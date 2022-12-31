«Зенит» станет чемпионом в очередной раз, скорее всего. Обрадовал «Ростов» – заслуга Карпина». Тарханов о Мир РПЛ

Александр Тарханов описал промежуточные итоги Мир .

«Лучший игрок сезона? Много таких ребят, но выделю . Открытием чемпионата считаю Сычевого.

Чемпионства можно желать каждой команде, но опережает всех « ». Скорее всего, в очередной раз он чемпионом и станет.

В этом году меня удивил чемпионат мира в Катаре. Много было хороших игр, и финал выдался интересным.

В чемпионате России обрадовал « » – на третьей строчке после « ». Раньше были в серединке, а теперь прорвались вперед. Конечно, заслуга Карпина. Напоминают «Сочи» в том году, который был на втором месте.

Разочаровали меня команды внизу таблицы. «Химки», которые хотят убрать многих своих игроков. «Торпедо» вышло с надеждой, что будут в середине турнирной таблицы, но уже можно сказать о 99-процентном вылете из РПЛ. Это полный бардак!» – сказал бывший тренер «Крыльев Советов», «Химок» и «Урала».

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!