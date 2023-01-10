«Ньюкасл» хочет взять Мукоко бесплатно летом и дает ему 150 тысяч фунтов в неделю. «Челси» может уступить в борьбе за форварда
«Челси» может уступить «Ньюкаслу» в борьбе за форварда Юссуфу Мукоко.
Контракт 18-летнего нападающего с дортмундской «Боруссией» истекает летом 2023 года.
Как пишет журналист Низаар Кинселла для Evening Standard, «Ньюкасл» устно общался с Мукоко и предложил ему зарплату в размере более 150 тысяч фунтов. Английский клуб хочет, чтобы Юссуфа перешел бесплатно летом.
Интерес к форварду, который выступал за сборную Германии на ЧМ-2022, проявляют «Челси» и «Барселона».
«Боруссия» пытается договориться с Мукоко о новом контракте, но пока не может добиться успеха в переговорах, учитывая его финансовые запросы. Сейчас «Ньюкасл» опережает «Челси» в борьбе за нападающего.
«Ньюкасл» концентрируется на подписании игроков на правах свободных агентов, чтобы вписаться в требования ФФП.
В этом сезоне на счету Мукоко 6 голов и 3 результативные передачи в 14 матчах Бундеслиги за «Боруссию». В Лиге чемпионов и Кубке Германии он не забивал.
Полную статистику нападающего можно изучить здесь.
Но щас то ты уже долджен понимать что Челсю=Нюкасл=Сити=ПСЖ
9 лямов в год
Это грязными или чистыми?
Если грязными, что скорее всего, то почти 5 лямов чистыми.
Не то чтобы мало, по идее много даже.
Но условному Тюраму столько же предлагают.