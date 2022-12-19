Агент Барбоза о Роналду и Месси: «Лионель впереди, давно было ясно. Он решал каждую игру на ЧМ-2022»

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Паулу Барбоза высказался о противостоянии Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Аргентина обыграла Францию в финале ЧМ-2022 (3:3, по пенальти – 4:2). Месси отметился дублем и был признан лучшим игроком турнира в Катаре.

«Точка была поставлена еще раньше. Даже статистически давно было ясно, что Месси был впереди. Вчера мы в очередной раз увидели, как один игрок сумел изменить курс событий.

Он действительно решал игру. Он с первого матча чемпионата мира показал себя как лидер, который возглавляет команду. Никто не выигрывает один, но это была победа Месси. Он блестяще провел весь турнир! В каждую игру Месси внес решающий вклад», – сказал футбольный агент.

Агент Барбоза о слезах Роналду после вылета с ЧМ-2022: «Он понял, что не установит очередной личный рекорд. А Месси прошел дальше, играет лучше, решает, отдает, забивает»

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