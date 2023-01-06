Канчельскис об отстранении России: «Лет 10 точно не вернут, мне кажется. Нужно искать ходы, чтобы нас так не гнобили. Для этого надо пробовать, а не сидеть и кроссворды разгадывать»

считает, что Россия не вернется в европейский футбол в ближайшие 10 лет.

– Когда нас вернут в ?

– Лет 10 точно не вернут, мне кажется. Дай бог, чтобы вернули. Мы и так уже пропускаем два турнира – ЧМ-2022 и следующий Евро. В любом случае надо пробовать и искать пути, общаться, напоминать о себе.

– Переход в Азию в таком контексте нужен?

– Не знаю. Как мы туда перейдем, если она под эгидой ФИФА? Если нам запретили играть на чемпионате мира, то разрешат ли выступать в ? Наверное, это будет долгий процесс.

Надо постоянно быть в контакте с и УЕФА, попытки должны быть. Безвыходных ситуаций нет. Ищите ходы, чтобы вернуть доверие к себе, к России. Чтобы нас так не гнобили. Для этого надо пробовать, а не сидеть в федерации и кроссворды разгадывать, – сказал бывший игрок сборной России.