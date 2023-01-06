«Ощущение, что Канчельскис служил в MI‑6. Когда весь мир против России, человек говорит чернуху в наш адрес». Кавазашвили о словах о покупке матчей ЧМ-2018

высказался о словах о покупке Россией матчей .

Ранее бывший игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед» заявил: «Все игры купили. С Испанией была конкретная договоренность».

«Если Андрей выставляет такое серьезное обвинение, как подкуп соперников на чемпионате мира, то он обвиняет наше государство, такие заявления должны быть разобраны в соответствующих органах.

Может ли он доказать свои слова? Ощущение, что он служил в MI‑6 (секретная разведывательная служба Великобритании – прим. Sports.ru.), раз у него есть такая информация.

Сегодня, когда проводится СВО и весь мир объединился против России, человек говорит чернуху в адрес нашего футбола. А он долгое время играл в Великобритании, которая поддерживает нацистский режим в Украине.

И кто‑то ведь может задавать вопрос: дорогой мой, ты в футбол там играл или сотрудничал со спецслужбами? Почему ты начал говорить об этом сейчас, когда идут боевые действия между братскими народами?

Так что как гражданин России я очень возмущен словами уважаемого мною футболиста Канчельскиса», – сказал экс-вратарь «Спартака», сборной СССР и бывший член комитета по этике.