«Талавера» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
«Реал» сыграет с «Талаверой».
«Реал» сыграет в гостях с «Талаверой» в 1/16 финала Кубка Испании.
Матч пройдет на стадионе «Эль Прадо».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 23:00 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».
Кубок Испании. 1/16 финала
17 декабря 20:00, Estadio El Prado
Не начался
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
