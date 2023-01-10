«Ньюкасл» хочет взять Мукоко бесплатно летом и дает ему 150 тысяч фунтов в неделю. «Челси» может уступить в борьбе за форварда

« » может уступить « » в борьбе за форварда .

Контракт 18-летнего нападающего с дортмундской «Боруссией» истекает летом 2023 года.

Как пишет журналист Низаар Кинселла для Evening Standard, «Ньюкасл» устно общался с Мукоко и предложил ему зарплату в размере более 150 тысяч фунтов. Английский клуб хочет, чтобы Юссуфа перешел бесплатно летом.

Интерес к форварду, который выступал за сборную Германии на ЧМ-2022, проявляют «Челси» и « ».

« » пытается договориться с Мукоко о новом контракте, но пока не может добиться успеха в переговорах, учитывая его финансовые запросы. Сейчас «Ньюкасл» опережает «Челси» в борьбе за нападающего.

«Ньюкасл» концентрируется на подписании игроков на правах свободных агентов, чтобы вписаться в требования ФФП.

В этом сезоне на счету Мукоко 6 голов и 3 результативные передачи в 14 матчах Бундеслиги за «Боруссию». В Лиге чемпионов и Кубке Германии он не забивал.

Полную статистику нападающего можно изучить здесь.