Николсон может перейти из «Спартака» в «Галатасарай» (Takvim)
«Галатасарай» снова заинтересовался форвардом «Спартака».
Стамбульский клуб рассматривает вариант с переходом Шамара Николсона. Как пишет Takvim, «Галатасарай» намерен сделать предложение об аренде нападающего, которого связывает со «Спартаком» контракт, рассчитанный до лета 2026 года. Турецкая сторона уже вступила в контакт с агентом футболиста.
Интерес к Николсону связан с неудовлетворительными показателями нападающего Хариса Сеферовича. Арендованный у «Бенфики» 30-летний швейцарец провел за «Галатасарай» 9 матчей в Суперлиге и не забил ни одного гола в турецком чемпионате. Стамбульский клуб намерен прекратить сотрудничество с этим форвардом в случае перехода Николсона.
На счету нападающего «Спартака» 3 гола и 1 результативная передача в 13 играх в рамках текущего сезона Мир РПЛ. Подробную статистику 25-летнего ямайца можно посмотреть здесь.
О возможном переходе Николсона в «Галатасарай» уже сообщалось летом.
Всех с новым годом
Или только там деревянные нужны?