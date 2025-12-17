Экс-форвард «Реала» Эснайдер о смерти сына в Рождество: «Жизнь была жестока ко мне только однажды, и я никогда этого не прощу. Вот это тяжело, все остальное – ерунда»

Хуан Эснайдер: мой сын умер в Рождество, я никогда этого не прощу жизни.

Бывший нападающий «Реала », «Атлетико », «Эспаньола » и «Ювентуса » Хуан Эснайдер высказался о потере ребенка.

Сын экс-футболиста Фернандо скончался 25 декабря 2012 года из-за болезни. Ему было 17 лет.

«Мой сын скончался 25 декабря, представьте себе. [Для меня] каждый день труден, не только Рождество. Каждый день. Это зависит от того, как я просыпаюсь, от моего настроения, от того, что мне приходится делать, но все это очень тяжело.

Жизнь была жестока ко мне только однажды. Вот это тяжело, все остальное – ерунда. Это единственное тяжелое событие в моей жизни, и я никогда этого не прощу.

От такой ситуации никогда не оправишься, и это нормально – говорить об этом. Я думаю, что мы с женой сделали правильно, решив всегда говорить, а не молчать, и если нам приходится плакать, мы плачем», – сказал Эснайдер в интервью El Chiringuito.