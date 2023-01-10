«Ньюкасл» хочет взять Мукоко бесплатно летом и дает ему 150 тысяч фунтов в неделю. «Челси» может уступить в борьбе за форварда

Теги Боруссия Дортмунд Челси Ньюкасл премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Ла Лига возможные трансферы Юссуфа Мукоко Футбол

«Челси» может уступить «Ньюкаслу» в борьбе за форварда Юссуфу Мукоко.

Контракт 18-летнего нападающего с дортмундской «Боруссией» истекает летом 2023 года.

Как пишет журналист Низаар Кинселла для Evening Standard, «Ньюкасл» устно общался с Мукоко и предложил ему зарплату в размере более 150 тысяч фунтов. Английский клуб хочет, чтобы Юссуфа перешел бесплатно летом.

Интерес к форварду, который выступал за сборную Германии на ЧМ-2022, проявляют «Челси» и «Барселона».

«Боруссия» пытается договориться с Мукоко о новом контракте, но пока не может добиться успеха в переговорах, учитывая его финансовые запросы. Сейчас «Ньюкасл» опережает «Челси» в борьбе за нападающего.

«Ньюкасл» концентрируется на подписании игроков на правах свободных агентов, чтобы вписаться в требования ФФП.

В этом сезоне на счету Мукоко 6 голов и 3 результативные передачи в 14 матчах Бундеслиги за «Боруссию». В Лиге чемпионов и Кубке Германии он не забивал.

Полную статистику нападающего можно изучить здесь.

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52 комментария

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Е.Р.
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Ответ David Avagyan
Будь аккуратней и пиши имя клуба правильно.
знаешь, а не пойти бы тебе на ###
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David Avagyan
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Ответ Е.Р.
когда 20 лет назад ты писал Кто сейчас в здравом уме выберет середняк МЮ, а не перспективный Челсю, ты тоже в силу тогдашнего возраста не понимал. Но щас то ты уже долджен понимать что Челсю=Нюкасл=Сити=ПСЖ
Будь аккуратней и пиши имя клуба правильно.
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Никита Никулин
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Если хочет играть, то надо в Ньюкасл идти
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Егор Зуев .
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Ответ GuruFutbola
Любой тот, что не ниже 10 места (включительно)
Пхаахха, хорош🤣
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Е.Р.
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Ответ David Avagyan
Тебе в силу возраста этого не понять.
когда 20 лет назад ты писал Кто сейчас в здравом уме выберет середняк МЮ, а не перспективный Челсю, ты тоже в силу тогдашнего возраста не понимал.
Но щас то ты уже долджен понимать что Челсю=Нюкасл=Сити=ПСЖ
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окечуква
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Ответ David Avagyan
Тебе в силу возраста этого не понять.
Ну, к слову сказать, Ньюкасл Кигана наводил шороху в середине 90-х дай Боже. Да и при Робсоне в начале 00-х команда была на ходу и на слуху. Про количество шикарных, легендарных игроков, поигравших за Ньюкасл как минимум в период Кигана, Далглиша и Робсона, я вообще молчу.
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Е.Р.
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150 000 фс это 175 000 евро
9 лямов в год
Это грязными или чистыми?
Если грязными, что скорее всего, то почти 5 лямов чистыми.
Не то чтобы мало, по идее много даже.
Но условному Тюраму столько же предлагают.
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Пацан пацан
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Ответ Химчанин Юран
Челси это клуб мечты? Клубы мечты - Это Бавария, МЮ, Ливерпуль, Реал и Барса
Челси чем хуже?
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David Avagyan
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Ответ GuruFutbola
Даже после самой темной ночи наступает рассвет ☝🏻
Да так и будет.
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DolJun
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ньюкасл включается в разговор, думаю это будет серьезное трансферное окошко для них
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David Avagyan
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Ответ Jurgen Klinsmann
чьей мечты? твоей? у меня например в детстве была мечта играть в спартаке или в юве, а из перечисленных тобою команд симпатизирую только барсе, так что у всех свои мечты.
Да ты что все мечтают играть только за Реал и Барсу а в другие клубы идут только ради денег.
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GuruFutbola
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Ответ David Avagyan
Ну а Барса в моменте была с 7,8 местах и что?
Даже после самой темной ночи наступает рассвет ☝🏻
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David Avagyan
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Ответ Roman
Кто сейчас в здравом уме выберет середняк Челси, а не перспективный Ньюкасл?
Тебе в силу возраста этого не понять.
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David Avagyan
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Ответ GuruFutbola
Клуб с 10 места может быть мечтой только для игроков уровня захаряна
Ну а Барса в моменте была с 7,8 местах и что?
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Пилипенко Дмитрий
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Пацан с 16 лет в составе с Боруссией, в этом сезоне набрал физику и у него явно большое будущее, этакий Уилсон на максималках
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Jurgen Klinsmann
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Ответ Химчанин Юран
Челси это клуб мечты? Клубы мечты - Это Бавария, МЮ, Ливерпуль, Реал и Барса
чьей мечты? твоей? у меня например в детстве была мечта играть в спартаке или в юве, а из перечисленных тобою команд симпатизирую только барсе, так что у всех свои мечты.
+6
-1
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Roman
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Кто сейчас в здравом уме выберет середняк Челси, а не перспективный Ньюкасл?
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GuruFutbola
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Ответ A.R.F.
Смешно читать комментарии «специалистов», которые уже решили какие клубы являются клубами мечты
Любой тот, что не ниже 10 места (включительно)
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David Avagyan
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Ответ Егор Зуев .
Я понимаю, что прошлогодние середники АПЛ намного сильнее Челси
Ну Челси и в сезоне 15/16 закончили на 10 месте в АПЛ.Теб перечислить трофеи которые били выгранны после этого сезона.
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Михаил Родченков
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Ответ Сергей Штырков
Так мукоко уже детей имеет
А это уже статья
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LondonBeat
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Ответ Егор Зуев .
А я не говорил, что Челси - это клуб мечты. Я говорил про Барселону, он сам заявлял, что ему нравится Барселона и он готов играть за неё. Когда перед тобой стоит выбор: пойти в Челси или пойти в Барселону, ну тут выбор очевиден. Так как не вижу большой перспективы играть в чемпионшипе в следующем году
Для может да, а для игроков нет. У одних Челси, а у одних Барса. К тому же Барселона не как клуб мечта, а город. Кто не хочет повалятся на солнце и играть в футбол. В Челси идут только суровые парни и профессионалы, ну или за баблом если быть объективным, так как в последнее время насобирали всякое говно, которых заманили баблом.
+2
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GuruFutbola
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Ответ David Avagyan
А почему Челси не может бить клубом мечты?
Клуб с 10 места может быть мечтой только для игроков уровня захаряна
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David Avagyan
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Ответ Сергей Штырков
Так мукоко уже детей имеет
Но 18 лет и пенсия настолько не сочитаются вместе как бег после перелома кости в ноге.
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A.R.F.
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Смешно читать комментарии «специалистов», которые уже решили какие клубы являются клубами мечты
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Егор Зуев .
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Ответ David Avagyan
Ты сам понимаеш что такого не будет..
Я понимаю, что прошлогодние середники АПЛ намного сильнее Челси
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