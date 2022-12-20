Роналду, Лаутаро, Эдуар Менди, Дест – в сборной худших игроков ЧМ-2022 от Sofascore

Теги Интер Милан Сампдория Криштиану Роналду Челси Сборная Португалии по футболу Сборная Южной Кореи по футболу сборная США по футболу премьер-лига Англия бундеслига Германия серия А Италия Сборная Польши по футболу Сборная Аргентины по футболу Сборная Австралии по футболу высшая лига Австралия рейтинги Олимпиакос высшая лига Греция Сборная Сенегала по футболу Сборная Швейцарии по футболу Санкт-Паули Аугсбург Д2 Германия ЧМ-2022 Мельбурн Сити Камиль Глик Бартош Берешиньски Беневенто Мэтью Лекки РБ Лейпциг Джексон Ирвайн Абду Диалло Лаутаро Мартинес Эдуар Менди Рубен Варгас Серджиньо Дест Хван Ин Бом Футбол

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду попал в символическую сборную худших по оценкам футболистов ЧМ-2022.

В команду, составленную Sofascore, также включен нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес.

Состав, куда попали игроки, проведшие на турнире не менее 4 матчей, выглядит следующим образом:

Вратарь: Эдуар Менди – 6,30 (Сенегал, «Челси»).

Защитники: Серджиньо Дест – 6,50 (США, «Милан»), Камиль Глик – 6,63 (Польша, «Беневенто»), Абду Диалло – 6,47 (Сенегал, «РБ Лейпциг»), Бартош Берешиньски – 6,42 (Польша, «Сампдория»).

Полузащитники: Мэтью Лекки – 6,28 (Австралия, «Мельбурн Сити»), Хван Ин Бом – 6,53 (Южная Корея, «Олимпиакос»), Джексон Ирвайн – 6,50 (Австралия, «Санкт-Паули»), Рубен Варгас – 6,53 (Швейцария, «Аугсбург»).

Форварды: Криштиану Роналду – 6,46 (Португалия), Лаутаро Мартинес – 6,35 (Аргентина, «Интер»).

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные