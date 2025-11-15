Перес не собирается покидать пост президента «Реала» и намерен оставаться во главе клуба минимум до 2029 года
Перес не собирается покидать пост президента «Реала».
Флорентино Перес не намерен досрочно уходить с поста президента «Реала».
Ранее в испанских медиа прошла информация, что Перес может досрочно сложить полномочия. Однако COPE опровергает это.
По их данным, Перес намерен оставаться во главе «Реала» как минимум до окончания своего срока в 2029 году.
78-летний бизнесмен не рассматривает возможность ухода и хочет завершить свои проекты, включая Суперлигу и новый «Сантьяго Бернабеу».
