Роналду, Лаутаро, Эдуар Менди, Дест – в сборной худших игроков ЧМ-2022 от Sofascore

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду попал в символическую сборную худших по оценкам футболистов .

В команду, составленную Sofascore, также включен нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес.

Состав, куда попали игроки, проведшие на турнире не менее 4 матчей, выглядит следующим образом:

Вратарь: Эдуар Менди – 6,30 (Сенегал, « »).

Защитники: Серджиньо Дест – 6,50 ( , « »), Камиль Глик – 6,63 ( , «Беневенто»), Абду Диалло – 6,47 (Сенегал, « »), Бартош Берешиньски – 6,42 (Польша, «Сампдория»).

Полузащитники: Мэтью Лекки – 6,28 ( , «Мельбурн Сити»), Хван Ин Бом – 6,53 (Южная Корея, «Олимпиакос»), Джексон Ирвайн – 6,50 (Австралия, «Санкт-Паули»), Рубен Варгас – 6,53 (Швейцария, «Аугсбург»).

Форварды: Криштиану Роналду – 6,46 (Португалия), Лаутаро Мартинес – 6,35 (Аргентина, «Интер»).