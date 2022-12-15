«Боруссия» близка к соглашению с Мукоко о новом контракте. 18-летний форвард интересен «Челси»

Теги Боруссия Дортмунд Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Юссуфа Мукоко Футбол

Форвард Юссуфа Мукоко может остаться в «Боруссии», несмотря на спрос в АПЛ.

Как передает Metro со ссылкой на Ruhr Nachrichten, дортмундский клуб близок к достижению принципиальной договоренности касательно продления контракта с 18-летним игроком.

Сделка вряд ли будет закрыта в декабре, однако общее решение, скорее всего, будет принято.

Ранее сообщалось, что на игрока сборной Германии претендует «Челси».

«Дортмунд» предложил Мукоко контракт до 2027-го. «Ман Сити», «ПСЖ», «Челси», «Ливерпуль», «МЮ» и «Барса» следят за ситуацией

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