальнейшего выкупа.

«Синим» также интересны форвард дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко и Мемфис Депай из «Барселоны». Они готовы рассмотреть варианты как с краткосрочным, так и с долгосрочным усилением атаки.

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