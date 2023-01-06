Канчельскис об отстранении России: «Лет 10 точно не вернут, мне кажется. Нужно искать ходы, чтобы нас так не гнобили. Для этого надо пробовать, а не сидеть и кроссворды разгадывать»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу ФИФА РФС Андрей Канчельскис Азиатская футбольная конфедерация Матч ТВ Футбол

Андрей Канчельскис считает, что Россия не вернется в европейский футбол в ближайшие 10 лет. 

– Когда нас вернут в УЕФА?

– Лет 10 точно не вернут, мне кажется. Дай бог, чтобы вернули. Мы и так уже пропускаем два турнира – ЧМ-2022 и следующий Евро. В любом случае надо пробовать и искать пути, общаться, напоминать о себе.

– Переход в Азию в таком контексте нужен?

– Не знаю. Как мы туда перейдем, если она под эгидой ФИФА? Если нам запретили играть на чемпионате мира, то разрешат ли выступать в Азии? Наверное, это будет долгий процесс.

Надо постоянно быть в контакте с ФИФА и УЕФА, попытки должны быть. Безвыходных ситуаций нет. Ищите ходы, чтобы вернуть доверие к себе, к России. Чтобы нас так не гнобили. Для этого надо пробовать, а не сидеть в федерации и кроссворды разгадывать, – сказал бывший игрок сборной России.

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13 комментариев

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Sergey Mamoshin
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Ответ Кеды и бутса
Паховая. Так Спортс не заблочит
Можно действовать,можно бездействовать.
Вопрос что лучше?
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Евгений Благолев
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Подожду, пока комменты настоятся
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Jan Paskel
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Огосдумился
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Кеды и бутса
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Ответ Sergey Mamoshin
Комментарии пока все мимо темы. Как называется ситуация, патовая?
Паховая. Так Спортс не заблочит
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Кувалда для Ватанов
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Возвращать будут За стол Цивилизации, когда выплатят млрдные Репарации и Компенсации каждой семье пострадавшей! Так что и целое поколение может занять все
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Iuasamotu
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Сейчас никто кроссворды уже не разгадывает, а играют в компьютерные игры на смартфоне. Я, например, алмазы с изумрудами собираю)
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Sergey Mamoshin
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Комментарии пока все мимо темы.

Как называется ситуация, патовая?
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мяу
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Что-то подсказывает, что искать надо не ходы, а выходы (иф ю ноу уот ай мин)
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Олег Акимов
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Как бы не было обидно, без России ни Евро, ни ЧМ хуже не станут. Отсутствие никто не заметит.
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Толик Изверг
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Во время рождественского перемирия все увидят, что нас гнобить не надо, и сразу будем играть в ЛЧ, прям со стадии плей-офф.
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Velirpa
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вроде только недавно зауважали, а теперь гнобят, чтзх?
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GeroyamSala
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А где отзыв Мостового на интервью этого товарища ? Тут же можно такой бой устроить.
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Tahir Turk
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Не, Андрей, кроссворды это ваш профиль
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