Промеса за удар ножом обязали выплатить двоюродному брату компенсацию. Сумма еще не определена

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Суд Амстердама вынес вердикт в отношении полузащитника «Спартака» Квинси Промеса.

Как передает Het Parool, хавбека обязали выплатить двоюродному брату компенсацию за удар ножом в 2020 году.

Сумма еще не определена – процесс может занять несколько месяцев. Также футболист оплатит судебные издержки пострадавшего.

Тем временем прокуратура продолжает работу над уголовным делом в отношении Промеса – за попытку непредумышленного убийства.

Друзья Промеса предлагали родственнику игрока 20 000 евро, чтобы он отозвал заявление после удара ножом. Телефон Квинси прослушивали из-за подозрений в контрабанде наркотиков в Австралию

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