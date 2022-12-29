«Мой кумир Роналду играл здесь». Эндрик о том, почему выбрал «Реал»

объяснил, почему решил перейти в «Реал».

– Почему вы выбрали «Реал»? У вас были предложения от других команд...

– «Реал» – очень большой клуб. Винисиус присылал мне сообщения и вселял в меня надежду.

Криштиану, который является моим кумиром, также играл за «Реал». Поэтому я выбрал « ».

Думаю, это правильный выбор. Бог всегда был со мной, и он сказал мне, что это лучший путь, – сказал 16-летний бразилец.

Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год и является лучшим бомбардиром в истории клуба с 450 голами.

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!