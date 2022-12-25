Ряд игроков сборной Бразилии поддерживает кандидатуру Зидана на пост главного тренера

Теги Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Роналдо Зинедин Зидан Каземиро Эдер Милитао Винисиус Жуниор Футбол

Зинедин Зидан рассматривается в числе кандидатов на пост тренера сборной Бразилии.

По информации L’Equipe, его кандидатура привлекает Бразильскую федерацию футбола, а также некоторых игроков сборной.

«Зидан нравится бразильцам, включая влиятельного Роналдо, и пользуется популярностью у своих бывших подопечных, в частности, Винисиуса Жуниора, Эдера Милитао и Каземиро. Но примет ли он такой вызов? Сможет ли он стать первым иностранцем, возглавившим национальную сборную после аргентинца Филпо Нуньеса в 1965 году?

Без сомнения, он получил бы самый благосклонный прием от бразильцев, которые всегда считали его своим», – рассказал корреспондент L’Equipe в Рио-де-Жанейро Эрик Фрозио.

Зидан, Тухель, Почеттино и Бенитес – в числе кандидатов на пост тренера Бразилии

Дешам может продлить контракт с Францией до ЧМ-2026. Будущее Зидана зависит от его решения

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16 комментариев

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Ромарио
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Ответ ster3
Ого, в 1965 Бразилию тренерировал аргентинец? Интересно как так получилось?
была сборная клубов под вывеской сборной,по моему на один товарняк
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Никита Гарин
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Ответ Iuasamotu
Зидан, фактически, похоронил сборную Бразилии в 1998 году, а они приглашают его главным коучменом. Очень высокие отношения. Есть чему поучиться.
Его игра на ЧМ в 2006 против Бразилии тоже искусство !
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Амин Чич
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Вон, пусть Лева берут, он знает слабые стороны Бразилии
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Геннадий Чеботарев
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Зидан подойдёт любой сборной, тут главное его желание. У него есть все необходимые качества, видение и понимание футбола,понимание возможности игроков на поле и умение с ними работать и неоспоримый авторитет как бывшего игрока, так и тренера.
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vzi
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Ответ Kiryl Olshewski
На мой взгляд сборной Бразилии подойдёт Ван Гал
Он старик уже.
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ster3
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Ого, в 1965 Бразилию тренерировал аргентинец? Интересно как так получилось?
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Kiryl Olshewski
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На мой взгляд сборной Бразилии подойдёт Ван Гал
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llolishe
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Зидан фартовый
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s_h_a_m_a_n
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Сборную Италии Зизу не приглашали возглавить?
И Матераци помощником-удары головой отрабатывать
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Евгений Кузнецов
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это было бы интересно!
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Iuasamotu
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Зидан, фактически, похоронил сборную Бразилии в 1998 году, а они приглашают его главным коучменом. Очень высокие отношения. Есть чему поучиться.
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Yavich
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Стокгольмский синдром? 😂
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s_h_a_m_a_n
Ответ igls54
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Владимир Калугин
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Очень тяжело угадать, что за ряд)
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инок
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Бразилии нужен именно такой тренер, как Зидан. А то игроков отличных много, он им дисциплину подтянет и результат обязательно придет
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igls54
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Benner
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Ответ GuruFutbola
На кого навешивать?
Навешивать еще ладно. Кашшаи с Оливером и Чакыром-то будут?
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GuruFutbola
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На кого навешивать?
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