Депутат Терюшков о Канчельскисе: «Осознанная клевета. Вспомню и Касаткину, и Смолова, скорбящего вместе с Украиной, но получающего зарплату в «Динамо». И на все это нет реакции Минспорта»

Теги Игорь Акинфеев Федор Смолов премьер-лига Россия УЕФА РФС Динамо Москва Андрей Канчельскис ЧМ-2018 FIFA Государственная дума Министерство спорта России Яго Аспас договорные матчи Политика Дарья Касаткина Роман Терюшков Футбол

Депутат Роман Терюшков призвал РФС обратить внимание на высказывания Андрея Канчельскиса.

Ранее бывший игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед» заявил о матчах россиян на ЧМ-2018: «Все игры купили. С Испанией была конкретная договоренность».

«Неподобающая риторика для гражданина России, но для подданного Великобритании абсолютно нормальная. Сейчас каждый уехавший «хороший русский» или очень желающий сбежать, наперебой соревнуется в очернении нашего государства. Канчельскис, видимо, не исключение из этого списка «людей мира».

Чемпионат мира в России был признан лучшим и по организации, и по спортивному принципу, нареканий быть не может, оценка международного спортивного сообщества дана.

Коллективный запад обычно начинает ставить под сомнение достижения нашей страны спустя время. Так было и с Олимпиадой в Сочи, так, видимо, будет и с чемпионатом мира. Гласом западников стал, судя по всему, Канчельскис.

Теперь ждем реакции укрофутболистов и уефистов, которые должны с особым дерзновением начать открытое расследование, как же Россия смогла победить Саудовскую Аравию и Египет, а главное – как испанцы, превозмогая себя, слили матч 1/8 финала, и как взлетели «акции вверх» Яго Аспаса, который сотворил шедевр и специально, как и было задумано, помогая нам, русским, зная, что Игорь Акинфеев будет гадать и прыгнет в правый от себя угол, прицельно попал ему в левую ногу при исполнении решающего удара в серии пенальти. Фантастика, вот кто на самом деле кудесник мяча, Канчельскис вскрыл хитрый замысел.

Ну, а если без иронии, то здесь речь идет об осознанной клевете экс-футболиста, и, хочу особо отметить, заслуженного мастера спорта России. Есть еще ряд подобных «заслуженных», которые наперебой соревнуются кто из них более заслуженный западнофил.

Вспомню и Касаткину с ее приоритетным швейцарским гражданством, которую до сих пор все спортивные медиа выставляют с российским флагом, и Смолова, скорбящего вместе с Украиной, но получающего зарплату в «Динамо». И на все подобные высокопарные заявления до сих пор нет реакции Минспорта.

Предлагаю РФС, раз Минспорта самоустранился, обратить внимание на высказывания экс-футболиста и дать вразумительный отзыв на попытку запятнать репутацию российского футбола», – сказал Терюшков.

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24 комментария

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Злобный Конь
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Ответ Яя
Я , болеющий в этом конфликте только за Россию , тоже скорблю о погибших украинцах. Смерти их парней, как и российских терзают меня , беларуса ..... спать не могу.
Скоро и Беларусь подключат. Не зря столько войск подтягивают.
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blacksmithept
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Смолов конечно редкое ...... .
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blaugrana_man
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Ответ damondiamond
Жаль, нет никакой реакции от курирующего депутатов органа на этого башмака
А толку-то? Они свою риторику ведут в угоду одному императору из Кремля. Подует ветер в другую сторону - будут другое вещать. Приспособленцы одни
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Злобный Конь
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
И заодно на Канчельскиса...сопьётся ведь😞
Ну Канчельскис хоть по пьяни речи толкает,а вот с Терюшковым всё куда хуже.
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инок
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Может хватит уже цитировать этого болтуна Терюшкова,
по которому давно плачет психбольница...
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redmotor
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Господи, в этот светлый праздник Рождества сделай так, чтобы завтра страна проснулась и этих западноуниженных уже не было.
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Stadjer
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Чем больше такой реакции от людей типа терюшкова или жукова, тем адекватнее выглядит на их фоне Казалось бы бредовое предположение канчельскиса. Хотя, кажется, идиотами являются они все.
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Sevuska
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РОССИЯ > САУДОВСКАЯ АРАВИЯ> АРГЕНТИНА
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ Злобный Конь
Прошу Министерство здравоохранения обратить внимание на Терюшкова.
И заодно на Канчельскиса...сопьётся ведь😞
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Рав. Зильберман
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Непорядок..
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igls54
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Когда уже первого в мире депутата-космнавта запустят в космос?
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krkich
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По мнение Терюшкова, если работаешь за бюджетные, то мыслить и говорить должен только то, что сверху прикажут
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bibendum
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петушков проснулся
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Яя
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Я , болеющий в этом конфликте только за Россию , тоже скорблю о погибших украинцах.
Смерти их парней, как и российских терзают меня , беларуса ..... спать не могу.
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Kyancey
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Как же тошнит от этого пациента 6-й палаты, плато сил нет🤢🤮
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Назар Игорь
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Может не всем известно но Канчельскис уже почти 20 лет получает пенсию в Англии. Провëл в общей сложности 13 сезонов в английских клубах, платил налоги как игрок, теперь по английским законам после 35 лет ему положена пенсия.
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damondiamond
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Жаль, нет никакой реакции от курирующего депутатов органа на этого башмака
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-= Masteryuga =-
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Когда Смолов скорбел по Украине? Оплакивал ее конец что-ли?
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Футбол_это_жизнь
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Спорт и политика несовместимы!
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Champions 26
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****** ***** ******** просто невероятный ***** *****
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Яя
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Наши дети пойдут в школу .......
Если вы не занимаетесь политикой , то политика займется вами
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Злобный Конь
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Прошу Министерство здравоохранения обратить внимание на Терюшкова.
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Великий Алонсо
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Когда Терюшков уже признается в любви к Касаткиной?
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Игорь Новиков
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Все-таки Шалимов, Мостовой, Канчельскис, Кавазашвили - просто детский лепет на фоне Терюшкова...
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