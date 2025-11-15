Ташуев о нежелании Кахигао брать российского тренера в «Спартак»: «Ненормально так говорить, работая в самой умной стране мира. Испанцы хороши в футболе из-за географического расположения»
Бывший главный тренер клубов РПЛ Сергей Ташуев высказался о спортивном директоре «Спартака» Франсисе Кахигао.
Ранее сообщалось, что функционер против назначения российских тренеров в «Спартак» из-за их связей с агентами.
– Там господин Кахигао считает, что российские тренеры не будут работать в «Спартаке». Это уже моветон и ненормальное заявление менеджера, такие вещи говорить, работая в нашей стране, очень развитой и самой умной стране в мире.
Испанцы хороши в футболе только по одной простой причине – что у них самое лучшее в мире географическое расположение для развития футбола.
Когда Кахигао заявляет такие вещи, мы все понимаем, что у нас не тот хозяин в «Спартаке».
– Кто должен быть тренером «Спартака»?
– Я не знаю. Во всем мире в топ-клубах подбирают специалистов под свой стиль игры. В «Спартаке» такого нет.
Есть спартаковские традиции, болельщики, высокопоставленные любители футбола, а есть Кахигао – вот здесь и думай, кто решает, как это будет решаться. Он же не понимает, что есть стиль «Спартака», – заявил Сергей Ташуев.