  • Ситуацию с документалкой про Винисиуса могут уладить во внесудебном порядке, сообщил гендиректор «Валенсии». В субтитрах написано «обезьяна», хотя фанаты кричали «дурак»
Ситуацию с документалкой про Винисиуса могут уладить во внесудебном порядке, сообщил гендиректор «Валенсии». В субтитрах написано «обезьяна», хотя фанаты кричали «дурак»

Генеральный директор «Валенсии» Хавьер Солис сообщил, что ситуацию с документальным фильмом про Винисиуса Жуниора могут урегулировать во внесудебном порядке. 

Напомним, 15 мая на Netflix вышел документальный фильм «Танцуй, Вини!», рассказывающий о пути вингера «Реала» к успеху и трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться.

Одна из проблем, отраженных в ленте – борьба Винисиуса с расизмом и оскорбления в его адрес от болельщиков в Испании. В частности, в фильме показаны события 2023 года, когда во время гостевого матча против «Валенсии» в Ла Лиге бразилец подвергся оскорблениям со стороны болельщиков. В одном из эпизодов трибуна «Местальи» скандирует «tonto» («дурак») в адрес Винисиуса, однако в субтитрах при этом стоит слово «mono» («обезьяна»).

«Валенсия» подала судебный иск к Netflix и продюсерской компании Conspiraçao Filmes – клуб намерен добиться финансовой компенсации за «посягательство на честь».

«Судебный процесс по иску о клевете и посягательстве на честь продолжается, и стороны открыты для поиска внесудебного соглашения. Клуб встал на защиту своих болельщиков, и, так или иначе, добьется благоприятного решения», – сказал Солис. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
