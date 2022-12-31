Массимо Каррера: «Желаю российскому футболу вернуться в Европу, а «Спартаку» – долгожданного чемпионства. Пусть будет мир на нашей земле!»
Массимо Каррера рассказал, чего бы он пожелал российскому футболу в новом году.
«Желаю российскому футболу вернуться в Европу, а «Спартаку» – год больших побед и долгожданного чемпионства.
Пусть будет мир на нашей земле!» – сказал бывший главный тренер «Спартака».
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