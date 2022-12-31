«Федун – талантливый спортивный менеджер. Он мог бы стать президентом РФС, если б захотел». Камоцци о Леониде

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия РФС Франко Камоцци Футбол

Бывший советник Леонида Федуна заявил, что бизнесмен мог бы возглавить РФС.

«Федун – талантливый спортивный менеджер. Если бы он захотел, то мог бы стать президентом РФС.

Этот человек очень многое знает и понимает в российском футболе», – сказал Франко Камоцци, помогавший Федуну в качестве советника, когда предприниматель еще был владельцем «Спартака».

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15 комментариев

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Celsius
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Ответ Лена Лина
Спасибо Федуну за стадион! А так.....
Федун получил под строительство от московской мэрии почти 200 га земли, из которых 28 га занимает стадион со своей инфраструктурой, а 160 га - площадь под коммерческую недвижимость (Тушино-2018). Строительство велось за счет банковского кредита, кредит был возвращен из средств от продажи построенной в Тушино коммерческой недвижимости. За счет Тушино-2018 Федун заработал в несколько раз больше, чем потратил на стадион. Так что Ваша благодарность за стадион фактически звучит как "спасибо Вам, Леонид Арнольдович за то, что Вы обогатили себя на несколько миллиардов долларов, мы необычайно счастливы по этому поводу".
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Дмитрий9779
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Ответ sled
Стадион сам построил, а не газпрёмил, как ваш. Кукурузину думаешь достроит в этом десятилетии?
Построил сам на дармово доставшейся дорогущей земле,где построил мурашей и наварился,кстати не подскажешь кто ему помог с приобретением этой земли за копейки?А Газпром к сожалению не может распоряжаться городской землёй,в те места ,которые предлагал город для постройки стадиона и сейчас добраться сложно.Мне вот по фиг кто стороил,главное,что он есть,красивый,удобный,теплый.
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Алексей Полиенков
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Ахахахаха
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Дмитрий Фурсов
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Сколько миллионов он наварил на Федуне? Поэтому и поет о таланте
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sled
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Ответ Дмитрий9779
Ну да,17 тренеров и 8 спортдиректоров не дадут соврать.
Стадион сам построил, а не газпрёмил, как ваш. Кукурузину думаешь достроит в этом десятилетии?
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T622222
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А по мне он лузер 20-и летия
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Владимир Акимов
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Ага, за 18 лет только 1 раз чемпионат выиграл со 2 бюджетом лиги
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pvh-82
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Ржу в голос!)))
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Aleksander Naumow
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А я знатный писарь на спорт с.ру😘
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Лена Лина
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Спасибо Федуну за стадион! А так.....
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В Питере Пять
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Со 2-3 бюджетом в лиге за 20 лет 1 чемпионство, 1 кубок и 1 суперкубок. В еврокубках сплошной позор за исключением пары сезонов с 1/8 ЛЕ. Талантливо, ничего не скажешь.
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Злодей Спб
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Федун мог бы стать прекрасным тренером молодёжной футбольной команды в Подмосковье и горбатиться за 30 тысяч рублей в месяц, а стал олигархом.

Какая потеря для российского спорта :(
#irony
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Мистер Уайт
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Знатно лизнул в последние два часа уходящего года.
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Дмитрий9779
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Ну да,17 тренеров и 8 спортдиректоров не дадут соврать.
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Добрый Ретроград
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Вор он
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