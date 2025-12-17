  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Экс-форвард «Реала» Эснайдер о смерти сына в Рождество: «Жизнь была жестока ко мне только однажды, и я никогда этого не прощу. Вот это тяжело, все остальное – ерунда»
0

Экс-форвард «Реала» Эснайдер о смерти сына в Рождество: «Жизнь была жестока ко мне только однажды, и я никогда этого не прощу. Вот это тяжело, все остальное – ерунда»

Хуан Эснайдер: мой сын умер в Рождество, я никогда этого не прощу жизни.

Бывший нападающий «Реала», «Атлетико», «Эспаньола» и «Ювентуса» Хуан Эснайдер высказался о потере ребенка. 

Сын экс-футболиста Фернандо скончался 25 декабря 2012 года из-за болезни. Ему было 17 лет. 

«Мой сын скончался 25 декабря, представьте себе. [Для меня] каждый день труден, не только Рождество. Каждый день. Это зависит от того, как я просыпаюсь, от моего настроения, от того, что мне приходится делать, но все это очень тяжело.

Жизнь была жестока ко мне только однажды. Вот это тяжело, все остальное – ерунда. Это единственное тяжелое событие в моей жизни, и я никогда этого не прощу.

От такой ситуации никогда не оправишься, и это нормально – говорить об этом. Я думаю, что мы с женой сделали правильно, решив всегда говорить, а не молчать, и если нам приходится плакать, мы плачем», – сказал Эснайдер в интервью El Chiringuito. 

Что делать с Хаби Алонсо?39077 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
logoРеал Мадрид
logoАтлетико
Хуан Эснайдер тренер
logoЛа Лига
logoЮвентус
logoсерия А Италия
logoЭспаньол
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Межконтинентальный кубок. «ПСЖ» Сафонова играет в финале с «Фламенго». 1:1 – Жоржиньо забил Матвею с пенальти! Онлайн-трансляция
2 минуты назадLive
Спортс’’ запустил голосование за лучшего спортсмена России в 2025-м – выбирайте топ-3
9 минут назад
Экс-финансист «Барсы» Тускетс о деле Негрейры: «Выплаты не влияли на спортивные результаты. «Реалу» благоволили больше – посмотрите на число пенальти и желтых карточек»
20 минут назад
«МЮ» пожаловался на Марокко в ФИФА после неучастия Мазрауи в матче с «Борнмутом» из-за Кубка Африки. Федерация поддерживает сборную, так как просила отпустить игроков за 7 дней
46 минут назад
Финал ЧМ-2030 может пройти на «Бернабеу». В пользу «Реала» говорят отношения между Пересом и Инфантино, привлекательность бренда и модернизация стадиона
сегодня, 18:15
Кубок Испании. 1/16 финала. «Реал» в гостях у «Талаверы», «Атлетико» против «Атлетико Балеарес»
сегодня, 18:01Live
Данни: «Аршавин – звезда мирового футбола, не только российского. Его игра за «Арсенал» оставила след, это один из известнейших игроков в истории России»
сегодня, 17:57
«Локомотив» объявил о подписании Веры. Контракт – до 2028 года
сегодня, 17:44Видео
Роналду – 51-й в топ-100 игроков года от The Guardian. Гравенберх – 41-й, Энцо – 47-й, Киммих – 50-й, Бруну – 55-й, де Йонг – 60-й, Барелла – 62-й, Кубарси – 68-й, Субименди – 70-й
сегодня, 17:10
«Локо» выставил на трансфер 8 игроков – Мампасси, Кузьмичева, Сарвели, Арутюняна, Агеева, Французова, Волкова и Щетинина («Мутко против»)
сегодня, 16:54
Ко всем новостям
Последние новости
Гласнер о продлении контракта с «Пэлас»: «Не знаю, сколько клубов я «тренировал» за последние 3 месяца, но я все еще здесь. Сейчас мы обсуждаем матчи и трансферы, а не мое будущее»
10 минут назад
«Бавария» наказана закрытием трибун «Альянц Арены» и штрафом в 116 тысяч евро за поведение фанатов на матчах ЛЧ со «Спортингом» и «Арсеналом»
27 минут назад
«Талавера» – «Реал». Мбаппе, Эндрик, Гюлер, Лунин, Мастантуоно играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
32 минуты назад
Ситуацию с документалкой про Винисиуса могут уладить во внесудебном порядке, сообщил гендиректор «Валенсии». В субтитрах написано «обезьяна», хотя фанаты кричали «дурак»
38 минут назад
«Атлетико Балеарес» – «Атлетико». 1:2 – Гризманн забил на 16-й, Распадори – на 20-й. Онлайн-трансляция
48 минут назадLive
«Зенит» стал более черствым, как булка хлеба. Брать очки им уже тяжело, нет шарма. В команде нет явного лидера, как Малком». Ташуев о петербуржцах
53 минуты назад
«Манчестер Сити» – «Брентфорд». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
сегодня, 15:05
Вера о переходе в «Локомотив»: «Давно хотел сюда, и это наконец-то сбылось. Я оказался там, где мечтал»
сегодня, 18:15
Алессандро Дель Пьеро: «У моего «Ювентуса» был невероятный менталитет – надеюсь, команда Спаллетти возьмет с нас пример. Победы всегда были моим приоритетом»
сегодня, 17:56
Бубнов о Талалаеве в «Балтике»: «Я один идиот, блин, и говорю о футболе. Все остальные – о его поведении. Для меня поведение не новость, а футбол отличный»
сегодня, 17:44