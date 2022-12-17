«Челси» лидирует в гонке за Мукоко. «МЮ», «Ливерпулю», «Барсе» и «Тоттенхэму» тоже интересен 18-летний форвард

привлек внимание нескольких топ-клубов.

Ряд клубов готов подписать 18-летнего форварда дортмундской « » в январе, несмотря на то, что если игрок не продлит контракт, то летом его можно будет подписать бесплатно, сообщает журналист Бен Джейкобс.

« » лидирует в гонке. Лондонцы могут рассмотреть возможность заплатить за Мукоко, чтобы тот перешел зимой.

« » также рассматривает возможность зимнего трансфера. «МЮ» давно следит за Мукоко, но пока не продвинулся в переговорах. «Ливерпулю», «Барселоне» и «Тоттенхэму» также интересен форвард. При этом каталонцы предпочли бы подписать футболиста бесплатно.

«Дортмунд» хочет продлить контракт с Мукоко, но пока стороны далеки от договоренности. Статистику форварда можно изучить здесь.

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