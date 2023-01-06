«Ощущение, что Канчельскис служил в MI‑6. Когда весь мир против России, человек говорит чернуху в наш адрес». Кавазашвили о словах о покупке матчей ЧМ-2018

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Андрей Канчельскис ЧМ-2018 FIFA Анзор Кавазашвили договорные матчи Политика Матч ТВ Футбол

Анзор Кавазашвили высказался о словах Андрея Канчельскиса о покупке Россией матчей ЧМ-2018.

Ранее бывший игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед» заявил: «Все игры купили. С Испанией была конкретная договоренность».

«Если Андрей выставляет такое серьезное обвинение, как подкуп соперников на чемпионате мира, то он обвиняет наше государство, такие заявления должны быть разобраны в соответствующих органах.

Может ли он доказать свои слова? Ощущение, что он служил в MI‑6 (секретная разведывательная служба Великобритании – прим. Sports.ru.), раз у него есть такая информация.

Сегодня, когда проводится СВО и весь мир объединился против России, человек говорит чернуху в адрес нашего футбола. А он долгое время играл в Великобритании, которая поддерживает нацистский режим в Украине.

И кто‑то ведь может задавать вопрос: дорогой мой, ты в футбол там играл или сотрудничал со спецслужбами? Почему ты начал говорить об этом сейчас, когда идут боевые действия между братскими народами?

Так что как гражданин России я очень возмущен словами уважаемого мною футболиста Канчельскиса», – сказал экс-вратарь «Спартака», сборной СССР и бывший член комитета по этике.

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19 комментариев

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Остап Бендер Сгибальщик
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канчельскис...сносят памятники..это кто?иванов или сидоров?такие канчельскеские полицаями были...
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Назар Игорь
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Ответ Мосгорсуд
Так Канчельскис и не русский, он литовец
Украинец.
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Игорь Новиков
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Ответ MikhaL
Практически донос написал. 37-й уже скоро вернется.
Терюшков уже давно прямо пишет.
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Nikita Chesnokov
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Справедливо
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Алексей Демченко
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Да перебрал с алкашкой , вот и выдал ...
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Мосгорсуд
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Так Канчельскис и не русский, он литовец
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Влад Путман
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Старая фуфайка впитала в себя все тезисы пропаганды.
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Cruel Snake
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Ладно MI6... КГБ уже сколько лет нет, а от их воспитанников страдают очень сильно
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xan.sher.76@gmail.com
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Хах теперь гагой то гуурзиина нехватало)) нцсты в юкрне? Он этим масло в огонь подилвает
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Назар Игорь
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"Весь мир против России"
Как это верно, вся рота идëт не в ногу, только поручик идëт в ногу.
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Гамарджоба Генацвале
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Ответ Истинный зенитовец
Устройте им дебаты в прямом эфире на «Есть тема»
Там они друг друга и задебошат.
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Cruel Snake
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Боевые действия между братскими народами... Жесть же
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&_Bishep_&
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Ответ Рус
Не было бы это правдой, не повылазили бы всякие колосковы и кавазашвили! Хотя ничего нового Канчельскис и не рассказал. Потратить ярды на никому не нужные стадионы и не занести несколько чемоданов было бы просто глупостью для "мутковых"!
😂👍👍
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MikhaL
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Практически донос написал. 37-й уже скоро вернется.
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angry horse
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О, вот этого слабоумного точно тут не хватало, осталось выслушать мнение Терюшкова😁
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Рус
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Не было бы это правдой, не повылазили бы всякие колосковы и кавазашвили! Хотя ничего нового Канчельскис и не рассказал. Потратить ярды на никому не нужные стадионы и не занести несколько чемоданов было бы просто глупостью для "мутковых"!
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😂😂😂😂
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Илья Ворошилов
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Господи помилуй
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Истинный зенитовец
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Устройте им дебаты в прямом эфире на «Есть тема»
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