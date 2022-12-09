Зарема о гражданстве РФ для Промеса: «Квинси давно уже свой!»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Квинси Промес Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова прокомментировала возможное получение гражданства РФ Квинси Промесом.

«Промес может получить российское гражданство? Квинси давно уже свой!» – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Промес начал выступления за «Спартак» в 2014 году. За московский клуб он играл до лета 2018 года, после чего перешел в «Севилью».

В феврале 2021 года Промес вернулся в «Спартак».

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные