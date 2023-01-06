«Канчельскису нужно лечиться. Бред больного человека». Колосков о словах о покупке Россией матчей ЧМ-2018

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Андрей Канчельскис Вячеслав Колосков ЧМ-2018 FIFA договорные матчи Футбол

Почетный президент РФС оценил слова Андрея Канчельскиса о покупке Россией матчей ЧМ-2018.

Ранее бывший игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед» заявил: «Все игры купили. С Испанией была конкретная договоренность».

«Если говорить по поводу того, что Канчельскис считает победы нашей сборной на чемпионате мира 2018 купленными, то здесь нечего комментировать. Когда люди больные, очень тяжело даже что-то говорить.

Если есть какая-то логика в словах у людей, можно порассуждать, поспорить. Но это бред больного человека, надо констатировать, что Канчельскису нужно лечиться», – цитирует Вячеслава Колоскова Metaratings.ru.

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7 комментариев

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Виталий Желтоусов
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Как ни странно, но я с Колосковым в этот раз согласен.
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E.V.P.
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Журналисты тоже додуматься брать интервью у Канчельскиса, в разгар праздников, когда он из запоя ещё не вышел и ловил белочек
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angry horse
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Лечиться это надо тебе, Андрюхе только кодировки достаточно😁
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Позитивный
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Канчельскис ? Его слова о ЧМ…..

«Всех и все купили»

Больной человек, это сразу что приходит на ум. Хотя даже если представить , что так могло бы быть, то ЧМ был Великолепным! Игра с Испанией была отличной, полный стадион, замечательная атмосфера и взятый пенальти Акинфеевым( сидел как раз за его воротами в окружении испанцев).

Канчельских ….Был игрок, неплохо играл…. Сейчас никто….
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Фарит Абдрашитов
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Канчеллара хочет пальму первенства у Мостового отобрать.
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Андоррский почтальон
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Почему спортс так любит брать интервью у дураков - Канчельскиса, Кавазашвили, Терюшкова, Заремы, Широкова и т.п.?
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Арсений Элин
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Вызовите нарколога уже мужику,каждые новогодние одно и тоже,мужик белку ловит и начинает гнать свои фантазии! ))
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