«Зенит» станет чемпионом в очередной раз, скорее всего. Обрадовал «Ростов» – заслуга Карпина». Тарханов о Мир РПЛ

Теги Спартак Зенит Ростов Химки премьер-лига Россия Торпедо Александр Тарханов Валерий Карпин Квинси Промес Владимир Писарский (Сычевой) Футбол

Александр Тарханов описал промежуточные итоги Мир РПЛ.

«Лучший игрок сезона? Много таких ребят, но выделю Промеса. Открытием чемпионата считаю Сычевого.

Чемпионства можно желать каждой команде, но опережает всех «Зенит». Скорее всего, в очередной раз он чемпионом и станет.

В этом году меня удивил чемпионат мира в Катаре. Много было хороших игр, и финал выдался интересным.

В чемпионате России обрадовал «Ростов» – на третьей строчке после «Спартака». Раньше были в серединке, а теперь прорвались вперед. Конечно, заслуга Карпина. Напоминают «Сочи» в том году, который был на втором месте.

Разочаровали меня команды внизу таблицы. «Химки», которые хотят убрать многих своих игроков. «Торпедо» вышло с надеждой, что будут в середине турнирной таблицы, но уже можно сказать о 99-процентном вылете из РПЛ. Это полный бардак!» – сказал бывший тренер «Крыльев Советов», «Химок» и «Урала».

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4 комментария

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Назар Игорь
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Всем болельщикам независимо от клубной принадлежности. Мужики, от души желаю всем здоровья, благополучия в это сложное время, по возможности не унывать.
"Если жизнь тебя обманет
Не печалься, не сердись
В день уныния смирись
День веселья верь, настанет".
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Владимир Владимирович
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Ответ Ростовский
Ростов это заслуга великолепного хозяина Арташеса Арутюнянца, который выстроил шикарную селекцию и хорошую академию, которая даёт талантливую молодёжь.
В том числе, но от этого заслуга Валеры не уменьшается . Карпин с годами стал опытнее
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Aleksander Naumow
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Так как мне не нравится Валера я напишу следующее.
Валерий Карпин когда на пенсию?
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Ростовский
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Ростов это заслуга великолепного хозяина Арташеса Арутюнянца, который выстроил шикарную селекцию и хорошую академию, которая даёт талантливую молодёжь.
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