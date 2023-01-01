Николсон может перейти из «Спартака» в «Галатасарай» (Takvim)

«Галатасарай» снова заинтересовался форвардом « ».

Стамбульский клуб рассматривает вариант с переходом . Как пишет Takvim, « » намерен сделать предложение об аренде нападающего, которого связывает со «Спартаком» контракт, рассчитанный до лета 2026 года. Турецкая сторона уже вступила в контакт с агентом футболиста.

Интерес к Николсону связан с неудовлетворительными показателями нападающего . Арендованный у «Бенфики» 30-летний швейцарец провел за «Галатасарай» 9 матчей в Суперлиге и не забил ни одного гола в турецком чемпионате. Стамбульский клуб намерен прекратить сотрудничество с этим форвардом в случае перехода Николсона.

На счету нападающего «Спартака» 3 гола и 1 результативная передача в 13 играх в рамках текущего сезона Мир . Подробную статистику 25-летнего ямайца можно посмотреть здесь.

О возможном переходе Николсона в «Галатасарай» уже сообщалось летом.