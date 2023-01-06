Депутат Терюшков о Канчельскисе: «Осознанная клевета. Вспомню и Касаткину, и Смолова, скорбящего вместе с Украиной, но получающего зарплату в «Динамо». И на все это нет реакции Минспорта»

Депутат Роман Терюшков призвал РФС обратить внимание на высказывания .

Ранее бывший игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед» заявил о матчах россиян на : «Все игры купили. С Испанией была конкретная договоренность».

«Неподобающая риторика для гражданина России, но для подданного Великобритании абсолютно нормальная. Сейчас каждый уехавший «хороший русский» или очень желающий сбежать, наперебой соревнуется в очернении нашего государства. Канчельскис, видимо, не исключение из этого списка «людей мира».

Чемпионат мира в России был признан лучшим и по организации, и по спортивному принципу, нареканий быть не может, оценка международного спортивного сообщества дана.

Коллективный запад обычно начинает ставить под сомнение достижения нашей страны спустя время. Так было и с Олимпиадой в Сочи, так, видимо, будет и с чемпионатом мира. Гласом западников стал, судя по всему, Канчельскис.

Теперь ждем реакции укрофутболистов и уефистов, которые должны с особым дерзновением начать открытое расследование, как же Россия смогла победить Саудовскую Аравию и Египет, а главное – как испанцы, превозмогая себя, слили матч 1/8 финала, и как взлетели «акции вверх» , который сотворил шедевр и специально, как и было задумано, помогая нам, русским, зная, что будет гадать и прыгнет в правый от себя угол, прицельно попал ему в левую ногу при исполнении решающего удара в серии пенальти. Фантастика, вот кто на самом деле кудесник мяча, Канчельскис вскрыл хитрый замысел.

Ну, а если без иронии, то здесь речь идет об осознанной клевете экс-футболиста, и, хочу особо отметить, заслуженного мастера спорта России. Есть еще ряд подобных «заслуженных», которые наперебой соревнуются кто из них более заслуженный западнофил.

Вспомню и Касаткину с ее приоритетным швейцарским гражданством, которую до сих пор все спортивные медиа выставляют с российским флагом, и , скорбящего вместе с Украиной, но получающего зарплату в « ». И на все подобные высокопарные заявления до сих пор нет реакции Минспорта.

Предлагаю РФС, раз Минспорта самоустранился, обратить внимание на высказывания экс-футболиста и дать вразумительный отзыв на попытку запятнать репутацию российского футбола», – сказал Терюшков.