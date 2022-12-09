Зарема о гражданстве РФ для Промеса: «Квинси давно уже свой!»
Зарема Салихова прокомментировала возможное получение гражданства РФ Квинси Промесом.
«Промес может получить российское гражданство? Квинси давно уже свой!» – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Промес начал выступления за «Спартак» в 2014 году. За московский клуб он играл до лета 2018 года, после чего перешел в «Севилью».
В феврале 2021 года Промес вернулся в «Спартак».
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