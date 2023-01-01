Абаскаль попросил «Спартак» купить защитника «Бенфики» Тавареша (Metaratings)

Теги Спартак высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Россия Базель высшая лига Швейцария возможные трансферы Томаш Тавареш Гильермо Абаскаль Футбол

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заинтересован в приглашении защитника «Бенфики» Томаша Тавареша, сообщает Metaratings.

По информации источника, испанец обратился к руководству московского клуба с просьбой купить 21-летнего игрока правого фланга обороны.

Футболист знаком с Абаскалем по работе в «Базеле», где он провел прошлый сезон на правах аренды.

Как отмечается, сам игрок не против переезда в Россию. Он провел 28 матчей за «Базель», но в конце сезона порвал крестообразные связки.

После окончания аренды Тавареш вернулся в систему «Бенфики» и не сыграл ни в одном матче в текущем сезоне вследствие травмы. Сроки и результаты восстановления защитника могут осложнить вопрос перехода, но сейчас футболист тренируется в индивидуальном порядке в расположении лиссабонского клуба.

Об интересе «Спартака» к Таварешу уже сообщалось в 2020 году.

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10 комментариев

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Arman FCSM
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Ответ Злодей Спб
"Мне грустно. Купите мне Томаша. Спасибо-пожалуйста" заявил испанский специалист на предновогоднем корпоративе КБ.
Где смеяться?
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Злодей Спб
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"Мне грустно. Купите мне Томаша. Спасибо-пожалуйста"
заявил испанский специалист на предновогоднем корпоративе КБ.
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Spartakus1984
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утка.да купить игрока который может не усилить.Бред
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Sergey Marcus
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Мы не знаем, кто такой Томаш Тавареш. Нам важно, что к нам пришёл Абаскаль, которому мы, *****, любые деньги. Все, что скажете. Пока есть доверие. Пока есть результат.
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Дмитрий Дмитриев
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Ответ MagicWithoutBorders
Купите Абаскалю Товарища!
Проще Семаку купить Педриньо))
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Вечный Хрюн
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Жирная утка улетела с новогоднего стола
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MagicWithoutBorders
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Купите Абаскалю Товарища!
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LLiriKK
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Ответ 5rnk2r9wwp
Тавареш согласится ехать в рпл? Осталось понять как перевод денег осуществить
У меня возник тот же вопрос.
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ARIGAMI ARIGAMI
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Товарищ Тавареш
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5rnk2r9wwp
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Тавареш согласится ехать в рпл? Осталось понять как перевод денег осуществить
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