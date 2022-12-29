«Мой кумир Роналду играл здесь». Эндрик о том, почему выбрал «Реал»

Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид Ла Лига Винисиус Жуниор Эндрик Футбол

Эндрик объяснил, почему решил перейти в «Реал».

– Почему вы выбрали «Реал»? У вас были предложения от других команд...

– «Реал» – очень большой клуб. Винисиус присылал мне сообщения и вселял в меня надежду.

Криштиану, который является моим кумиром, также играл за «Реал». Поэтому я выбрал «Мадрид».

Думаю, это правильный выбор. Бог всегда был со мной, и он сказал мне, что это лучший путь, – сказал 16-летний бразилец.

Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год и является лучшим бомбардиром в истории клуба с 450 голами.

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23 комментария

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BeastI666I
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что и требовалось доказать. фанаты Роналду это школота ))) ведутся на известность в соцсетях, а не на игру.
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Большой Сэми
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Ответ aidos_1979
Роналду: Эндрик очень красивый молодой человек, у него большое будущее, мое почтение!
Пирс Морган:
Растет достойная замена Криштиану Роналду . Эндрик уже входит в топ 10 лучших футболистов в мире. Месси на 11-ом месте
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Razrubsis
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А почему не в Аль-Наср? Играл бы вместе с кумиром в одном клубе.
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Игорь Климов
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Ответ MosesPray
А почему не Спортинг (Лиссабон)?
Да, почему именно Реал, а не Ман.Юнайтед, например?
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Muhammad Juraev
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Винисиус тоже сначала говорил, что Месси лучше кринжа, а после перехода в Реале переобулся!
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Игорь Климов
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Ответ AF007
Оно и неудивительно https://userpic.fishki.net/2021/03/30/346290/e66cea14bf78413d9fdf626e742aa526.gif
Сколько раз это видео смотрю, столько раз и смеюсь!)
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aidos_1979
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Роналду: Эндрик очень красивый молодой человек, у него большое будущее, мое почтение!
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Black heart
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Ответ Blaumerc
– «Винисиус присылал мне сообщения и вселял в меня надежду». Сейчас клубы ничем не пренебрегают. Используют весь арсенал для достижения цели. Ну и 60 млн за 16 летнего игрока тоже весомый аргумент.
Ну, конечно же, раньше такого не было)))
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Blaumerc
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Ответ Рамзан Мержоев
Реал заплатил за него 35+25 млн могут, но лишь могут быть выплачены в качестве бонусов.
Уверен что эти бонусы очень легко достежимые. Например за попадание в первую команду, ещё за 10 игр в первой команде, за голы и т.д.
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Val Smith
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Ответ Roman
Ты выбрал Реал, потому ни один другой клуб в здравом уме не заплатит за 16-летнего юнца 60 млн евро (разве что еще наш Маню)
Так там вроде приличная сумма только с бонусами.
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Донат Голицин
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Не сравнивайте аналитику и технологии нынешнее и прошлые, сейчас можно с сильно меньшим риском покупать таких игроков, тем более Реалу у которого есть право на ошибку
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Ruslan Shulz
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где он только не играл и откуда только не сбегал!
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AF007
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Ответ БляхаджинсКарпина
почему то прочитал сначала "Мой кумир Роналду нырял здесь"
Оно и неудивительно

https://userpic.fishki.net/2021/03/30/346290/e66cea14bf78413d9fdf626e742aa526.gif
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MosesPray
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А почему не Спортинг (Лиссабон)?
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rigobersong
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Так и поверил, что у 16ти летнего Бразильца кумиром был игрок старше его на 21 год и не из Бразилии🤣🤣🤣 Очевидно топил за Неймара, но по контракту надо было сказать о Кринже:)
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Алексей Демченко
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Ответ Roman
Ты выбрал Реал, потому ни один другой клуб в здравом уме не заплатит за 16-летнего юнца 60 млн евро (разве что еще наш Маню)
заметил, что сейчас под каждой темой - какой нибудь да "выпердыш" вспоминает о МЮ... хотя тема далеко не и них ...
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Бухгалтер2021
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Ответ БляхаджинсКарпина
почему то прочитал сначала "Мой кумир Роналду нырял здесь"
видимо еще после корпоратива ты не отошел
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Blaumerc
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– «Винисиус присылал мне сообщения и вселял в меня надежду».
Сейчас клубы ничем не пренебрегают. Используют весь арсенал для достижения цели. Ну и 60 млн за 16 летнего игрока тоже весомый аргумент.
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Рамзан Мержоев
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Ответ Roman
Ты выбрал Реал, потому ни один другой клуб в здравом уме не заплатит за 16-летнего юнца 60 млн евро (разве что еще наш Маню)
Реал заплатил за него 35+25 млн могут, но лишь могут быть выплачены в качестве бонусов.
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gPk
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Ответ Эркинбек Апаканов
ПСЖ : Подержи моё пиво 🍺
За каких 16-ти летних подростков которые в Европе ничего не показали они платили 60 миллионов?Мне просто так , для справки нужно...
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Эркинбек Апаканов
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Ответ Roman
Ты выбрал Реал, потому ни один другой клуб в здравом уме не заплатит за 16-летнего юнца 60 млн евро (разве что еще наш Маню)
ПСЖ : Подержи моё пиво 🍺
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БляхаджинсКарпина
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почему то прочитал сначала "Мой кумир Роналду нырял здесь"
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Roman
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Ты выбрал Реал, потому ни один другой клуб в здравом уме не заплатит за 16-летнего юнца 60 млн евро (разве что еще наш Маню)
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