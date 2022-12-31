Мбаппе – лучший игрок 2022 года по версии читателей Marca. Он победил Месси в финальном голосовании
Испанское издание Marca подвело итоги голосования за лучшего футболиста 2022 года.
Голосование, в котором приняли участие более 130 тысяч подписчиков, проходило по схеме турнира на выбывание: читатели выбирали одного из двух игроков. Победитель проходил в следующий раунд.
В финальном голосовании встретились игроки «ПСЖ» Килиан Мбаппе и Лионель Месси. Француз одержал победу, набрав 56% голосов.
Третьим по итогам опроса стал нападающий «Реала» Карим Бензема. В голосовании за третье место он победил Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити» (66% против 34%).
Также в опросе принимали участие следующие игроки: Йозуа Киммих («Бавария»), Роберт Левандовски («Барселона»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Винисиус Жуниор («Реал»), Садьо Мане («Бавария»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Тибо Куртуа («Реал»), Букайо Сака («Арсенал»), Федерико Вальверде, Лука Модрич (оба – «Реал»), Мохамед Салах («Ливерпуль»).
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Месси в нстоящий момент был лучше чем Мбпапе
Это Месси вытащил игравший 9 сезонов подряд в финале Кубка Франции ПСЖ в 1/8?
ПСЖ как-то и до Месси по 100+ голов забивал.
Ах да , знакомая фамилия.
Оставьте неймара в покое.
Он ничем не лучше чем Дзюба.
Я наоборот удивлен, что он не выиграл, учитывая, что Марка мадридская.
Они всё ещё надеется что он будет в реале.
Месси с 6ю голами в том сезоне и близко не лучше Киллиана в клубе
Осенью - хорош, да, но награда за весь год
А весной это года он был бледной тенью себя
Всегда удивляли на спортс комментаторы с памятью как у рыбки. Последним успехом(или неудачей) игрока в месяц-два забывают все время до, дикая категоричность
Такие как раз после пары матчей и просят продать/подписать новый контракт
Типа спартакрвского движа из мемов - из крайности в крайность бросает
Странно