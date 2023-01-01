Абаскаль попросил «Спартак» купить защитника «Бенфики» Тавареша (Metaratings)
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заинтересован в приглашении защитника «Бенфики» Томаша Тавареша, сообщает Metaratings.
По информации источника, испанец обратился к руководству московского клуба с просьбой купить 21-летнего игрока правого фланга обороны.
Футболист знаком с Абаскалем по работе в «Базеле», где он провел прошлый сезон на правах аренды.
Как отмечается, сам игрок не против переезда в Россию. Он провел 28 матчей за «Базель», но в конце сезона порвал крестообразные связки.
После окончания аренды Тавареш вернулся в систему «Бенфики» и не сыграл ни в одном матче в текущем сезоне вследствие травмы. Сроки и результаты восстановления защитника могут осложнить вопрос перехода, но сейчас футболист тренируется в индивидуальном порядке в расположении лиссабонского клуба.
Об интересе «Спартака» к Таварешу уже сообщалось в 2020 году.
заявил испанский специалист на предновогоднем корпоративе КБ.