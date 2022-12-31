Мбаппе – лучший игрок 2022 года по версии читателей Marca. Он победил Месси в финальном голосовании

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Испанское издание Marca подвело итоги голосования за лучшего футболиста 2022 года.

Голосование, в котором приняли участие более 130 тысяч подписчиков, проходило по схеме турнира на выбывание: читатели выбирали одного из двух игроков. Победитель проходил в следующий раунд. 

В финальном голосовании встретились игроки «ПСЖ» Килиан Мбаппе и Лионель Месси. Француз одержал победу, набрав 56% голосов. 

Третьим по итогам опроса стал нападающий «Реала» Карим Бензема. В голосовании за третье место он победил Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити» (66% против 34%). 

Также в опросе принимали участие следующие игроки: Йозуа Киммих («Бавария»), Роберт Левандовски («Барселона»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Винисиус Жуниор («Реал»), Садьо Мане («Бавария»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Тибо Куртуа («Реал»), Букайо Сака («Арсенал»), Федерико Вальверде, Лука Модрич (оба – «Реал»), Мохамед Салах («Ливерпуль»). 

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105 комментариев

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dpv
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Ответ Alexander Tsimbaluk
Месси-дрочеры, фас!
Рученки у самого то не устали
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Cevin Cigan
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Ответ Bullship
Так это Marca, мадридская газета..)
Тогда почему не Бензема,или Вини? Просто испанцы реально выбрали лучшего!
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AminO2
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Нерелевантно. Еще бы в раздевалке "Реала" провели голосование). "Марка" - мадридская газетка, соответственно, многие подписчики, по привычке, проголосуют по принципу - "лишь бы не Месси". Месси победил Мбаппе в финале ЧМ, зато "Мбаппе победил Месси в плебисците среди держателей абонементов на "Бернабеу"! Типичная пересовская клоунада.
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всебудет
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Марка, главный офис - Мадрид, Испания, тут, то что Месси на 2 , уже чудо.
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alexis2020
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Ответ Oleg
Гризманн
Мбаппе был лучше. И в финале в соло тащил Францию до серии пенальти, а Гризманн потерялся
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Григоренко Виталий
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Ответ Peter Parker
Неймар, Месси, как минимум
По каким показателям?
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Alexander Tsimbaluk
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У мбаппе объективно лучшая статистика за календарный год. И по голам и по системе гол+пас. Лучший бомбардир ЧМ. Не хватило немного везения чтобы стать ЧМ. Почему так рвутся опы от этой новости у Месси фанов не понятно. Видимо оттого, что у Месси длинная успешная карьера и он должен по умолчанию призы получать до 70 лет
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Пилипенко Дмитрий
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Ответ rigobersong
Напиши, когда Голландия выиграет:))🤣🤣🤣
Читаешь твои комментарии понимаешь, что такое сумасшедший каталонский дом
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Я Гражданин Мира
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Ответ Onion
Вполне разумно. Проголосовать за будущее футбола, а не за, при все уважении, прошлое.
Причём тут прошлое?
Месси в нстоящий момент был лучше чем Мбпапе
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Lionel Van Damme
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Дыпох)) кампион дель мундо!
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Eduard Rastryopin
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Ответ Денис Югай
Мбаппе нападающий , он и должен забивать ! Но команду тащит Месси , Месси же обостряет и развивает атаки Псж , 14 асисстов за Псж , тому доказательства
Так это Месси вытащил игравший в финале и 1/2 ЛЧ ПСЖ в 1/8?
Это Месси вытащил игравший 9 сезонов подряд в финале Кубка Франции ПСЖ в 1/8?
ПСЖ как-то и до Месси по 100+ голов забивал.
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Spiker1606
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Ответ CIONTRO
Марка, она такая. Держит свою марку
Причём тут Марка? Это болельщики всего мира голосовали.
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Chyngyz Orozaliev
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Ответ Peter Parker
Игрок года, который даже не лучший ни в клубе, ни в сборной
А в ПСЖ Месси лучший видимо)))
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Я Гражданин Мира
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Ответ Человек1991
По статистике гол+пас да Мбаппе номер 1 в мире , но чисто по игре он третий после Месси и Неймара . Мбаппе 2022 год : 56 голов 20 голевых передач , Месси 35 голов 32 голевые передачи . Это лучший год в карьере Мбаппе , а вот лучший год по статитистике Месси 2012 год 91 гол , 27 голевых передач . У меня есть сомнения, что Мбаппе сможет улучшить по статистике этот свой 2022 год .
А кто такой неймар?
Ах да , знакомая фамилия.
Оставьте неймара в покое.
Он ничем не лучше чем Дзюба.
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Я Гражданин Мира
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Ответ aidos_1979
Как когда-то говорил Месси: я бы променял все свои золотые мячи на кубок мира со сборной! Так что ГОАТу теперь как то наплевать на все эти рейтинги в особенности мадридской мусорной марки))
Я с вами полностью согласен.
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Spiker1606
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Ответ Денис Югай
Мбаппе нападающий , он и должен забивать ! Но команду тащит Месси , Месси же обостряет и развивает атаки Псж , 14 асисстов за Псж , тому доказательства
Месси никак не тащит ПСЖ. По полезным действиям Месси только на 5 месте в ПСЖ. Лучший Мбапе.
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Men77
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Ответ DHARMA Initiative
Не ну по Мбапе и Месси вопросов в общем то нет в этом голосовании. Но Карим... Это были бы не мадридисты если бы они своего не всунули просто потому что он мадридиста
Не, ну справедливости ради он обладатель ЗМ 2022. И фееричная весна ЛЧ была в этом году.
Я наоборот удивлен, что он не выиграл, учитывая, что Марка мадридская.
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Maxtraxer911
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Свидетели «гениального» Гризманна и тут пытаются принизить роль Мбаппе в сборной.
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Alexander Tsimbaluk
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Месси-дрочеры, фас!
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Я Гражданин Мира
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Ответ Peter Parker
Игрок года, который даже не лучший ни в клубе, ни в сборной
Это аванс для Мбпапе.
Они всё ещё надеется что он будет в реале.
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Sportik 975
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Заслужил. Красавчик!
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Булат Кошкимбаев
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Ответ Oleg
Мадридские выдумали Месси нового конкурента) Мбаппе хорош но: Месси Чемпион Мира. Лучший игрок ЧМ. Неймар лучший игрок ПСЖ На каком основании Мбаппе? Что бы было?
Что-то в прошлом году в игре с Реалом. Ни Месси, ни Неймар ничего не показали. Мбаппе в одиночку тащил ПСЖ.
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Борис Моисеев
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Ответ gPk
Забавно ,что даже без 7 голов самый любимый клиент Месси - Реал. Даже условным Эльче/Эйбаров приходилось меньше дырявить , чем Реал)
Гол за матч в студию Реалу и Эльче/Эйбару
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King_X
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Ответ Peter Parker
Неймар, Месси, как минимум
Неймар заиграл - то только перед ЧМ
Месси с 6ю голами в том сезоне и близко не лучше Киллиана в клубе
Осенью - хорош, да, но награда за весь год
А весной это года он был бледной тенью себя

Всегда удивляли на спортс комментаторы с памятью как у рыбки. Последним успехом(или неудачей) игрока в месяц-два забывают все время до, дикая категоричность
Такие как раз после пары матчей и просят продать/подписать новый контракт
Типа спартакрвского движа из мемов - из крайности в крайность бросает
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maddantist maddantist
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А Мартинеса же не было шансов?
Странно
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