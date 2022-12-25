Ряд игроков сборной Бразилии поддерживает кандидатуру Зидана на пост главного тренера
Зинедин Зидан рассматривается в числе кандидатов на пост тренера сборной Бразилии.
По информации L’Equipe, его кандидатура привлекает Бразильскую федерацию футбола, а также некоторых игроков сборной.
«Зидан нравится бразильцам, включая влиятельного Роналдо, и пользуется популярностью у своих бывших подопечных, в частности, Винисиуса Жуниора, Эдера Милитао и Каземиро. Но примет ли он такой вызов? Сможет ли он стать первым иностранцем, возглавившим национальную сборную после аргентинца Филпо Нуньеса в 1965 году?
Без сомнения, он получил бы самый благосклонный прием от бразильцев, которые всегда считали его своим», – рассказал корреспондент L’Equipe в Рио-де-Жанейро Эрик Фрозио.
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