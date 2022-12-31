«Федун – талантливый спортивный менеджер. Он мог бы стать президентом РФС, если б захотел». Камоцци о Леониде
Бывший советник Леонида Федуна заявил, что бизнесмен мог бы возглавить РФС.
«Федун – талантливый спортивный менеджер. Если бы он захотел, то мог бы стать президентом РФС.
Этот человек очень многое знает и понимает в российском футболе», – сказал Франко Камоцци, помогавший Федуну в качестве советника, когда предприниматель еще был владельцем «Спартака».
События российского спорта, которые все-таки дарили радость и надежду в 2022-м
Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!
Какая потеря для российского спорта :(
#irony