Массимо Каррера: «Желаю российскому футболу вернуться в Европу, а «Спартаку» – долгожданного чемпионства. Пусть будет мир на нашей земле!»

Теги Спартак премьер-лига Россия Массимо Каррера Футбол

Массимо Каррера рассказал, чего бы он пожелал российскому футболу в новом году.

«Желаю российскому футболу вернуться в Европу, а «Спартаку» – год больших побед и долгожданного чемпионства.

Пусть будет мир на нашей земле!» – сказал бывший главный тренер «Спартака». 

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6 комментариев

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Ответ Фут.Боль
Обозвать всех россиян нецивилизованными удел таких "цивилизованных" как вы.
Он не называл россиян нецивилизованными. Может, имел в виду загадочную русскую душу, особый русский путь.
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Фут.Боль
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Ответ Iuasamotu
Массимо, у цивилизованных людей одна планета, а у россиян своя. Поэтому и радости в новом году у этих цивилизаций будут разные
Обозвать всех россиян нецивилизованными удел таких "цивилизованных" как вы.
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Алексей Лепар
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Ответ Iuasamotu
Массимо, у цивилизованных людей одна планета, а у россиян своя. Поэтому и радости в новом году у этих цивилизаций будут разные
Мы уже все слышали какие европейцы цивилизованные , от бывших лидеров меркель и француза, сами развязали эту войну и хотят нас заставить краснеть , я против войны , но я за пацанов которые там сражаются , время расставит всё на свои места , родина у меня одна .
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lomme
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Уже и мир их.То ресурсы, теперь вот это.
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Iuasamotu
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Массимо, у цивилизованных людей одна планета, а у россиян своя. Поэтому и радости в новом году у этих цивилизаций будут разные
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Max Zhomkov
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