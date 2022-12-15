«Атлетико» предложил «Челси» Феликса и Кунью. Лондонцам также интересны Мукоко и Депай

« » может подписать или Матеуса Кунью.

« » предложил лондонскому услуги двоих игроков атаки. Лондонцы могут рассмотреть вариант с трансфером из-за травмы Армандо Брои – он выбыл до конца сезона из-за разрыва крестообразной связки колена.

Отмечается, что Феликса «Челси» предлагали еще до травмы албанца – «Атлетико» готов был отпустить игрока за 86 миллионов фунтов. Мадридцы также готовы отдать португальца в дорогостоящую аренду с правом дальнейшего выкупа.

«Синим» также интересны форвард дортмундской « » Юссуфа Мукоко и из «Барселоны». Они готовы рассмотреть варианты как с краткосрочным, так и с долгосрочным усилением атаки.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ