Месси – самый обсуждаемый футболист в «Одноклассниках» в ходе ЧМ-2022, Роналду – 2-й, Мбаппе – 3-й

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Лионель Месси стал самым упоминаемым футболистом в «Одноклассниках» во время ЧМ-2022.

В тройку самых обсуждаемых игроков также вошли Криштиану Роналду и Килиан Мбаппе.

Рейтинг топ-10 футболистов выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси (Аргентина);

2. Криштиану Роналду (Португалия);

3. Килиан Мбаппе (Франция);

4. Оливье Жиру (Франция);

5. Лука Модрич (Хорватия);

6. Ришарлисон (Бразилия);

7. Гави (Испания);

8. Деян Ловрен (Хорватия);

9. Доминик Ливакович (Хорватия);

10. Анхель Ди Мария (Аргентина).

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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