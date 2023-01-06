Депутат Терюшков о скандале c Карпиным: «Эстония выбрала себе теневое руководство американо-британских мистеров, лордов и сэров. За любой контакт с русскими нужно оправдываться»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Эстонии по футболу Валерий Карпин высшая лига Эстония Государственная дума Политика Роман Терюшков Футбол

Роман Терюшков высказался о скандале с Валерием Карпиным.

Тренер сборной России и «Ростова» поужинал с футболистами сборной Эстонии, местные болельщики их за это осудили. Игроки сборной Эстонии извинились за встречу с Карпиным: «Мы не говорили о политике или войне. Разговор вращался только вокруг футбола».

«Теперь чувства эстонцев можно задеть обычным ужином с другими эстонцами, если они окажутся вдруг еще и русскими. Так предписывает официальная позиция коллективного Запада, когда за любой контакт с русскими нужно оправдываться, как будто ты виновен во всех смертных грехах.

Бывшая страна социалистического лагеря Эстония давно выбрала себе теневое руководство американо-британских мистеров, лордов и сэров. Их рекомендации обладают наивысшей ценностью для эстонского правительства и обсуждению в народе не подлежат.

Граждане запуганы репрессиями. Вот такая вот демократия во всей красе, выраженная во власти американского народа, как доходчиво и давно разъяснил Рузвельт Сталину», – заявил депутат Госдумы РФ.

Скандал из-за Карпина в Эстонии: игрокам пришлось извиняться за ужин с тренером России. Капитана сборной хотят лишить повязки

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23 комментария

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NoWar
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Ответ СИ
Вообще идёт СВО. И публичным людям нужно крепко думать прежде чем с кем пить, спать и дружить.
Странная логика. Из-за какого-то СВО предлагаешь отказаться от своих друзей?
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Vseznaika
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Вот сразу видно депутат. Все четко и по делу! Люблю его слушать в программе Есть Тема на МАТЧ ТВ
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СИ
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Вообще идёт СВО. И публичным людям нужно крепко думать прежде чем с кем пить, спать и дружить.
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Barvex
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Путин также выполняет указания американо-британских мистеров по разжиганию ненависти между братскими славянскими народами.
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NoWar
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Терюшков признает, что Эстония ВЫБРАЛА СЕБЕ... В России же выбирать может не государство, не народ, а всего лишь один человек.
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Дядя ТУРА
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Ответ Геннадий Тимченко
Да, ещё огромный прокол - не упомянул трансформаторы, от которых Россию защищает великий Пу
И родитель 1 и 2
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xan.sher.76@gmail.com
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Граждане запуганы репрессиями?????? Ну ладно эсли это репрессия то что значать мобilizaция? Вот уровень развития у многих в россий . Уже 30 лет прошло поведение, воспитания все так же . пол часа назад еще какой то швили обвинял , думаю их много очень даже много!
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Мохнатый55
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Рептилоидов не упомянул. Сбой в методичке.
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Andrew Moiseev
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Ответ Влад Путман
Ну а Россия выбрало себе в руководство "Кооператив Озеро".
Noize MC недавно написал годную песню "Лебединое озеро", как раз на тему
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Геннадий Тимченко
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Ответ Дядя ТУРА
Забыл фонд Сороса упомянуть и илюминатов
Да, ещё огромный прокол - не упомянул трансформаторы, от которых Россию защищает великий Пу
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костянчик1918
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Ответ Валерий Йованович
Спортс.ру, может хватит уже цитировать этого величайшего. Честно надоело
Чем больше вы комментируйте его высеры , тем больше будет терюшкова 😂😂, так что продолжайте ))
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Sevuska
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Там сегодня уже новый скандал - бывший вратарь сборной Эстонии перешёл в московское Динамо 👍
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фанид
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Так пусть они, за сотрудничество с рептилойдами, и страдают, без русского мира!
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ARIGAMI ARIGAMI
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Какой же он 🤡
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Гений с лысиной
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Один шиз осуждает других шизов
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Влад Путман
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Ну а Россия выбрало себе в руководство "Кооператив Озеро".
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Кукич
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Аххахахахахаха.
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Валерий Йованович
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Спортс.ру, может хватит уже цитировать этого величайшего. Честно надоело
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damondiamond
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Ипотека сама себя не оплатит
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Дядя ТУРА
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Забыл фонд Сороса упомянуть и илюминатов
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Артём Стёпин
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какой же он потрясающий.
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Raman Juve
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Последний абзац это он про какую страну?)
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Thunder 63
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Опять ромашка сбежал от санитаров и добрался до телефона
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