«Талавера» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

«Реал» сыграет с «Талаверой».

«Реал» сыграет в гостях с «Талаверой» в 1/16 финала Кубка Испании.

Матч пройдет на стадионе «Эль Прадо».

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

Кубок Испании. 1/16 финала
17 декабря 20:00, Estadio El Prado
Талавера
Не начался
Реал Мадрид

Календарь Кубка Испании

Что делать с Хаби Алонсо?37434 голоса
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
