«Промес хочет избежать уголовного преследования, суда и тюрьмы». Нидерландский журналист о паспорте РФ для хавбека «Спартака»

Паспорт России нужен для ухода от уголовной ответственности на родине.

Такое мнение озвучил нидерландский журналист Algemeen Dagblad Йост Босман. Ранее сообщалось, что хавбек может стать гражданином РФ.

«Я думаю, что этим шагом Промес хочет избежать уголовного преследования, суда и соответствующего заключения. Я не знаю, закономерно ли это и спасет ли это его от тюрьмы.

Вопрос в том, сможет ли он избежать наказания со сменой гражданства и сможет ли он вернуться в Нидерланды без ареста. Это дело юристов.

О Промесе в Нидерландах забыли с того момента, когда началось уголовное дело. Если он поменяет гражданство, большинству голландцев будет все равно.

Хотя факт, что он станет россиянином, может вызвать больший резонанс из-за ситуации в мире. Аспект «предательства» здесь может укрепиться», – сказал Босман.

Напомним, в декабре 2020 года стало известно, что Промес напал с ножом на родственника и может быть приговорен к 4 годам лишения свободы. В июне 2022-го Квинси обязали выплатить компенсацию двоюродному брату. При этом прокуратура Нидерландов продолжает работу над уголовным делом за попытку непредумышленного убийства.

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