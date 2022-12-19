«Роналду однозначно поздравит Месси с чемпионством. Лионель еще может сыграть на ЧМ-2026 – его куда ни поставь, будет лучшим». Мостовой о форвардах

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Александр Мостовой ЧМ-2022 Чемпионат.com Футбол

Александр Мостовой уверен, что Криштиану Роналду отреагирует на победу Аргентины на ЧМ-2022.

«Роналду однозначно поздравит Месси с победой на чемпионате мира. Я уже десять лет говорю, что Месси – сильнейший в мире. Остаюсь при своем мнении.

Как вообще можно открывать рот на этих двух величайших футболистов? У кого язык поворачивается их критиковать?

Я не исключаю, что Месси еще сыграет на чемпионате мира. Так, как Месси играет, он может спокойно до 40 играть. Его можно поставить на любую позицию, и он будет лучшим», – отметил бывший футболист «Сельты».

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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