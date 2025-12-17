«Талавера» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

«Реал» сыграет с «Талаверой».

«Реал» сыграет в гостях с «Талаверой» в 1/16 финала Кубка Испании.

Матч пройдет на стадионе «Эль Прадо».

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

