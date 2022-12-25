Ряд игроков сборной Бразилии поддерживает кандидатуру Зидана на пост главного тренера

рассматривается в числе кандидатов на пост тренера сборной Бразилии.

По информации L’Equipe, его кандидатура привлекает Бразильскую федерацию футбола, а также некоторых игроков сборной.

«Зидан нравится бразильцам, включая влиятельного , и пользуется популярностью у своих бывших подопечных, в частности, , и . Но примет ли он такой вызов? Сможет ли он стать первым иностранцем, возглавившим национальную сборную после аргентинца Филпо Нуньеса в 1965 году?

Без сомнения, он получил бы самый благосклонный прием от бразильцев, которые всегда считали его своим», – рассказал корреспондент L’Equipe в Рио-де-Жанейро Эрик Фрозио.

Зидан, Тухель, Почеттино и Бенитес – в числе кандидатов на пост тренера Бразилии

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