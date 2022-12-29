«Мой кумир Роналду играл здесь». Эндрик о том, почему выбрал «Реал»
Эндрик объяснил, почему решил перейти в «Реал».
– Почему вы выбрали «Реал»? У вас были предложения от других команд...
– «Реал» – очень большой клуб. Винисиус присылал мне сообщения и вселял в меня надежду.
Криштиану, который является моим кумиром, также играл за «Реал». Поэтому я выбрал «Мадрид».
Думаю, это правильный выбор. Бог всегда был со мной, и он сказал мне, что это лучший путь, – сказал 16-летний бразилец.
Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год и является лучшим бомбардиром в истории клуба с 450 голами.
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Сейчас клубы ничем не пренебрегают. Используют весь арсенал для достижения цели. Ну и 60 млн за 16 летнего игрока тоже весомый аргумент.