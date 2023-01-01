Николсон может перейти из «Спартака» в «Галатасарай» (Takvim)

Теги Спартак премьер-лига Россия Галатасарай высшая лига Турция возможные трансферы Харис Сеферович Шамар Николсон Футбол

«Галатасарай» снова заинтересовался форвардом «Спартака».

Стамбульский клуб рассматривает вариант с переходом Шамара Николсона. Как пишет Takvim, «Галатасарай» намерен сделать предложение об аренде нападающего, которого связывает со «Спартаком» контракт, рассчитанный до лета 2026 года. Турецкая сторона уже вступила в контакт с агентом футболиста.

Интерес к Николсону связан с неудовлетворительными показателями нападающего Хариса Сеферовича. Арендованный у «Бенфики» 30-летний швейцарец провел за «Галатасарай» 9 матчей в Суперлиге и не забил ни одного гола в турецком чемпионате. Стамбульский клуб намерен прекратить сотрудничество с этим форвардом в случае перехода Николсона.

На счету нападающего «Спартака» 3 гола и 1 результативная передача в 13 играх в рамках текущего сезона Мир РПЛ. Подробную статистику 25-летнего ямайца можно посмотреть здесь.

О возможном переходе Николсона в «Галатасарай» уже сообщалось летом.

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алекс Кадет
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Продавать надо, а не в аренду отдавать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Buamgartlinger
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Никуда он не перейдет сейчас, для золота все кадры подойдут

Всех с новым годом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Руслан Узденов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
На самом деле, всегда было ощущение, что из Шамара выжимают гораздо меньше, чем он может дать.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Flame city
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Отличный новогодний подарок для болельщиков Спартака. Серьезно
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ыеем
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Дзюба готов к переходу в гейклуб😁🔥🔥🔥
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Spartakus1984
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Надо продавать
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Galaktika
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ну и как после такого заявление Спартак собирается за золото Зениту борьбу навязать?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Дмитриев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А чего не в Арсенал в Тулу?
Или только там деревянные нужны?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий