Абаскаль попросил «Спартак» купить защитника «Бенфики» Тавареша (Metaratings)

Главный тренер « » заинтересован в приглашении защитника «Бенфики» , сообщает Metaratings.

По информации источника, испанец обратился к руководству московского клуба с просьбой купить 21-летнего игрока правого фланга обороны.

Футболист знаком с Абаскалем по работе в « », где он провел прошлый сезон на правах аренды.

Как отмечается, сам игрок не против переезда в Россию. Он провел 28 матчей за «Базель», но в конце сезона порвал крестообразные связки.

После окончания аренды Тавареш вернулся в систему «Бенфики» и не сыграл ни в одном матче в текущем сезоне вследствие травмы. Сроки и результаты восстановления защитника могут осложнить вопрос перехода, но сейчас футболист тренируется в индивидуальном порядке в расположении лиссабонского клуба.

Об интересе «Спартака» к Таварешу уже сообщалось в 2020 году.