Роналду, Лаутаро, Эдуар Менди, Дест – в сборной худших игроков ЧМ-2022 от Sofascore
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду попал в символическую сборную худших по оценкам футболистов ЧМ-2022.
В команду, составленную Sofascore, также включен нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес.
Состав, куда попали игроки, проведшие на турнире не менее 4 матчей, выглядит следующим образом:
Вратарь: Эдуар Менди – 6,30 (Сенегал, «Челси»).
Защитники: Серджиньо Дест – 6,50 (США, «Милан»), Камиль Глик – 6,63 (Польша, «Беневенто»), Абду Диалло – 6,47 (Сенегал, «РБ Лейпциг»), Бартош Берешиньски – 6,42 (Польша, «Сампдория»).
Полузащитники: Мэтью Лекки – 6,28 (Австралия, «Мельбурн Сити»), Хван Ин Бом – 6,53 (Южная Корея, «Олимпиакос»), Джексон Ирвайн – 6,50 (Австралия, «Санкт-Паули»), Рубен Варгас – 6,53 (Швейцария, «Аугсбург»).
Форварды: Криштиану Роналду – 6,46 (Португалия), Лаутаро Мартинес – 6,35 (Аргентина, «Интер»).
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