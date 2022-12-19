Месси – самый обсуждаемый футболист в «Одноклассниках» в ходе ЧМ-2022, Роналду – 2-й, Мбаппе – 3-й

Лионель Месси стал самым упоминаемым футболистом в «Одноклассниках» во время .

В тройку самых обсуждаемых игроков также вошли и Килиан Мбаппе.

Рейтинг топ-10 футболистов выглядит следующим образом:

1. (Аргентина);

2. Криштиану Роналду ( );

3. ( );

4. Оливье Жиру (Франция);

5. (Хорватия);

6. Ришарлисон ( );

7. Гави ( );

8. Деян Ловрен (Хорватия);

9. Доминик Ливакович (Хорватия);

10. Анхель Ди Мария ( ).

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ