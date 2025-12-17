  • Спортс
Петржела о Соболеве: «Он точно не лишний в «Зените», таких нападающих с российским паспортом мало. Избавляться от него не нужно»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что нападающий Александр Соболев должен остаться в клубе.

«Пристально не слежу за карьерой Соболева в «Зените», но я знаю, что он хороший футболист. В России мало таких нападающих с российским паспортом.

Так что я думаю, что он точно не лишний в «Зените», и что команде не нужно от него избавляться. Чем больше россиян играет за российские клубы, тем лучше для развития российского футбола», – сказал Петржела.

В текущем сезоне Соболев провел за петербуржцев 23 матча во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

Контракт футболиста «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2027 года.

