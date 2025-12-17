Ситуацию с документалкой про Винисиуса могут уладить во внесудебном порядке, сообщил гендиректор «Валенсии». В субтитрах написано «обезьяна», хотя фанаты кричали «дурак»

Ситуацию с документалкой про Винисиуса могут уладить во внесудебном порядке.

Генеральный директор «Валенсии» Хавьер Солис сообщил, что ситуацию с документальным фильмом про Винисиуса Жуниора могут урегулировать во внесудебном порядке.

Напомним, 15 мая на Netflix вышел документальный фильм «Танцуй, Вини!», рассказывающий о пути вингера «Реала » к успеху и трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться.

Одна из проблем, отраженных в ленте – борьба Винисиуса с расизмом и оскорбления в его адрес от болельщиков в Испании . В частности, в фильме показаны события 2023 года, когда во время гостевого матча против «Валенсии» в Ла Лиге бразилец подвергся оскорблениям со стороны болельщиков. В одном из эпизодов трибуна «Местальи» скандирует «tonto» («дурак») в адрес Винисиуса, однако в субтитрах при этом стоит слово «mono» («обезьяна»).

«Валенсия » подала судебный иск к Netflix и продюсерской компании Conspiraçao Filmes – клуб намерен добиться финансовой компенсации за «посягательство на честь».

«Судебный процесс по иску о клевете и посягательстве на честь продолжается, и стороны открыты для поиска внесудебного соглашения. Клуб встал на защиту своих болельщиков, и, так или иначе, добьется благоприятного решения», – сказал Солис.