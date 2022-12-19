Месси – самый обсуждаемый футболист в «Одноклассниках» в ходе ЧМ-2022, Роналду – 2-й, Мбаппе – 3-й
Лионель Месси стал самым упоминаемым футболистом в «Одноклассниках» во время ЧМ-2022.
В тройку самых обсуждаемых игроков также вошли Криштиану Роналду и Килиан Мбаппе.
Рейтинг топ-10 футболистов выглядит следующим образом:
1. Лионель Месси (Аргентина);
2. Криштиану Роналду (Португалия);
3. Килиан Мбаппе (Франция);
4. Оливье Жиру (Франция);
5. Лука Модрич (Хорватия);
6. Ришарлисон (Бразилия);
7. Гави (Испания);
8. Деян Ловрен (Хорватия);
9. Доминик Ливакович (Хорватия);
10. Анхель Ди Мария (Аргентина).
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