Мбаппе – лучший игрок 2022 года по версии читателей Marca. Он победил Месси в финальном голосовании

Испанское издание Marca подвело итоги голосования за лучшего футболиста 2022 года.

Голосование, в котором приняли участие более 130 тысяч подписчиков, проходило по схеме турнира на выбывание: читатели выбирали одного из двух игроков. Победитель проходил в следующий раунд.

В финальном голосовании встретились игроки «ПСЖ» и . Француз одержал победу, набрав 56% голосов.

Третьим по итогам опроса стал нападающий «Реала» Карим Бензема. В голосовании за третье место он победил Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити» (66% против 34%).

Также в опросе принимали участие следующие игроки: Йозуа Киммих (« »), Роберт Левандовски (« »), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Винисиус Жуниор («Реал»), Садьо Мане («Бавария»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Тибо Куртуа («Реал»), Букайо Сака («Арсенал»), Федерико Вальверде, Лука Модрич (оба – « »), Мохамед Салах («Ливерпуль»).

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