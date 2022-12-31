«Федун – талантливый спортивный менеджер. Он мог бы стать президентом РФС, если б захотел». Камоцци о Леониде

Бывший советник заявил, что бизнесмен мог бы возглавить .

«Федун – талантливый спортивный менеджер. Если бы он захотел, то мог бы стать президентом РФС.

Этот человек очень многое знает и понимает в российском футболе», – сказал , помогавший Федуну в качестве советника, когда предприниматель еще был владельцем « ».

События российского спорта, которые все-таки дарили радость и надежду в 2022-м

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