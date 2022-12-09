высказался о возможном получении гражданства РФ Квинси Промесом.

«Пусть получает. Он же хочет скрыться от нидерландского правосудия. Если мы настолько плохи, что берем хоть и хорошего спортсмена, но преступника в Нидерландах только для того, чтобы он смылся, то окей.

Какую он пользу принесет российскому футболу? Не знаю. Он любит так страну нашу, жить не может без России, или просто хочет в тюрьму не сесть на родине? С этим нужно разобраться», – заявил комментатор .

Прокуратура Нидерландов в ноябре 2021 года выдвинула официальное обвинение хавбеку . Промес обвиняется в нанесении тяжких телесных повреждений и покушении на убийство.

По версии прокуратуры, в июле 2020 года Промес, на тот момент выступавший за «Аякс», напал на двоюродного брата с ножом после вечеринки. В декабре игрок был арестован, но спустя два дня полиция отпустила Промеса, оставив его в статусе подозреваемого.

В июне гражданский суд обязал Промеса выплатить денежную компенсацию потерпевшему. Основные слушания по уголовному делу состоятся 3 марта 2023 года.

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