Роман Терюшков высказался о скандале с .

Тренер сборной России и « » поужинал с футболистами сборной Эстонии, местные болельщики их за это осудили. Игроки сборной Эстонии извинились за встречу с Карпиным: «Мы не говорили о политике или войне. Разговор вращался только вокруг футбола».

«Теперь чувства эстонцев можно задеть обычным ужином с другими эстонцами, если они окажутся вдруг еще и русскими. Так предписывает официальная позиция коллективного Запада, когда за любой контакт с русскими нужно оправдываться, как будто ты виновен во всех смертных грехах.

Бывшая страна социалистического лагеря Эстония давно выбрала себе теневое руководство американо-британских мистеров, лордов и сэров. Их рекомендации обладают наивысшей ценностью для эстонского правительства и обсуждению в народе не подлежат.

Граждане запуганы репрессиями. Вот такая вот демократия во всей красе, выраженная во власти американского народа, как доходчиво и давно разъяснил Рузвельт Сталину», – заявил депутат Госдумы РФ.

Скандал из-за Карпина в Эстонии: игрокам пришлось извиняться за ужин с тренером России. Капитана сборной хотят лишить повязки